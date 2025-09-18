HQ

Sono passati 15 anni da quando Sumo Digital ha rilasciato il follemente divertente Sonic & Sega All-Stars Racing, che ci ha permesso di gareggiare per la prima volta in formato kart con l'iconico riccio di Sega. Non è mai riuscito a superare l'avventura di corse dell'idraulico di Nintendo in termini di popolarità e qualità, ma ha comunque portato a due sequel dello sviluppatore. Ora Sonic the Hedgehog è tornato al volante, ma questa volta è Sonic Team ad essere responsabile dello sviluppo e, sebbene ci siano molte somiglianze, questo è probabilmente il miglior titolo di corse fino ad oggi con Sonic sotto i riflettori.

Quando Sega ha mostrato per la prima volta Sonic Racing: Crossworlds, la grande notizia era, proprio come suggerisce il titolo del gioco, la possibilità di viaggiare tra mondi diversi durante la stessa gara. Si ispira ovviamente ai film di successo della Paramount Pictures, e allo stesso tempo è un colpo di genio che infonde decisamente nuova linfa al genere dei kart. Mescolare i diversi mondi crea un senso di imprevedibilità per ogni nuova mappa, in cui il pilota che guida una gara prima del secondo giro, può scegliere in quale dei due mondi i piloti andranno alla deriva per il giro successivo. All'inizio, ci sono un paio di mondi predeterminati in cui viaggiare, ma quando il giocatore ha vinto il trofeo d'oro in ogni Grand Prix, si apre la porta di tutti i mondi, dove non si tratta solo delle cosiddette mappe Crossworlds che si svolgono tra due mondi, ma anche di mappe regolari.

Qualcosa di cui Sonic Team ha approfittato di recente è la lunga storia di gioco della mascotte, non ultimo Sonic X Shadow Generations ne è un segno. In Sonic Racing: Crossworlds, hanno raccolto personaggi da una serie di giochi diversi, tra cui Sage di Sonic Frontiers, Jet di Sonic Riders e Omega di Sonic Heroes. Rispetto a Sonic Team Racing, che conteneva ben 15 personaggi, questa volta è ricco di diversi piloti tra cui scegliere. Ma non sono solo i personaggi che sono stati utilizzati nella storia di Sonic, ma anche le mappe e la musica meritano una menzione.

Annuncio pubblicitario:

Gareggiando per ottenere il miglior tempo possibile (prove a tempo) su diverse mappe, puoi sbloccare nuova musica nel jukebox del gioco. Tuttavia, non sei destinato a fissare il jukebox mentre suona successi nostalgici, ma puoi creare la tua playlist con i tuoi preferiti delle precedenti avventure di Sonic. Personalmente, ho messo insieme rapidamente un elenco di canzoni da Sonic Mania, Sonic Free Riders, Sonic Colors, Sonic Unleashed e Sonic Frontiers che hanno reso le corse ancora più divertenti. Tutte le mappe hanno ovviamente una canzone associata, ma per evitare che diventi ripetitiva, consiglio vivamente di personalizzare la propria playlist e poi mescolare l'ordine delle canzoni. Questa si è rivelata una funzionalità di cui non sapevo nemmeno di aver bisogno, ma ora non posso farne a meno.

Per quanto riguarda le mappe, Sonic Team non ha dimenticato nessuno dei momenti migliori (o peggiori) del riccio. In Sonic Racing: Crossworlds, possiamo sfrecciare attraverso ogni luogo immaginabile, come l'Apotos greco di Sonic Unleashed, l'isola di Kronos di Sonic Frontiers, l'autostrada radicale di Sonic Adventure 2, le isole Northstar di Sonic Superstars e lo spazio bianco di Sonic X Shadow Generations. Anche se questo è apprezzato, c'è anche un grande rischio di dimenticare un luogo e il fatto è che a volte ho sperimentato diverse mappe come anonime. Ad esempio, mi mancano la Green Hill Zone, l'Egg Planet Park o perché non una mappa di ispirazione medievale di Sonic and the Black Knight? Alcune mappe sono completamente uniche ma mancano anche di un carattere chiaro, e questo è evidente non meno nelle cosiddette mappe Crossworlds che ho menzionato prima.

Annuncio pubblicitario:

Puoi già vedere che il problema più grande con Sonic Racing: Crossworlds è l'anonimato. Ho già menzionato le mappe a volte poco ispirate, ma ci sono anche molte altre cose da sottolineare. Prima di tutto, penso che i driver non siano abbastanza espressivi. Quando si gareggia contro i rivali (ne parleremo più avanti) possono reagire al corso degli eventi, ma per il resto mi mancano gli spiragli tra i piloti durante le gare o qualsiasi tipo di incoraggiamento che scelgo nel menu. Il risultato è che non mi interessa davvero come gioco, il che è lontano da come mi sento di solito.

Un'altra cosa per cui ho criticato il Team Sonic Racing e che è ancora una volta un problema sono le armi incredibilmente poco ispirate. Nel predecessore, erano tutti costituiti da fuochi fatui di Sonic Colors e anche questa volta, un paio di armi sono fuochi fatui. Tuttavia, ci sono anche altre strane armi a cui penso che Sonic Team avrebbe potuto trovare un'alternativa molto migliore. Ad esempio, puoi proteggerti con l'aiuto di uno scudo metallico che non proviene da nessun gioco e potrebbe essere stato facilmente sostituito dalla bolla dei classici giochi 2D. Un altro esempio sono gli oggetti a ricerca che consistono in guantoni da boxe e nel mio mondo dovrebbero esserci esempi di proiettili piuttosto che di guantoni da boxe? Se combini, in una certa misura, mappe anonime, armi e mancanza di doppiaggio, non sembra davvero che abbiano avuto abbastanza tempo per offrire un gioco buono come avrebbero potuto.

Fin dall'inizio, tutti i personaggi (ad eccezione di un paio di skin) vengono sbloccati e personalmente ho trovato un po' deludente non poter sbloccare nuovi personaggi. Tuttavia, è un cavillo minore e potrebbe anche essere positivo agli occhi di qualcun altro. C'è comunque molto di più da sbloccare. Ho menzionato prima la possibilità di mettere insieme la tua playlist, ma più giochi, più canzoni sbloccherai in modo da poter eventualmente mettere insieme la playlist definitiva. Inoltre, puoi decorare il tuo profilo con nuovi titoli che guadagni tra una gara e l'altra, ma soprattutto i contenuti sbloccabili riguardano i diversi veicoli.

Sono disponibili un paio di diversi tipi di veicoli tra cui scegliere, ognuno dei quali dà la priorità ai diversi aspetti di velocità, accelerazione, forza, controllo e spinta. Inoltre, puoi ancora una volta saltare su un hoverboard come nell'orribile titolo Kinect Sonic Free Riders, che offre molta velocità ma a scapito della capacità di gestire curve strette. Le nuove parti per i veicoli possono essere acquistate con i biglietti Donpa che vengono guadagnati dopo ogni gara e completando varie sfide. Personalizzare il proprio veicolo è sicuramente interessante per alcuni, ma personalmente lo trovo noioso dopo un po' e frustrante quando tutti devono modificare i propri carrelli prima delle gare in multiplayer locale o in modalità online. Avrei preferito di gran lunga vedere i piloti avere le loro auto uniche, con statistiche specifiche che si adattano a preferenze diverse.

Tuttavia, non sono solo i diversi veicoli che possono avere un impatto sulle caratteristiche del tuo particolare veicolo. Più giochi, più gadget sbloccherai anche che regolano la guida. Hanno tutti significati diversi: uno può aumentare la velocità, mentre l'altro migliora l'accelerazione. Al massimo, puoi attivare sei gadget, ma alcuni di essi occupano più di uno slot nel tuo kit, il che richiede precisione per emergere vittorioso alla fine. In realtà dovrai tenerne conto poiché le diverse mappe possono diventare più facili o più difficili se utilizzi un kit non adatto. Una mappa con curve strette non ripaga davvero per essere la più veloce, a meno che tu non voglia leccare la ringhiera. Anche in questo caso c'è un po' troppa attenzione alla modifica delle auto e avrei preferito vedere opzioni che lo disabilitassero completamente, anche se sicuramente ha il suo fascino in certe situazioni.

Otto gare, composte da tre mappe ciascuna, sono disponibili per tutti gli appassionati di giocatore singolo. Come Mario Kart, ora ci sono anche diverse velocità tra cui scegliere e raccogliendo oro in tutte le gare, sblocchi Super Sonic Speed, che è chiaramente il modo più ovvio per giocare a Sonic Racing Crossworlds. Qui, la velocità è alzata a undici dove va così veloce che quasi non ho il tempo di reagire a ciò che sta accadendo intorno a me. Coloro che pensano che Mario Kart 8 Deluxe sia troppo lento a 200cc dovranno allacciarsi le cinture per tenere il passo qui. Giocare attraverso le gare non sarà quindi minimamente noioso, e non sarà nemmeno noioso quando la modalità speculare sarà sbloccata.

Quello che mi manca è una modalità storia pura con cui il predecessore è riuscito così bene. Se non vuoi raccogliere tutto, c'è il grosso rischio che ti stanchi della modalità per giocatore singolo. Detto questo, ci sono alcune altre cose da fare oltre alle otto competizioni Grand Prix del gioco. Sonic Racing: Crossworlds introduce un nuovo concetto in cui prima di ogni Gran Premio ti trovi di fronte a un nuovo rivale che farà tutto il possibile per sabotarti. Questo è quindi un altro motivo per partecipare nuovamente al Gran Premio, poiché l'intero sistema rivale è composto da 24 rivali (tutti personaggi standard). Quando sconfiggi anche un rivale, la difficoltà del rivale successivo viene aumentata di un altro livello, se lo desideri, il che aumenta anche la sfida e la ricompensa che porta.

Se vi stancate di guidare solo per i Gran Premi o le Prove a Tempo, per fortuna c'è anche il Race Park, che si compone di sei diverse opzioni. In uno di essi, i piloti sono divisi in squadre dove, oltre a ottenere un buon posto in gara, si gareggia per raccogliere il maggior numero possibile di anelli, mentre un'altra modalità prevede di guidare contro gli avversari per riempire il misuratore di boost comune della squadra, che darà a tutta la squadra una vera spinta quando il contatore è massimizzato. Ciò significa che alcuni degli elementi cooperativi del Team Sonic Racing vengono mantenuti, cosa che meritano assolutamente di fare. Sfortunatamente, non viene offerta una modalità pura in cui si gioca proprio come nel predecessore e si condividono le armi.

Anche Race Park si basa sul sistema rivale, ma ha una piccola novità. Qui Sonic Team dimostra ancora una volta di avere a cuore la storia di Sonic e di volerci dare dei calci nostalgici poiché i rivali questa volta sono divisi in terzetti e sono inizialmente basati su Sonic Heroes. Qui possiamo competere contro il Team Sonic, il Team Dark, il Team Rose e il Team Chaotix, il che personalmente mi ha reso felice in modo infantile. Per qualche ragione, tuttavia, i rivali sono presentati qui come ologrammi che non capisco davvero perché, ma gioca anche un ruolo molto piccolo. Race Park funziona come un ottimo complemento al normale Grand Prix e, insieme alle prove a tempo, la gamma di modalità per giocatori singoli è ancora del tutto accettabile.

In sintesi, Sonic Racing: Crossworlds è un buon gioco che ha qualcosa per tutti. Ma ha anche i suoi ovvi problemi che saranno difficili da correggere per gli sviluppatori a posteriori. Apprezzo il fatto che Sega sia disposta a investire nel gioco e ad abbracciare davvero il concetto di fertilizzazione incrociata di mondi diversi, dato che presto potremo dare il benvenuto ad Aang di Avatar: The Last Airbender, Joker di Persona 5 e Teenage Mutant Ninja Turtles (solo per citarne alcuni). Sono sicuro di non aver ancora bruciato abbastanza gomma, ma ho intenzione di partire subito per le strade multidimensionali.