Quindi eccoci qui. Il più grande gioco sportivo di tutti, che completa quello che è stato un anno abbastanza decente per i giochi sportivi. Ma come si comporta effettivamente EA Sports FC 26, il terzo gioco della serie dopo il cambio di nome (e il divorzio) da FIFA, in questo genere, che è stato abbastanza stagnante per molti anni?

Fin dal primo trailer, sembrava che gli sviluppatori avessero preso a cuore le critiche dei giochi precedenti della serie. Con citazioni di giocatori come "Aggiusta i placcaggi!!!! " e "Troppi rimbalzi", la risposta è stata "Non più". O su cose su cui i giocatori non possono mai essere d'accordo: "rendere il gameplay più veloce", è stato un commento nel trailer di rivelazione. "No, rendilo più realistico" era un altro. "Perché non entrambi?" ha risposto EA. Quindi, almeno esteriormente, sembrava che uno sviluppatore di giochi sportivi avesse finalmente ascoltato i giocatori. Ma stava solo giocando con la galleria? Per la maggior parte, no. Entrambi i problemi di cui sopra sono stati risolti e, nel complesso, questo è un gioco di calcio migliore di quello che abbiamo visto l'anno scorso.

Il calcio è vita.

Per quanto riguarda la suddetta velocità di gioco, sappiamo che ci saranno sempre due campi. Coloro che vogliono un calcio più veloce e più arcade e coloro che vogliono un calcio più lento e realistico. In EA Sports FC 25, l'obiettivo era renderlo il più realistico possibile, cosa che personalmente mi piace, ma che non piaceva a molti giocatori online (ovvero Ultimate Team giocatori). Era troppo lento, era spesso un simulatore di difesa, e così via. Ecco perché EA Sports ha cercato di trovare un compromesso quest'anno.

Online, ora è la versione più veloce che si applica, in cui i giocatori volano e la palla può viaggiare a velocità come se fosse stata sparata da un cannone. Offline, hai la possibilità di giocare a questa velocità elevata o di giocare "realisticamente", cioè più lentamente, e la differenza è davvero evidente. Passare da una partita Ultimate Team direttamente a una partita offline è come passare dal guardare Premier League giocatori pompati di super siero a guardare una partita National League su un campo fangoso dopo un forte acquazzone.

Per quanto riguarda i cosiddetti "rimbalzi", che erano un grosso problema nel gioco dell'anno scorso, sono felice di riferire che anche questi sono stati risolti. Se non sai di cosa sto parlando, è quando un difensore intercetta la palla, ma per qualche motivo rimbalza comunque verso l'attaccante, che è quindi oltre il difensore. Il modo in cui hanno risolto questo problema in FC 26 è fondamentalmente facendo inciampare il giocatore attaccante. Quando arriva il placcaggio, l'attaccante continua oltre la palla mentre il difensore la prende nella direzione opposta, e l'attaccante viene messo fuori posizione abbastanza a lungo da non poter riconquistare la palla immediatamente. Finora non ricordo di aver visto nulla di simile a quell'effetto flipper, o almeno solo molto raramente.

A proposito di palloni che non rimbalzano dove dovrebbero, i portieri sono migliorati. A quanto pare, gli sviluppatori hanno ricevuto molti feedback su come si sono comportati i portieri l'anno scorso (e anche prima, presumo) e hanno esaminato il loro posizionamento, e soprattutto il modo in cui parano i palloni. Ci sono state molte volte in cui le palle sono tornate direttamente agli avversari, ma ora sono molto più bravi a salvare la palla, parandola lontano da zone pericolose. In definitiva, meno come André Onana nella vita reale, cioè... In altre parole, meno fastidiosi interventi del portiere. Ma questo non significa che i portieri siano supereroi, poiché i tiri vanno ancora come dovrebbero. La differenza è che i loro polsi non sono più fatti di cemento, dove la palla rimbalza direttamente verso il tiratore. E a proposito di portieri, ora è anche possibile giocare in quella posizione in modalità Rush in Clubs.

I portieri ora sono molto più bravi a deviare i palloni di lato piuttosto che direttamente all'avversario.

Si potrebbe pensare che si parli molto di gioco difensivo. È davvero così difficile segnare gol come lo è per Aston Villa nel Premier League di quest'anno? No, per fortuna ci sono stati cambiamenti anche nel gioco offensivo. C'è stata una grande attenzione al miglioramento dei passaggi, con passaggi più reattivi, in particolare quelli con un solo tocco, e nuove animazioni che rendono i passaggi migliori e più precisi. Forse la differenza più grande quando si tratta di riprese è che la "finitura a tempo" è stata rimossa. Era fondamentalmente un metro in cui il tiro aveva maggiori possibilità di entrare se finivi nella zona giusta. Questo ha a che fare con i tiri dalla distanza, in particolare i cosiddetti trivelas (con l'esterno del piede), che l'anno scorso sono diventati un modo troppo efficace per segnare gol. Potrei andare avanti all'infinito a parlare di tutte le cose che sono cambiate in termini di gameplay, ma per riassumere, è un chiaro miglioramento rispetto all'anno scorso.

Tuttavia, sono abbastanza sicuro che ci saranno alcune tattiche che verranno abusate perché sono molto migliori di altre. Come in EA Sports FC 24, dove alcuni giocatori correvano lungo la linea laterale, giocavano un passaggio diagonale all'indietro e verso la porta aperta, in alcune partite non avevo nemmeno bisogno di centrocampisti centrali perché l'avversario non usava mai il centro del campo. Era molto fastidioso. Ma è sempre difficile dire all'inizio della stagione come sarà, quindi non posso ancora dare una valutazione in merito. Se me lo chiedi tra un mese, sono sicuro che avrò una risposta.

Una carriera come manager offre entrambi gli scenari...

Non è solo in campo che hanno preso in considerazione le critiche. Sono state implementate piccole cose, come rendere la modalità Rush lunga cinque minuti invece di sette (qualcosa che è stato cambiato a metà del gioco dell'anno scorso quando i giocatori pensavano che le partite fossero troppo lunghe), è stata aggiunta una nuova modalità ad alto contrasto per i giocatori con problemi di vista (e generalmente più opzioni di accessibilità per coloro che ne hanno bisogno), E una migliore visibilità di quali sfide sono vicine al completamento quando inizi una partita Ultimate Team offrono un'esperienza migliore. E queste sono le tre parole che userei per descrivere FC 26: un'esperienza migliore.

Questo vale anche per la modalità Manager. Non si tratta di cambiamenti enormi, ma di cambiamenti che rendono il gioco migliore. Ora puoi scegliere di iniziare dall'inizio di una stagione o affrontare varie sfide specifiche. Questi includono cose come sopravvivere alla retrocessione dopo aver iniziato la stagione con una detrazione di 20 punti, o vincere il Bundesliga e DFB-Pokal con Bayern Munich, assicurandosi che Jamal Musiala giochi almeno 25 partite. Capisco che questo prolungherà la durata di questa particolare modalità di gioco e, da quanto ho capito, nel corso della stagione verranno aggiunte anche nuove sfide.

Altri cambiamenti includono i club che ora adattano il loro stile di gioco e le loro tattiche ai nuovi allenatori e varie cose che accadono durante la stagione, come un giocatore che ha nostalgia di casa o qualcuno che si infortuna durante la pausa internazionale. In vari giochi sportivi, spesso consiglio di giocare solo alla versione dell'anno scorso se vuoi giocare a Franchise Modes, ma questa volta penso che valga la pena provare l'ultima versione.

Sfortunatamente, il Player Career non vede tante nuove funzionalità come il Manager Career. Qui, direi che potresti anche continuare a giocare FC 25 se tutto ciò che fai è giocare a carriera solista. Certo, sono stati aggiunti nuovi giocatori Archetypes, quindi almeno questo è qualcosa. Sarai in grado di sbloccare, sviluppare e perfezionare 13 giocatori distinti Archetypes che rendono speciale il tuo giocatore, dove alcuni sono più adatti se ti piace essere un difensore e altri se sei un vero mago del dribbling. A parte questo, ci sono solo altre due aggiunte, che non offrono grandi miglioramenti. Si tratta di esercizi di allenamento ridisegnati e di due nuovi retroscena (fino a cinque in totale) per il tuo giocatore che determinano i tuoi punti di forza e di debolezza. Mi sarebbe piaciuto vedere un po' più di amore qui, soprattutto perché la serie relativamente piccola NHL ha avuto un Career Mode rinnovato.

In Clubs, dove tu e un gruppo di amici (o nemici) fondate un club e giocate contro altri club online, ci sono stati alcuni cambiamenti, ma non troppi. Come accennato in precedenza, puoi giocare come portiere in modalità Rush, ed è qui che devo solo intervenire per dire che adoro Rush: è cinque contro cinque (con un portiere) su un campo più piccolo, e tutto va più veloce, con le caselle di rigore al posto dei cartellini rossi, il fuorigioco nell'ultimo terzo invece della linea centrale, E così via. Certo, è meglio giocare con gli amici, perché ci sono alcune persone che mi fanno venire voglia di strapparmi i capelli quando si rifiutano di passare o pensano di essere Ronaldinho... Ma comunque, torniamo a Clubs. Ora puoi essere membro di tre diversi club contemporaneamente e qui sono presenti anche i suddetti Archetypes. Tuttavia, l'opportunità di partecipare a eventi dal vivo, che sono disponibili solo per un breve periodo di tempo, significa che c'è molto di più da fare oltre a giocare le tipiche partite di campionato.

... ed eventi speciali durante la stagione.

Tuttavia, è chiaro che Ultimate Team è ancora una volta la funzionalità di punta. Questa è la modalità di raccolta delle carte su cui molte persone hanno opinioni molto forti. Il cambiamento più grande è una rielaborazione della cosiddetta "curva di potenza". L'anno scorso è stato molto veloce ottenere giocatori migliori, e c'era una nuova campagna ogni settimana, e presto tutti correvano in giro con squadre di mostri, anche prima di Capodanno. Quest'anno, l'idea è quella di rallentare le cose. Ci vorrà molto tempo prima di iniziare ad annusare quei giocatori con un punteggio totale di 99, e l'idea è che dovrebbe sembrare uno sviluppo durante tutto l'anno, invece di carte dorate che sembrano troppo deboli già nella seconda settimana. Sono un sostenitore di questo, ma so che altri vogliono giocare con 99 Ronaldo e 99 Pelé dal primo minuto.

Gli eventi dal vivo sono qui, proprio come in Clubs, per fornire novità durante tutto l'anno. Ci saranno diversi temi e altre cose con cui giocare in questi eventi, il che offre una buona opportunità per giocare con giocatori diversi e non solo raccogliere l'undici titolare più e più volte. Inoltre, Tournaments, che sono stati introdotti a metà del gioco dell'anno scorso, sono tornati e appariranno a intervalli regolari. Se ti piace il gioco competitivo, ci sono modifiche alla grande e importante modalità Champions (precedentemente Weekend League ), in cui i playoff per entrare nella competizione sono stati rimossi e invece ti qualificherai automaticamente se raggiungi un certo numero di punti in Rivals. Se sei al di fuori delle divisioni Rivals più alte, c'è un'alternativa a Champions chiamata Challengers, che è la stessa di Champions, ma per giocatori di rango inferiore e con ricompense più scarse.

Miglioramenti significativi in campo rispetto allo scorso anno.

EA Sports FC 26 è, insomma, un gioco migliore di quello che abbiamo visto negli ultimi anni. Ci sono grandi miglioramenti in campo e piccoli miglioramenti qua e là in varie modalità di gioco, tuttavia ci sono ancora cose che sminuiscono l'esperienza, come i menu buggy che hanno bloccato il mio gioco più volte (la prima volta dopo tre minuti di gioco quando ho cambiato la formazione di una squadra) e un Player Career mal aggiornato. Mentre la serie EA Sports FC (e FIFA) ha sempre una media di buoni ascolti, la domanda è perché non ottiene mai nulla di veramente eccezionale. È la più grande serie di giochi sportivi al mondo e, se pensi ad altre importanti serie di giochi, sii quella; Final Fantasy, Mario, The Witcher o Grand Theft Auto, ci si aspetta che abbiano valutazioni quasi perfette. Allora, perché questo non è il caso di EA Sports FC ?