Sebbene Battlefield 6 sia un singolo gioco, come Call of Duty di questi tempi, in realtà è un prodotto suddiviso in alcune categorie uniche. Quindi, ai fini di questa recensione, scriverò essenzialmente tre piccole recensioni su ciascuna area e poi legherò tutto insieme come un insieme coeso. Cominciamo con il Campaign.

La campagna di Battlefield 6 non è un grande indicatore di questo gioco...

Sì, il sottotitolo spiega davvero la situazione qui, ma per ulteriore enfasi, chiunque abbia giocato alle recenti beta probabilmente avrà già un'impressione di Battlefield 6 che è abbastanza forte. Sfortunatamente, il Campaign non corrisponde affatto.

Ho spesso scoperto che gli sparatutto multigiocatore come Battlefield devono dare ai fan un motivo per voler giocare alla loro storia per giocatore singolo. Non arriviamo a questi giochi per la campagna e poi li usiamo come trampolino di lancio per passare al multiplayer. Questo non è quasi mai il caso. In effetti, ci saranno molti fan che non si preoccuperanno nemmeno di giocare alla modalità storia perché francamente non è ciò che gli interessa. Quindi, per coloro che si prendono del tempo per giocare, è ragionevolmente giusto aspettarsi che l'esperienza sia in qualche modo gratificante e divertente. Non credo che questo sia il caso di questa offerta per giocatore singolo.

Per prima cosa, la premessa è così improbabile che è quasi impossibile relazionarsi. La NATO è in guerra con una milizia privatizzata. Il motivo del conflitto o il modo in cui questa milizia si è formata è a malapena spiegato, piuttosto sei semplicemente catapultato in una storia in cui ci sono buoni e cattivi atipici, con questi ultimi che di solito sfoggiano equipaggiamento oscurato mentre i nostri eroi indossano modelli mimetici e simili. Se hai mai giocato a una campagna sparatutto prima, questa puzza dello stesso materiale e delle stesse idee, infatti è così prevedibile per quanto riguarda la sua impostazione fondamentale che inizi a cercare qualsiasi originalità.

Ci sono personaggi che dovrebbero interessarti ma che ricevono uno sviluppo minimo, di solito sotto forma di linee di dialogo che ricordano missioni passate che non abbiamo mai vissuto. C'è un cattivo che raramente compie azioni malvagie, ma che ci viene ripetutamente detto essere il diavolo reincarnato. C'è il gergo militare incredibilmente familiare e le battute tra gli eroi che sembrano essere state strappate direttamente da Jarhead o da qualsiasi altro film d'azione militare degli anni 2000. Ci sono colpi di scena prevedibili, scene esplosive che tolgono il controllo al giocatore sotto forma di filmati scoraggianti proprio quando le cose si mettono bene, e questo è in cima all'IA degli NPC che è disfunzionale nel migliore dei casi.

Potrebbe sembrare che non ci sia luce alla fine del tunnel, ma questo è semplicemente perché l'insieme di Battlefield 6 è di altissima qualità, e in confronto questo Campaign sembra fuori luogo. In effetti, il valore della produzione, la grafica sbalorditiva e le sparatorie fluide come la seta sono le cose che tengono insieme questa campagna e la elevano ad essere mediocre nei suoi momenti migliori. È anche per questo che può sembrare un po' offensivamente mediocre da giocare, poiché dopo aver controllato il Multiplayer anche per 30 minuti, inizi ad aspettarti la stessa attenzione ai dettagli e alla qualità nell'alternativa per giocatore singolo. E semplicemente non c'è.

Il Campaign è perdibile, non molto gratificante e, come suggerisce il gioco dopo aver terminato la storia, non ti sentirai affatto perso disinstallando questo pezzo di gioco non appena scorrono i titoli di coda...

... Ma il Multiplayer è tutto ciò che si può desiderare da un gioco di Battlefield

Il Multiplayer è una bestia molto diversa. Man mano che Call of Duty diventa più veloce e più grande, e sempre più isolante per coloro che non dedicano tutto il loro sostentamento al franchise, Battlefield torna invece ai fondamenti che la gente adora. Guerra sul campo con sparatorie serrate e coinvolgenti e azione a un ritmo accessibile e apprezzabile.

C'è tutto ciò che i fan amano di Battlefield al suo meglio qui, che si tratti di un focus sulla guerra dell'era moderna, una serie di armi uniche ma utilizzabili, mappe ampie e uniche che supportano le varie modalità di gioco, tonnellate di veicoli di master a terra o in aria, e anche una semplice personalizzazione e creazione di build che incoraggia l'azione del giocatore senza sovraccaricare di opzioni. È quasi la formula perfetta per la guerra multiplayer a squadre di grandi squadre, con il gioco al suo meglio nella tesa modalità incentrata sull'obiettivo Breakthrough e con la nuova aggiunta di Escalation che si rivela una degna evoluzione della formula Conquest.

Battlefield 6 è uno dei migliori sparatutto multiplayer a cui ho giocato negli ultimi anni, e dimostra che gli sforzi di Battlefield Labs e l'attenzione all'ascolto della comunità hanno dato i loro frutti, in quanto è un gioco quasi irriconoscibile rispetto a Battlefield 2042. L'azione e le sparatorie sono più stabili e appaganti e sembrano meno uno sparatutto in arena. Il design della mappa e il modo in cui l'obiettivo e il gioco di squadra comandano l'azione portano a un senso di cameratismo come tutti i migliori giochi Battlefield, con questo titolo che brilla al meglio anche quando fai parte di una squadra e lavori come un'unità per influenzare ogni partita. In effetti, il gioco di squadra è il punto in cui Battlefield 6 spicca di più, poiché quando si lavora veramente insieme e si escogitano modi creativi per superare le difese nemiche, ad esempio, è un'esperienza gratificante che pochi possono eguagliare.

Quindi ha alcune delle migliori sparatorie e gameplay che si possano desiderare da uno sparatutto al giorno d'oggi, ha mappe memorabili e divertenti da far esplodere in mille pezzi, il sistema di distruzione è sorprendente e di grande impatto e il ritorno alle classi tradizionali non è altro che un enorme vantaggio che migliora ogni singolo aspetto del tutto più ampio. Perché questi siano mai stati regolati in Battlefield 2042 è uno dei più grandi misteri della vita...

Si potrebbe obiettare che alcune delle modalità di gioco sono ormai obsolete o che forse non si adattano al tipo di gioco che Battlefield 6 vuole essere. Rush è enormemente inferiore a Breakthrough in questi giorni, e Deathmatchs manca anche del focus delle modalità basate su obiettivi, per esempio. Allo stesso modo, alcune classi sono più importanti di altre per la salute generale della squadra, e i veicoli, se guidati da un pilota/pilota esperto, sono forse un po' troppo opprimenti e frustranti da gestire. E allo stesso modo, Battlefield è una serie che dà il meglio di sé con gli alleati, e quando si gioca da soli alcune delle mappe e delle modalità possono sembrare quasi soffocanti mentre si lotta per superare le difese o una squadra d'attacco efficace. Questi sono tutti elementi che influenzano il gioco, ma francamente sono per la maggior parte piccoli inconvenienti, poiché la configurazione più ampia Battlefield 6 Multiplayer risulta raffinata, rifinita e ben pensata. Non mi sentirei nemmeno a disagio a dire che è la migliore esperienza di sparatutto multiplayer degli anni 2020.

Siamo ancora un po' all'oscuro di Portal

Per quanto riguarda Portal, va detto che il periodo di recensione non ha permesso uno sguardo senza precedenti sull'esperienza. Il sistema di progettazione dei livelli non era disponibile per i test e il numero di modalità disponibili era limitato a un paio di opzioni francamente basilari, che sono quasi indistinguibili dai normali Multiplayer. Quindi in realtà manterrò questa parte breve.

Portal è un po' un'idea decisiva in Battlefield 6, perché se mantiene le promesse fatte da Battlefield Studios, potrebbe essere una delle migliori esperienze di gioco personalizzate nella memoria recente. Il problema è che non l'abbiamo ancora giocato di persona, il che significa che dobbiamo giudicare in base a premesse speranzose e alle due modalità che sono state rese disponibili: Infantry Breakthrough e Hardcore Conquest.

Sì, non ci vuole un genio per capire cosa offrono queste modalità ed è proprio questo il punto. Se Portal porta a modalità come questa, se vive e muore di nostalgia come 24/7 Rush modalità, allora non ci sarà davvero molto di cui scrivere a casa. Ma se è in grado di supportare le creazioni più stravaganti che sono state promesse, come il platform Top of the World, allora si distinguerà come un'eccellente parte terziaria della configurazione Battlefield 6.

Quindi, a che punto siamo in definitiva Battlefield 6 ?

Considerando Battlefield 6 come un prodotto completo, non si può negare che Battlefield Studios abbia fornito un prodotto eccezionale qui. Anche se personalmente non sono rimasto impressionato dall'impostazione e dalla strutturazione del Campaign, sembra anche una parte così piccola del tutto complessivo che si può effettivamente ignorare del tutto. Poiché questo ci lascia con Multiplayer e Portal, è evidente che ciò che viene presentato è top di gamma e premium.

È un pacchetto completo con tonnellate di contenuti e una prima stagione gratuita molto competente che dà molta fiducia per il suo futuro. La grafica è sorprendentemente bella e si distingue come un vero esempio di titolo current-gen, il tutto mentre l'esperienza è incredibilmente ben assemblata al punto che bug e problemi sono quasi trattati come piccoli incidenti felici. Le prestazioni sono eccezionali e il gioco si svolge in modo fluido senza intoppi di sorta, il matchmaking è scattante e veloce e il netcode è affidabile e non mostra alcun segno di ritardo. Inoltre, dato che stiamo parlando di EA, c'è ancora la possibilità che ci tirino addosso e riescano a intrufolarsi in microtransazioni più intrusive nella build di lancio. Da quello che ho visto, ci sono modi o motivi molto limitati per voler spendere più soldi su questo gioco oltre alla quota di iscrizione, quindi così com'è, non c'è motivo di preoccuparsi.

Per farla breve, Battlefield 6 è il ritorno alla forma che abbiamo sempre desiderato per questo franchise. È un'esperienza multiplayer straordinaria e divertente che ha così tanto potenziale aggiunto grazie alle strade che l'espansione Portal promette. La sua storia per giocatore singolo è persa e dimenticabile, ma alla fine della giornata, la maggior parte dei giocatori che arrivano a questo gioco lo fanno per l'elemento multiplayer online che non delude mai. Quindi cos'altro c'è da dire se non bravo, Battlefield Studios, bravo.