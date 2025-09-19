Skate - Accesso anticipato

HQ

Se non hai ancora avuto la possibilità di giocare tu stesso e hai sperimentato solo Skate attraverso Reddit thread e post sui social media, potresti avere l'impressione che lo sviluppatore Full Circle abbia fregato il cane e abbia davvero fallito questo riavvio. Non ho intenzione di arrivare a dirvi che Skate è un ritorno impeccabile per la serie, perché non lo è e ci sono aree che portano a frustrazione e un po' di delusione in questa versione in accesso anticipato. Ma questo non cambia nemmeno il fatto che Skate è, per quanto riguarda un videogioco di skateboard, divertente da giocare.

Certo, lo dico come qualcuno che è sempre stato un fan di Skate piuttosto che un fan di Tony Hawk. Quest'ultima serie di giochi, che si tratti di Pro Skater o anche Underground, hanno molto da apprezzare, ma ho anche sempre pensato che l'alternativa di EA fosse una migliore rappresentazione della cultura dello skateboard nel suo complesso. Questo porta avanti al reboot del 2025, che ha quel grande equilibrio tra vibrazioni sciolte e rilassanti, uno schema di controllo dello skate immediatamente familiare e complesso, un'attenzione alla cultura e alla creazione di clip e, fondamentalmente, vivere la tua vita migliore come skater in un mondo di parchi giochi. È un'impressione che Tony Hawk non sempre corrisponde a causa della sua attenzione tipicamente maggiore sugli skatepark e sull'esecuzione di trucchi. In un certo senso, si potrebbe descrivere la serie Skate come un po' più di una simulazione di vita.

Ma comunque, torniamo al gameplay, poiché è qui che Skate eccelle di gran lunga. Anche in questo caso, lo schema di controllo è semplice da imparare e impegnativo ma incoraggiante da padroneggiare, il flusso e la meccanica lavorano in modo fluido e con grande coesione, c'è una grande attenzione ai sistemi precedentemente amati ma anche con un occhio al futuro con sistemi nuovi e ben implementati (come l'arrampicata) per accedere ancora di più alla mappa. Il punto è che, per quanto riguarda l'esperienza di gioco, Skate inchioda ciò che volevo ottenere, e questo senza nemmeno menzionare come il mondo di San Vansterdam sia un fantastico parco giochi pieno di tonnellate di opportunità e varietà senza essere troppo grande, come l'HUD e il design del menu siano intuitivi e diretti, e come il mondo sembra vivo grazie alla moltitudine di giocatori online.

Per quanto riguarda le basi su cui costruire Full Circle, c'è molto da amare e apprezzare con questo riavvio di Skate, ma sarei negligente se non menzionassi anche alcune delle altre aree che lasciano molto spazio per miglioramenti...

Salteremo i bug bizzarri (che francamente sono piuttosto divertenti a volte, in un modo simile a Bethesda jank) e qualsiasi altro problema di server o prestazioni poiché ci si aspetta che Full Circle li elimini e li migliori man mano che l'accesso anticipato continua. Inoltre, la mia esperienza è che tecnicamente Skate è piuttosto solido. Ciò che richiederà maggiore attenzione è il tono del gioco, perché mentre il gergo e lo slang sono piuttosto azzeccati per la cultura dello skateboard, alcuni dei modi in cui vengono implementati lo sono meno. Prendi il compagno robot AI che funge da aiutante del tutorial. Questa cosa deve sparire. Non aggiunge mai nulla di sostanziale al gameplay e si comporta più come una madre prepotente e leggermente giudicante. È fastidioso e Skate migliora immediatamente quando lo ridimensioni nelle impostazioni. Anche i Skate Tours che fungono da tutorial sono fondamentalmente mal implementati, poiché non ti verrà "insegnato" come fare manuali, prese avanzate, grind e trucchi, e anche alcune delle mosse più eleganti fino a raggiungere le ultime storie, nonostante molte delle sfide quotidiane sulla mappa - necessarie per la progressione per sbloccare ulteriormente Skate Tours - ti chiedano comunque di fare queste abilità... È inutile e quando si arriva a questi tour ci si sente troppo tardi per la festa e un po' condiscendenti.

Allo stesso modo, capisco da dove sono venute l'ispirazione e l'idea per i disegni dei personaggi più cartooneschi, ma apprezzerei qualcosa di leggermente più realistico. Più Dragon Age: Inquisition e meno Dragon Age: The Veilguard, se vuoi. E a proposito di aspetti e cosmetici, le "meccaniche di gioco a sorpresa" tipiche di EA tornano in un formato così travolgente e demoralizzante che qualcosa deve cambiare... e presto. Apprezzo il fatto che tu possa accedere a molti cosmetici attraverso un gameplay semplice e che Skate sia anche un gioco free-to-play, ma le loot box fanno schifo e doverle esaminare per costruire la tua libreria di cosmetici, e anche la varietà di rampe posizionabili, binari e pezzi di skatepark, non è divertente. Il motivo per cui non puoi semplicemente comprare ciò che vuoi con la valuta guadagnata mi lascia perplesso. E questo per non parlare dei cartellini dei prezzi attaccati ad alcuni dei cosmetici premium... Sembra che l'elemento "free-to-play" sia servito da trampolino di lancio per inondare Skate nelle microtransazioni, e francamente non è un bell'aspetto né qualcosa che fa presagire fiducia per il futuro.

La giuria non ha deciso se le attività quotidiane saranno sufficienti per rendere felici i giocatori, ma dirò che dopo pochi giorni, sembra che ci sia una buona varietà in ciò che Full Circle offre su questo fronte. A causa del modo in cui ogni singola attività è inserita nella progressione generale, c'è anche una buona ragione per giocare a queste attività, e questo è qualcosa che apprezzo e posso sostenere. Ci sarà bisogno di un'espansione e di un'innovazione nel tempo? Sicuramente, ma per una base su cui costruire all'inizio di un viaggio in accesso anticipato, come accennato in precedenza, è una buona base.

E alla fine questo è ancora il punto in cui mi trovo con Skate. Come ho notato nella mia anteprima pre-lancio, c'è molto da amare in questo gioco, ma c'è anche molto margine di miglioramento. Le meccaniche di gioco di base e il mondo più ampio di San Van sono una base fantastica e qualcosa con cui puoi vedere un grande potenziale, ma alcune delle meccaniche e dei sistemi non sono altro che stonati. Ho anche affermato nella mia anteprima che stavo aspettando una palla curva EA con questo gioco (come lo sono ancora con Battlefield 6 ), e non ci vuole molto tempo di gioco per vederlo arrivare a tutta velocità.

Alla fine della giornata, puoi giocare a questo gioco senza spendere un centesimo, quindi questo è un grande vantaggio. Ma sappi solo che se sei un fan veterano, ci sono alcuni elementi di questo reboot che ti renderanno un po' triste se non riesci a rimanere ciecamente concentrato semplicemente sul triturare e truccare nel mondo colorato, o trovare modi esilaranti per eseguire qualche acrobazia folle che è francamente al di là della comprensione umana.