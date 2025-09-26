HQ

Tutto è iniziato circa sei anni fa, quando due delle menti più contorte e creative dell'industria dei videogiochi, Goichi "Suda51" Suda (Lollipop Chainsaw, No More Heroes, Shadow of the Damned ) e Hidetaka "Swery65" Suehiro (Deadly Premonition, The Good Life, D4: Dark Dreams Don't Die ), si sono seduti a un evento e si sono scambiati idee, per lo più solo per divertimento, scherzando sul fatto che potrebbe trasformarsi in un gioco folle. Avanti veloce fino a settembre 2025 ed ecco Hotel Barcelona, un frenetico gioco d'azione roguelike in 2D con un piccolo colpo di scena unico, frutto della collaborazione dei due signori.

Cominciamo facendo un passo indietro. Se vogliamo essere completamente onesti, i giochi di questi due signori non sono sempre particolarmente buoni, se li si misura sulla scala dei giochi tradizionali, cioè. Sono spesso un po' goffi, le meccaniche non sempre funzionano in modo ottimale e sono spesso tecnicamente inferiori, ma ciò che manca loro in termini di qualità in queste aree, compensano in abbondanza quando si tratta di stile, follia, creatività e stravaganza. I due creatori infrangono deliberatamente le regole non scritte del game design, e le meccaniche e le convenzioni familiari sono in genere confezionate in un modo completamente diverso, ed è proprio per questo che amo giochi come Lollipop Chainsaw e Shadow of the Damned.

Hotel Barcelona, tuttavia, è un po' più sommessa. Sì, è ancora pazzesco, ma la follia che ci si potrebbe aspettare dai due creatori di giochi non è così evidente. Con questo gioco, Suda51 e Swery65 si avventurano nel genere roguelite. Assumi il ruolo di Justine, un maresciallo degli Stati Uniti verde e un po' insicuro, che in una notte buia deve scortare un gangster che sniffa cocaina a Hotel Barcelona, situato da qualche parte al confine tra West Virginia e Pennsylvania. Il posto è diventato la casa dei serial killer più famosi d'America, e il piano era quello di lasciare il gangster libero nel parco dell'hotel in modo che potesse spazzare via tutti i criminali. Questo risolverebbe il problema, non è vero?

Annuncio pubblicitario:

Tuttavia, il gangster non arriva mai e, attraverso una serie di colpi di scena, Justine finisce in una delle stanze dell'hotel senza essere in grado di ricordare come ci sia arrivata. Scopre anche di essere stata posseduta da Dr. Carnival, un serial killer che vuole aiutarla a sbarazzarsi di tutti i criminali dell'hotel, e dopo una piccola chiacchierata con lui nella stanza, si assume il compito da sola.

Come spesso accade con i giochi di questo genere, morirai molte volte, dopodiché aggiorni le tue armi, abilità e altre cose, e poi riprovi ancora, ancora e ancora fino ad arrivare al passaggio successivo. Funziona allo stesso modo qui, ma come accennato all'inizio, le meccaniche familiari sono sempre confezionate in modo leggermente diverso quando provengono da Suda51 e Swery65.

Annuncio pubblicitario:

Per potenziare le abilità di Justine, ad esempio, devi parlare con Tim the Monster, che vive nel suo armadio nella sua stanza, e se hai bisogno di nuove armi, prendi il telefono e chiami il ranger Monica Rodriguez, che vive anche lui nell'hotel. E ci sono molte armi. In effetti, ci sono più di 60 armi diverse in varie categorie, che vanno da coltelli, asce, machete e lame rotanti a fucili a pompa, bottiglie molotov, granate, lanciafiamme e armi più creative come pale, cartelli della Route 66, un cosciotto d'agnello congelato, un pezzo di cemento su un tubo di ferro e molto altro.

Hotel Barcelona è un gioco sanguinoso, e il sangue gioca effettivamente un ruolo centrale. Più nemici uccidi, più sangue c'è in cui fare il bagno, e più sangue fai il bagno, più il tuo Splatter Gauge si riempie. Quando è pieno, puoi attivare il serial killer che c'è in te, il già citato Dr. Carnival, ed eseguire vari brutali super attacchi "Carnival Awakening". Assicurati di usare i tuoi attacchi Carnival Awakening in tempo, perché il sangue nel tuo Splatter Gauge può seccarsi o essere svuotato istantaneamente se, ad esempio, cadi in acqua o ti bagni in qualche altro modo.

Hotel Barcelona si distingue dalla massa in molti modi, ma dove si differenzia davvero è nella sua nuova funzionalità Phantom Slasher. Questo sistema funziona in modo molto simile ai fantasmi nei giochi di corse, in quanto puoi vedere fino a quattro fantasmi dei tuoi precedenti tentativi nel livello, noto come Phantoms. Anche se gli altri sono fantasmi, possono comunque aiutare i nemici deiJustine giorni nostri, agendo come una sorta di compagno di squadra che salta, colpisce, spara e corre esattamente negli stessi posti e nello stesso modo in cui hai fatto nelle tue corse precedenti. Possono effettivamente essere usati tatticamente contro i boss. A un certo punto, ho dovuto distruggere quattro punti sul boss, e se li prendi uno per uno e poi muori, alla fine attaccherai tutti e quattro i punti contemporaneamente con l'aiuto dei tuoiPhantom Slasher fantasmi, permettendoti di sconfiggere il nemico. Un sistema piuttosto intelligente. Tuttavia, ci sono anche passaggi nel gioco in cui questi fantasmi Phantom Slasher non sono disponibili, ma non rivelerò altro su questo qui.

Questo ci porta alla modalità multiplayer del gioco. C'è una modalità cooperativa per un massimo di tre giocatori, in cui puoi giocare insieme come un fantasma Phantom Slasher e cercare di sopravvivere insieme nell'hotel, oppure puoi invadere le partite di altri giocatori e terrorizzare i loro tentativi di sopravvivenza. La parte per giocatore singolo è chiaramente il cuore del gioco, ma il multiplayer è anche un buon intrattenimento se riesci a trovare alcuni amici che condividono i tuoi gusti contorti nei giochi e possiedono anche Hotel Barcelona.

Il loop roguelite funziona abbastanza bene. Ci sono sette serial killer da trovare e sconfiggere, e ci sono un sacco di potenziamenti, un sacco di armi e un sacco di sangue ovunque. Il sistema di combattimento è veloce, ma sfortunatamente anche un po' impreciso, e sembra che ci sia un leggero ritardo tra il momento in cui termina l'animazione dell'attacco e si riprende il controllo di Justine, il che rende il sistema di combattimento stranamente irregolare. Questo in realtà contribuisce a farti subire spesso danni inutili, poiché sei completamente aperto agli attacchi dei nemici durante questa breve pausa.

D'altra parte, il sistema Phantom Slasher è ben congegnato e funziona abbastanza bene, tuttavia, può essere un po' difficile vedere cosa sta succedendo sullo schermo quando ci sono quattro fantasmi, Justine stessa e molti nemici, arti strappati e sangue ovunque. È anche in queste situazioni che il frame rate può subire un brusco calo, poiché sullo schermo succedono troppe cose perché il motore di gioco riesca a tenere il passo.

Hotel Barcelona viene fornito con un livello di difficoltà abbastanza brutale come standard. Tuttavia, ci sono quattro livelli di difficoltà tra cui scegliere e il più semplice rende il gioco relativamente facile. Se gli alti livelli di difficoltà non sono sufficienti (dovrebbero esserlo!), puoi usare Bondage Mode, dove puoi rendere il gioco ancora più difficile in 12 aree diverse. Ad esempio, rimuovendo la possibilità di bloccare, schivare, usare armi da fuoco o usare armi da mischia, iniziando il gioco con un singolo punto salute o rimuovendo la possibilità di usare il Splatter Gauge. Quindi, se vuoi davvero essere fatto a pezzi, ci sono molte opportunità per farlo qui.

Come accennato in precedenza, Hotel Barcelona sembra stranamente ordinario se si considera chi c'è dietro il gioco. Questo non vuol dire che IS ordinario, perché sicuramente non lo è, ma mi aspettavo un gioco più folle. Nonostante le brillanti meccaniche di Phantom Slasher, Hotel Barcelona non porta il genere in nuove direzioni. È un bel roguelike, soprattutto se sei un grande fan dei roguelike o dell'approccio unico di Suda51 e Swery65 ai generi consolidati, o forse entrambi.

Detto questo, mi manca l'assalto totale di idee stravaganti e creatività che ci si potrebbe altrimenti aspettare da questi due signori, poiché la follia totale manca in Hotel Barcelona.