Final Fantasy Tactics è stato rilasciato sulla prima PlayStation nel 1997. È stato originariamente creato e progettato da Yasumi Matsuno, che voleva creare un gioco tattico accessibile nell'universo di Final Fantasy. Il risultato fu Final Fantasy Tactics, che divenne un discreto successo. Alla fine del 1997, aveva venduto oltre 1,2 milioni di copie solo in Giappone (il gioco non è arrivato in Occidente fino al 1998).

Da allora il gioco è diventato un classico di culto tra i fan ed è uno dei giochi di strategia più amati di sempre. Quindi Square Enix si è assunto un bel compito nel ripristinare questo classico, soprattutto perché il codice sorgente del gioco originale è andato parzialmente perso, il che significa che parti di questo remaster sono state scritte da zero. Square Enix spera di presentare il gioco a una nuova generazione di giocatori e ha quindi consegnato questo The Ivalice Chronicles remaster, che aggiunge una serie di aggiornamenti alla qualità della vita, uno stile visivo nuovo di zecca, doppiaggio completo, nuovi controlli, interfaccia utente aggiornata e vari ribilanciamenti del gameplay.

Quando avvii Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, puoi scegliere se vuoi giocare in Enhanced Mode, che è il nuovo remaster, o Classic Mode, che è una conversione 1:1 dell'originale del 1997. Classic è completo di rapporto 4:3 della vecchia scuola, filmati sfocati, ma anche con l'affascinante e classica grafica pixel. A questa versione è stata aggiunta una funzione di salvataggio automatico, ma per il resto appare come l'originale e non supporta Trophies su PlayStation 5.

Per questa recensione, ho ovviamente giocato a entrambe le versioni, ma l'attenzione si concentrerà principalmente sulla versione aggiornata del gioco e sulle modifiche che sono state apportate.

Innanzitutto, un breve riassunto di cosa sia Final Fantasy Tactics. Il gioco è stato pubblicato nel 1997 ed è un gioco di ruolo isometrico tattico a squadre. Le battaglie si svolgono su una griglia in cui ogni unità di un gruppo può muoversi e attaccare una volta per round. Gli ostacoli, il tipo di terreno e le differenze di altitudine del terreno influiscono sulle mosse e sulle azioni che è possibile eseguire. Quando tutte le unità del tuo gruppo hanno fatto ciò che dovevano fare, il turno passa all'avversario. Se pensi di averlo già sentito, è perché Final Fantasy Tactics ha ispirato innumerevoli giochi del genere nel corso degli anni. Inoltre, c'è una storia avvincente che prende alcuni colpi di scena lungo il percorso, come dovrebbe in un gioco Final Fantasy, e il risultato è uno dei giochi di strategia più avvincenti di sempre.

Sotto la superficie, le edizioni Classic e Enhanced funzionano allo stesso modo. Entrambi si basano sugli stessi principi e meccaniche, ma l'edizione Enhanced è stata resa molto più accessibile rispetto al gioco originale. Come accennato in precedenza, la grafica è stata notevolmente aggiornata, i menu e l'interfaccia utente in generale sono stati aggiornati, i controlli sono stati aggiornati e, ultimo ma non meno importante, tutti i dialoghi ora presentano un doppiaggio completo e diverse parti dei dialoghi sono state riscritte.

I due maggiori cambiamenti immediati si presentano sotto forma del nuovo Combat Timeline e del nuovo Tactical View. Il Combat Timeline si trova sul lato sinistro dello schermo, dove puoi vedere l'ordine in cui i nemici attaccano e quando è il turno delle tue truppe di attaccare. Può sembrare una cosa da poco, e qualcosa che ci si aspetterebbe da un gioco di strategia nel 2025, ma il gioco originale non aveva questa tempistica e fa una grande differenza, contribuendo a rendere il gioco meno frustrante.

La seconda cosa è, come detto, Tactical View. Poiché Final Fantasy Tactics si svolge con una prospettiva isometrica, con una posizione della telecamera piuttosto bassa, ci saranno spesso luoghi in cui le tue truppe, o i tuoi nemici, possono essere nascosti dietro case, rocce o altri ostacoli nel paesaggio. Sebbene sia possibile ruotare la prospettiva isometrica di 90 gradi alla volta, può essere difficile ottenere una panoramica completa del campo di battaglia e della posizione dei nemici. Con il nuovo Tactical View, si ottiene una visione dall'alto verso il basso del campo di battaglia, offrendo una panoramica molto migliore, che contribuisce a rendere l'esperienza di gioco un po' migliore e più contemporanea.

L'edizione Enhanced è molto meno frustrante dell'originale, e penso che molti degli aggiornamenti aiutino a rendere un eccellente gioco di strategia ancora migliore, ma non sono del tutto sicuro che i fan più accaniti saranno d'accordo con me. Oltre a rendere il gioco più accessibile e contemporaneo, queste modifiche cambiano anche l'equilibrio del gioco e non sono del tutto sicuro che i fan veterani ne saranno entusiasti.

Poi arriviamo all'aspetto visivo, che è semplicemente una mancanza. Innanzitutto, c'è da dire che i menu sono belli e molto migliori da usare rispetto agli originali, e anche i nuovi filmati sono un enorme miglioramento rispetto agli originali. Ma la grafica del gioco è stata modificata da un affascinante stile pixel art a una direzione decisamente priva di carattere e senz'anima. È possibile che la grafica sia tecnicamente in un aggiornamento HD-2D, ma non è così affascinante e bella come, ad esempio, Octopath Traveler o Dragon Quest III HD-2D Remake.

La nuova grafica è un cambiamento significativo, ma non sono sicuro che sia un miglioramento. Sembra che sia passato attraverso un filtro TikTok o AI, e il risultato finale è qualcosa... Questo non sembra giusto. È un vero peccato. Anche l'audio è stato aggiornato, con una colonna sonora migliorata, ma quello che si nota davvero è il dialogo aggiornato, che ora è anche doppiato, e i doppiatori fanno davvero un ottimo lavoro.

Il gameplay tattico è ancora la star dello spettacolo 28 anni dopo, e con questa nuova versione, Square Enix ha aggiornato un gioco già eccellente nella maggior parte delle aree, e sfortunatamente ha anche fatto un passo nella direzione sbagliata in alcune altre aree. Sia la storia che il complesso sistema di mestieri reggono ancora, e i nuovi miglioramenti della qualità della vita e i dialoghi ora completamente doppiati rendono il gioco un po' più digeribile per i giocatori di strategia di oggi.

Tuttavia, immagino anche che i fan più devoti non saranno altrettanto contenti di tutti gli aggiornamenti, ma non credo che nessuno possa non essere d'accordo sul fatto che Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles sia il punto di partenza perfetto se vuoi provare uno dei migliori giochi di ruolo tattici del nostro tempo, in quanto è un po' più accessibile dell'originale. Richiede ancora molto tempo e dedizione da parte del giocatore, ma il tempo trascorso con il gioco sarà meno frustrante di quanto non fosse 28 anni fa. Prova a giocare alla versione originale inclusa e penso che capirai cosa intendo.