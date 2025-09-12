Star Wars Outlaws (Interruttore 2)

HQ

Star Wars Outlaws è ora arrivato il Switch 2. Con tutte le espansioni e gli aggiornamenti, ora è un buon gioco di Star Wars, in cui concettualmente è eccitante cercare di bilanciare le tue relazioni con il mondo criminale ed esplorare parti dell'universo con cui altrimenti interagiamo raramente.

Sebbene i contrabbandieri, i cacciatori di taglie e i criminaliStar Wars siano elementi ben sviluppati in altri media, raramente riusciamo a controllare questi personaggi. Mi piace il fatto che non dobbiamo essere i prescelti o i Jedi. L'avventura è relativamente priva di personaggi iconici a parte le espansioni e si concentra sulle cose che accadono sullo sfondo dopo che Luke e la banda distruggono il primo Death Star. Sia concettualmente che temporalmente, l'avventura offre una prospettiva emozionante. Lo apprezzo, perché credo che l'universo abbia molto di più da offrire rispetto alle prospettive tipiche.

La domanda più importante è in che modo la versione Switch 2 si relaziona con le altre versioni. Purtroppo non ho testato la versione Xbox o PlayStation, solo quella su PC. Questo mi permette di dirvi in una certa misura quanto siano simili e diverse le versioni. Fondamentalmente, questa versione è esattamente lo stesso gioco della versione PC, poiché le differenze sono di natura tecnica. Sono impressionato da come Massive Entertainment sia riuscito a convertire questo in modo così indolore alla console Nintendo, dove, nonostante molti compromessi tecnici, scorre bene senza alcun hacking o bug di qualità che rompe il gioco.

Se si mette la versione PC fianco a fianco, tuttavia, i difetti visivi diventano evidenti. I filmati sono così a bassa risoluzione e contengono bug grafici che i pulsanti e altre cose nei veicoli vengono renderizzati a metà risoluzione e persino le armi tendono a scomparire. L'immagine diventa anche piuttosto pastosa e mi manca la possibilità di disattivare alcuni effetti. Se scegli di disattivare la grana della pellicola, a volte si accende anche se ricarichi un file di salvataggio, e ho notato principalmente come puoi vedere l'ambiente che si carica di fronte a te, principalmente la vegetazione nel mondo aperto. Questo è il grande compromesso tecnico con questo titolo su questo hardware, poiché in confronto, penso che entrambi i titoli Zelda con i loro pacchetti di aggiornamento Switch 2 abbiano un aspetto migliore. Offrono un'immagine più pulita e nitida da guardare.

Tuttavia, questo non significa che si debba ignorare la versione Switch 2 di Outlaws. Anche se questa edizione sembra peggiore di quella di un computer economico, è completamente giocabile. Se hai uno schermo più piccolo e non l'hai mai provato prima, offre un'avventura divertente. Allo stesso tempo, voglio ancora sottolineare che anche se la grafica non è tutto, contribuisce all'esperienza. Ottieni contemporaneamente sia la versione meno impressionante che talvolta la più impressionante del gioco per Switch 2 e, se confrontiamo questa edizione con altri porting di terze parti per Switch 2, è tra i migliori esempi di questo al momento. Questa è anche la versione completa, il che significa che tutto il materiale extra e tutte le espansioni sono incluse.

Anche se non può davvero competere con alcuni dei titoli first-party di Nintendo, voglio comunque dare una possibilità a Star Wars Outlaws. Si adatta bene alle altre offerte di Nintendo e Ubisoft esplora una parte dell'universo che altrimenti non incontreremmo così da vicino. Contiene anche una grande dose di umorismo, tristezza, sogni e il tentativo di diventare qualcuno in un grande mondo. Con i suoi elementi di furtività e le meccaniche di gioco abbastanza buone per lo scopo, funziona alla grande con il controller Switch 2 e anche nel formato portatile. Sebbene manchi della grafica più nitida, più alta e più bella su PC, questa potrebbe essere un'opzione se riesci a trascurare i punti deboli visivi.

A seconda di quale sia la tua soglia quando si tratta di immagini sgranate, filmati a bassa risoluzione e molti "pop-in" e rendering visibili degli ambienti, è comunque perfettamente funzionante. Tuttavia, ho scoperto che a volte è difficile vedere cosa sta succedendo sullo schermo nelle scene frenetiche per questo motivo. Questa edizione è principalmente per quelli di voi che non l'hanno mai provato prima o per quelli di voi che vogliono portarlo con sé in viaggio. Funziona a 720p e a 30 fotogrammi al secondo in modalità portatile, e i miei test hanno dimostrato che raramente scende molto più in basso di così. Nella sua modalità docked funziona a 1440p e anche lì a 30 fotogrammi al secondo e in alcuni menu anche fino a 60.

È un'impresa tecnica far funzionare così bene un gioco così pesante dal punto di vista grafico, su un hardware così debole. Anche nelle città con molta gente e vita, scorre bene. A seconda di come si guarda la versione Switch 2 di Star Wars Outlaws, o è una versione scadente e una delusione rispetto ad altri formati, oppure è un'impresa tecnicamente impressionante che quasi non dovrebbe essere possibile. Entrambe queste affermazioni possono essere vere allo stesso tempo. Penso che sia la versione più scadente del titolo, e allo stesso tempo un titolo di terze parti impressionante per Switch 2, soprattutto se confrontato con altre avventure multiformato sviluppate da terze parti. Anche se preferirei giocarci su PC, Xbox Series X/S o PlayStation 5, sono contento della versione Switch 2. Posso consigliarlo a quelli di voi che desiderano una versione portatile, non l'hanno mai provato prima, come Star Wars, e possiedono solo un Switch 2.