Sono il primo a saltare sul carro e a tuffarmi con entusiasmo in un nuovo gioco di ruolo, soprattutto giapponese. Mentre stavo giocando al fenomenale Trails in the Sky 1st Chapter, si è presentata l'opportunità di recensire l'ultimo gioco Digimon e, mentre era in fase di installazione, ho colto l'occasione per documentarmi sul suo universo. Come è stato lanciato come controparte "più maschile" di Tamagotchi, oltre a come è passato dall'essere uno di quei piccoli animali domestici virtuali di cui prendersi cura a esplodere in un franchise di anime, manga, giochi di carte e videogiochi.

Digimon Story: Time Stranger è una storia completamente nuova, ma è fondamentalmente basata sulla stessa premessa di molte altre storie all'interno di questo universo. Gli esseri umani entrano in contatto con i mostri digitali, ad esempio Digimon, e ce ne sono un sacco di adorabili e varianti meno piacevoli. In questa storia, appare una misteriosa creatura ombra che causa il caos, e il nostro eroe deve sistemare tutto. È una storia che parla (come rivela il titolo) di viaggi nel tempo e dimensioni misteriose, ma soprattutto è una storia che non coinvolge minimamente. Di solito non sono il tipo di persona che si siede pronta a premere "salta" durante i filmati, poiché devo stare al passo con tutto ciò che sta succedendo, ma durante diverse parti lente, ero vicino a saltare tutte le chiacchiere. Ci sono così tanti dialoghi inutili, e anche il dispositivo simile a un "telefono cellulare" del personaggio si interrompe costantemente con le informazioni. Le prime ore sembrano l'introduzione più lenta del mondo. Fortunatamente, con il tempo migliora un po', ma solo un po'.

Tokyo sembra per lo più vuota, come un set teatrale in cui puoi correre direttamente attraverso le comparse anonime.

Quando i personaggi del gioco arrivano nel mondo Digimon, diventa sia colorato che abbastanza divertente. Tuttavia, ci vuole troppo tempo perché ciò accada, e siamo costretti a correre in una Tokyo desolata. Sembra un po' come una versione Temu della serie Persona con caratteri inespressivi che puoi scorrere direttamente. Se hai giocato al brillante Persona 5 o al Like a Dragon: Infinite Wealth dell'anno scorso, ad esempio, ti renderai subito conto di quanta differenza ci possa essere nella qualità di un mondo aperto sotto forma di città. In Digimon, tutto sembra più uno sfondo piatto, e anche se è divertente sbirciare nei piccoli negozi o scoprire i quartieri di Tokyo praticamente per la prima volta, non lascia alcuna impressione.

Oltre alla corsa infinita, sono all'ordine del giorno battaglie a turni. Le battaglie si svolgono con i piccoli mostri che vengono raccolti. Ne hai tre con te in battaglia, con altrettanti rinforzi da passare da uno all'altro o da portare quando la vita di una creatura scende a zero. Le battaglie si basano fondamentalmente su una sorta di variante sasso-carta-forbice, poiché i tuoi Digimon sono di tre tipi: Data, Virus e Vaccine. Sono quindi deboli contro un tipo specifico e più forti contro un altro. Ci sono anche diversi attacchi elementali che funzionano allo stesso modo, in cui dopo averne usato uno, puoi vedere quanto è debole un nemico contro un particolare elemento. Con 450 Digimon diversi da collezionare, non mancano i mostri tra cui scegliere, ed è qui che ho trovato il piacere più grande. È semplicemente divertente vedere quanta immaginazione e meraviglioso design ci sono qui. Con un numero così elevato, non tutti sono memorabili, ovviamente, ma allo stesso tempo è facile trovare i tuoi preferiti tra l'ampia selezione.

Ci sono molte battaglie, ma non sono mai particolarmente divertenti. Almeno ci sono alcuni mostri giganti da apprezzare.

Come gioco di ruolo, Digimon Story: Time Stranger contiene quasi tutto ciò che si può immaginare. Viene offerto un grande albero delle abilità e i tuoi piccoli mostri possono anche fare qualcosa chiamato "Digievoluzioni" e trasformarsi in altri tipi. Possono crescere e diventare più forti, in modo simile a quando un Pokémon raggiunge la fase successiva della sua evoluzione, e man mano che il tuo Digimon diventa più forte, infliggono più danni. Ci sono molte battaglie e qui puoi inviare il tuo piccolo mostro contro un nemico prima dell'inizio della battaglia a turni. Se è abbastanza forte, può anche sconfiggere il nemico prima dell'inizio del segmento a turni. Ma la maggior parte delle volte, ci sarà una battaglia da finire, che nel tempo diventa piuttosto noiosa poiché molte battaglie diventano una sorta di storia "one shot". Una cosa bella di questo è che non richiede molto "grinding". Le tue piccole creature crescono rapidamente forti, diversi tipi con elementi diversi si accumulano a un ritmo rapido e, anche se alcuni dei boss più difficili richiedono un po' di finezza, di solito si tratta di scuotere un po' la tua formazione per sconfiggerli.

Le battaglie sono più che altro un caso di "premere il pulsante un paio di volte" oppure puoi premere il joystick e lasciare che il tutto venga gestito automaticamente. Sembrano molto rozzi e semplicistici. Avrei preferito vedere meno battaglie più complesse, piuttosto che essere catapultato in battaglie infinite che devono solo essere affrontate. Se qualcuno ha familiarità con il vecchio programma classico "RPG Maker", in cui si potevano creare i propri piccoli giochi di ruolo, è un po' come la sensazione nelle battaglie in generale. Premere, attaccare, premere, attaccare... Certo, c'è un attacco speciale che si carica dopo che i mostri hanno subito un certo numero di colpi, e certo, il tuo Digimon ha un elenco di attacchi elementali come fuoco, fulmine e tutti i classici, ma fondamentalmente sembra così incredibilmente semplice e ripetitivo. Anche per me, che penso che le battaglie a turni appartengano a questo tipo di gioco di ruolo.

C'è un minigioco qui in cui combatti con le carte e il design di queste è fantastico.

Ho accennato prima all'inizio lento del gioco, e sì, le prime tre o quattro ore (a seconda di quanto esplori) non sono davvero niente di entusiasmante. Tokyo sembra senza vita, ma per fortuna ci sono generose opportunità per viaggiare velocemente nei quartieri. La tua prossima missione è sempre chiaramente segnata, quindi non è che abbia mai rischiato di perdermi. L'esempio più chiaro di quanto sia lento all'inizio è quando sono costretto a scendere nella metropolitana. Qui devo correre in fogne tetre e senza vita, e quando finalmente ho finito lì, il gioco ha deciso che dovevo tornare altre due volte, una volta solo per trovare alcuni marmocchi che pensavano fosse una buona idea correre laggiù. Tra una missione e l'altra, il tuo personaggio riposa in un piccolo appartamento accogliente dove gran parte della storia si svolge tra i personaggi del gioco. In effetti, ho sospirato e sbadigliato profondamente durante le prime ore di gioco perché non offriva nulla di particolarmente eccitante...

Tuttavia, una volta che la banda arriva nel mondo Digimon, le cose migliorano un po'. La grande città che funge da una sorta di hub è colorata, piena di piccoli mostri divertenti, e qui le avventure ti portano in luoghi molto più divertenti. Certo, non c'è niente di più eccitante in termini di meccaniche di gioco, ma almeno c'è un po' di vita, movimento e ambienti più divertenti da esplorare.

Quando arrivi nel colorato mondo dei Digimon, l'avventura inizia, almeno per un po'.

Visivamente, Digimon Story: Time Stranger è un affare piuttosto noioso. In termini di design, funziona bene, ma un frame rate instabile e piuttosto fastidiosamente basso, molti pop-up e alcuni bug visivi, come i personaggi che scompaiono o non sono nemmeno presenti e richiedono un riavvio, trascinano davvero verso il basso l'impressione generale. È deludente quando il personaggio corre e puoi vedere chiaramente le cose che si caricano a breve distanza davanti a te. I personaggi nel mondo normale sono animati con movimenti lenti e a scatti fino a quando non ti avvicini abbastanza e le loro animazioni accelerano, ma è soprattutto la sensazione che sia un po' lento quando il personaggio corre che diventa davvero fastidiosa. Anche il suono è spesso molto addomesticato, con ampie sezioni di completo silenzio. La musica ha i suoi momenti con una sorta di colonna sonora profumata di synthwave, ma nel complesso non è particolarmente memorabile. Anche il tuo personaggio non ha voce, ma si alza e fa movimenti con la bocca aperta senza emettere alcun suono, e un protagonista forte lo avrebbe reso molto più coinvolgente.

È un po' un peccato tuffarsi seriamente nel mondo Digimon con qualcosa di così mediocre come questo. È un genere che fondamentalmente si adatta bene al concetto, è un universo che offre molta giocosità e, se sei un grande fan del franchise, penso sicuramente che tu possa ottenere un po' di più da questo rispetto a me. Ma Digimon Story: Time Stranger è molto cotto a metà. Dopo un inizio incredibilmente lento, e sono il primo a dire che i giochi di ruolo richiedono tempo e spesso crescono enormemente dopo poche ore, il mondo coloratoDigimon è sicuramente divertente da esplorare, ma gli aspetti tecnici deludenti, le battaglie semplicistiche, la storia noiosa e i momenti di gioco noiosi fanno sì che tutto sembri un divertimento a metà nella migliore delle ipotesi.

Dovrebbe essere più piacevole e divertente quando il materiale di partenza è quello che è, ma sfortunatamente non riesce a farlo.