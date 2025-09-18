HQ

Non sono mai stato particolarmente appassionato di giochi roguelite prima di scoprire Hades. L'idea di morire e dover ricominciare da capo non era qualcosa che la mia pazienza apprezzava particolarmente, ma poi è arrivata la gemma di Supergiant e ha cambiato tutto. Oggi, non sono così veloce a rifuggire da questo genere, e ho pensato che Towa and the Guardians of the Sacred Tree sembrava abbastanza accogliente e interessante a prima vista. In superficie, si vedono i colori allegri, gli ambienti incantevoli e, nel complesso, sembrava essere intrisi di una generosa dose di design giapponese. Tutto questo allo stesso tempo in quello che è essenzialmente un roguelite abbastanza classico in cui tu, insieme a Towa e un gruppo di altri personaggi, intraprendi un viaggio ricco di azione per riportare la pace nel regno.

La cosa più singolare di Towa and the Guardians of the Sacred Tree è che controlli due personaggi, o meglio, puoi passare dal fatto che il personaggio ti segua a prendere il controllo di entrambi con joystick separati. Il personaggio secondario che scegli da un'ampia galleria di personaggi funge da supporto con la magia mentre infliggi la punizione con la tua spada. Dal piccolo villaggio di Shinju, che funge da fulcro del gioco, parti per una "corsa" attraverso paesaggi colorati, uccidendo mostri in ogni area. Una volta eliminati, puoi scegliere una "Grazia" che aumenta le tue abilità, selezionare un portale per l'area successiva e dirigerti verso un boss alla fine e, se muori, devi ricominciare da capo. Nell'affascinante cittadina, puoi potenziare le tue armi e altre abilità in modo da essere un po' più forte quando fai un altro coraggioso tentativo.

L'accogliente paesino funge da hub tra un round e l'altro, dove puoi chattare con i residenti e potenziare il tuo personaggio.

È un concetto classico che non fa molto per sorprendere. Prima di ogni round, puoi scegliere tra otto diversi compagni, il che cambia un po' lo stile di gioco. In altre parole, c'è un po' di piacere nel trovare il supporto che ti piace di più e i cui attacchi funzionano meglio per il tuo stile di gioco. Puoi anche lasciare che un secondo giocatore prenda il controllo dell'altro personaggio, in modo da poterlo giocare in modalità cooperativa, che funziona bene poiché le aree sono piccole e facili da navigare. Tuttavia, il giocatore che gioca come supporto deve accettare che i suoi attacchi hanno un "cooldown", quindi lo stile di gioco è considerevolmente più lento per loro.

L'aspetto più interessante di questo gioco è sicuramente il design visivo. I colori sono brillanti e chiari, il che rende gli ambienti molto invitanti, tuttavia, le aree limitate significano anche che non c'è nulla da esplorare direttamente, il che è un peccato. Avrei preferito un approccio più aperto rispetto alle aree piuttosto piccole in cui combatto i nemici. Anche se gli ambienti non si distinguono del tutto, il design è comunque molto accattivante e accogliente, il che è il grande vantaggio del gioco. Il design dei nemici non è particolarmente eccitante e non fa molta impressione, ma i boss sembrano un po' più unici. A risaltare è soprattutto la palette allegra e colorata, il tutto accompagnato da una piacevole musica. Sfortunatamente, il gioco soffre di dialoghi incredibilmente monotoni che diventano frustranti da ascoltare dopo un po'. È lo stesso fastidio ripetuto dai tuoi compagni, che trascina davvero verso il basso il paesaggio sonoro generale.

Il minigioco più lungo al mondo per l'aggiornamento? Molto probabilmente.

In questo genere, se fallisci, devi rigiocare tutto ciò che hai completato, ma qualcosa che penso funzioni abbastanza bene qui è il modo in cui il round successivo è notevolmente più facile. Nel villaggio è possibile acquistare e potenziare le armi e, anche se questo viene fatto in un minigioco molto ingombrante e lungo, ci sono generalmente generosi aggiornamenti disponibili per il tuo prossimo tentativo. Un boss che può sembrare troppo forte al primo tentativo è molto più facile in seguito, quando le tue armi sono state notevolmente migliorate.

Tuttavia, c'è un fattore estremamente importante che mi manca per dargli un punteggio più alto. È la famosa sensazione di "solo un'altra corsa" che è così importante in questo tipo di gioco. Non sembra frustrante o ingiusto, ma non è nemmeno particolarmente divertente. Spesso mi sento soddisfatto dopo due o tre turni, e non credo che questa sensazione debba arrivare così rapidamente con questo concetto. Una volta trovato il tuo compagno preferito, non ci sono davvero sorprese, quindi è solo questione di riuscire ad andare un po' più lontano. Questa non sarebbe stata una cosa negativa se fosse stato incredibilmente divertente, ma per lo più riesce a sentirsi bene.

Non c'è assolutamente nulla di sbagliato nello stile visivo.

Towa and the Guardians of the Sacred Tree non è un brutto gioco all'interno del suo genere. Ha controlli reattivi, offre una buona dose di sfida, ha un design di gioco unico con due personaggi controllabili ed è molto bello da guardare. Ma in termini di intrattenimento, sembra abbastanza semplice e privo di profondità. Se Hades è stato ciò che mi ha coinvolto seriamente in questo genere e ha suscitato il mio interesse, sfortunatamente questo gioco non fa nulla di speciale per mantenerlo. È visivamente piacevole e divertente da giocare in brevi raffiche, ma non è molto di più, e dal momento che Hades II è solo una settimana di distanza, questo non sembra particolarmente importante da controllare nel grande schema delle cose.