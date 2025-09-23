Recensione: Indiana Jones and the Great Circle - L'Ordine dei Giganti porta alla luce un simulatore immersivo ancora più avventuroso

HQ

Non aspettatevi che l'Ordine dei Giganti migliori i due problemi (per alcuni maggiori, per altri minori) che Indiana Jones and the Great Circle aveva. Né il suo combattimento è più raffinato ed elaborato, né la sua furtività rivaleggia con la migliore del genere. Tuttavia, se hai amato il gioco originale dall'inizio alla fine - e lo abbiamo dichiarato GOTY del 2024 - questa espansione funzionerà facilmente con te.

Perché cosa si può chiedere a un DLC per l'avventura originale? "Altri misteri, nuove ambientazioni, nuovi enigmi, scene d'azione"? Sono sicuro che la tua risposta andrebbe in questo senso, ed è esattamente ciò che questo DLC ti offre.

Come punto di partenza, data la sua popolarità e le ovvie caratteristiche della tradizione, MachineGames ha scelto The Vatican, la tua prima mappa importante da esplorare nel gioco base. Da qui ci si dirama letteralmente in una spedizione facoltativa, alternativa e parallela alla trama centrale de Il Grande Cerchio, seppur legata in aspetti chiave come le leggende dei giganti Nephilim o i rapporti tra la Santa Sede e la dittatura di Mussolini, ma introducendo un elemento nuovo e in qualche misura contemporaneo: il culto del dio Mitra. E questo è tutto ciò che posso leggere.

Tutto questo significa che si fa una deviazione dal terreno condiviso tra chiesa e camicie nere per finire ad esplorare le fogne (tra cui la famosa Cloaca Maxima), un tratto del fiume Tevere, alcune bellissime strade di Roma e alcune affascinanti rovine.

Lungo tutto il percorso, tra le 5 e le 8 ore di contenuti a seconda del tuo ritmo e di quanto esplori ogni angolo, riceverai un'altra dose dei diversi tipi di gameplay che hanno caratterizzato Indiana Jones and the Great Circle in un delizioso mix di generi che, più di quanto ci aspettassimo all'inizio, alla fine si è orientato verso gli imbrogli della simulazione immersiva, anche se con un grande film e un tocco avventuroso.

E come stanno andando queste diverse sezioni? Abbastanza buono. Mi sono piaciuti in particolare un paio o tre degli enigmi più elaborati, sia perché riciclavano con successo meccaniche già viste nel gioco base, sia perché inventavano o stravolgevano qualcosa di nuovo. In effetti, alcuni dei segreti sono piuttosto inverosimili e mi azzarderei a prevedere che la maggior parte dei giocatori non completerà il contenuto al meglio senza una guida dettagliata all'Ordine dei Giganti che includa tutti gli artefatti mitraici come quello che abbiamo preparato per te qui a Gamereactor.

Quello che voglio dire è che il DLC è riuscito a strapparmi gli stessi sorrisi del gioco originale poco meno di un anno fa. Ci sono un paio di filmati cinematografici molto autentici, come Indy che fa capolino da un tombino nel mezzo di una strada romana o il primo incontro con i membri della setta, così come alcuni momenti molto divertenti in combattimento dal vivo, come quando devi spingere le camicie nere in un pozzo. Da quel combattimento, così come dalla furtività, come ho detto, non aspettatevi molto di più: è molto ben eseguito visivamente, ma i nemici sono piuttosto stupidi e di solito si arriva qui molto sopraffatti da abilità sotto forma di "libri di avventura", quindi è difficile per loro sconfiggervi alla fine. Il boss finale, tuttavia, ha avuto un aspetto e si è rivelato un po' diverso e fresco.

Guardando i dettagli più fini, mi è piaciuto anche il modo in cui i designer hanno cercato di usare la frusta in modo leggermente diverso nelle sezioni di arrampicata e platforming, o la scrittura brillante in molti dei documenti. Allo stesso tempo, ci sono anche piccoli dettagli negativi, come alcuni sfortunati aggiornamenti all'effetto motion blur e una serie di glitch, per lo più minori, ma uno più grave che ha rovinato uno dei migliori puzzle per me, come puoi leggere nella guida. Forse un altro aspetto negativo sarebbe che il design dei livelli/mappe è a volte inutilmente contorto. Va bene sentirsi persi e dover tenere d'occhio quelle belle mappe disegnate a mano, ma soprattutto cercare gli ultimi segreti della Cloaca Maxima sembrava un pigro espediente per confondere o allungare artificialmente il gioco.

In ogni caso, non mi sono perso nulla (non credo che una di quelle sequenze d'azione esplosive scriptate del gioco base abbia posto qui) e mi sono divertito molto a risolvere gli elaborati enigmi di questo contenuto. Buon rapporto qualità-prezzo (mi sono sentito molto meglio dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo rispetto a DK Island e Emerald Hunt), anche se è un affare strano almeno per i giocatori di Game Pass. Ora quello che spero e prego Mithras è che Bethesda e MachineGames riescano a ritagliarsi un sequel di quella che per me è stata una delle migliori avventure giocabili degli ultimi tempi.