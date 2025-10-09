HQ

L'estate è finita, le foglie cadono dagli alberi e, mentre la temperatura scende e la luce si affievolisce, il mese dell'orrore, che sembra essere ottobre, si insinua su di noi. Per molti, questo porta un tocco di tristezza, ma per altri è un periodo meraviglioso dell'anno. Nessuno ti chiama per chiederti di venire in spiaggia, non c'è il sole che si riflette sul tuo schermo OLED. In altre parole, è il momento perfetto per rannicchiarsi e giocare ai videogiochi, e Little Nightmares 3 potrebbe essere l'abbinamento perfetto per questo mese di Ognissanti.

La serie Little Nightmares ha fatto un grande colpo con la sua accogliente inquietudine. Si tratta di una serie dark con un'atmosfera pesante e opprimente, ma con uno stile visivo che ricorda un film d'animazione a misura di bambino. Questo contrasto è stata una ricetta per il successo, ma dopo due partite, la continuazione della serie è passata da Tarsier Studios a Supermassive Games, e la domanda è se questo sarà evidente. Supermassive Games conosce bene il genere horror, ma Little Nightmares è uno stile marcatamente diverso da quello che hanno fatto finora con titoli come Until Dawn e The Quarry. La risposta rapida è che Little Nightmares è simile a se stesso, e l'unico posto in cui potresti notare il nuovo sviluppatore è in quante poche possibilità vengono colte.

Little Nightmares non è mai stato esplicito nel suo stile narrativo, e lo stesso vale in questo terzo capitolo. Non ci sono dialoghi e l'unica parola pronunciata è "ehi". Inoltre, non ci sono ulteriori sequenze introduttive o contesti presentati dal gioco. Invece, ti rimane il controllo di due simpatici bambini che devono viaggiare attraverso un mondo minaccioso. Man mano che il gioco procede, puoi mettere insieme le parti e formare la tua interpretazione, ma ciò che è realmente accaduto in questo mondo misterioso rimane oscuro. Ed è così che dovrebbe essere, ma comunque la storia sembra un po' troppo semplice e allo stesso tempo troppo opaca. Non voglio svelare nulla, il che rende un po' difficile parlarne, ma la relazione e la storia dei bambini sono fondamentalmente semplici e familiari, mentre è un po' difficile trovare il significato più specifico di alcuni livelli e ambienti.

Nonostante il fatto che i personaggi principali non siano ritratti di personaggi complessi, sono comunque buoni ed efficaci. L'aspetto carino dei bambini in contrasto con il mondo sgradevole suscita un enorme bisogno di proteggerli e prendersi cura di loro, che è uno dei punti di forza dellLittle Nightmares 'intero universo, e quell'effetto è presente qui come lo era nei giochi precedenti.

Anche visivamente, il gioco sembra familiare ed è davvero bello. Se hai giocato ai giochi precedenti, il terzo capitolo ti sembrerà una continuazione naturale graficamente. Il gioco si svolge in quattro capitoli, ma mentre i livelli dei giochi precedenti spesso scorrevano naturalmente l'uno nell'altro, qui i bambini viaggiano tra i mondi attraverso specchi magici. Supermassive Games ha approfittato di questo per creare alcuni livelli diversi.

Il primo capitolo è più luminoso e meno oscuro rispetto al resto del gioco. Ha un'atmosfera quasi fiabesca, come uno scavo archeologico. Forse è per questo che non sembra così spaventoso come si potrebbe sperare, il che è un po' deludente. Fortunatamente, l'umore cupo si intensifica nei capitoli successivi. Non voglio rivelare troppo di ciò che c'è in serbo, ma un orribile parco divertimenti che capovolge tutte le gioie dell'infanzia è un punto culminante, e il capitolo finale è il più efficace sia in termini di inquietudine che nel manifestare i traumi che i bambini attraversano a livello metaforico. Un braccio gigante striscia attraverso i corridoi di una grande casa come se fosse un serpente gigante. È efficace e la metafora, anche se forse esagerata, è comprensibile senza essere ridicola. È come se gli sviluppatori avessero usato 2-3 livelli per aumentare lo slancio e poi fare uno sprint finale efficace ma troppo veloce, e quell'energia mancasse, soprattutto nei primi due capitoli.

Anche il design dei mostri è efficace, ma ancora una volta ce ne sono troppo pochi. Spesso appaiono come versioni assurde e inquietanti di adulti in cui non sai mai se sono bambole vive o umani mezzi morti, ma raramente è uno shock quando li incontri. A parte alcune sequenze efficaci, ti manca la sensazione di una minaccia onnipresente che è essenziale per creare disagio. Se non hai paura di ciò che si nasconde dietro la porta, cammini da una stanza all'altra senza preoccupazioni, e in Little Nightmares 3, a volte ti annoi mentre cammini lungo corridoi vuoti, in una presa d'aria e fuori in un nuovo corridoio vuoto. Come accennato, ci sono sequenze chiaramente efficaci che sono progettate e animate in modo bello e scomodo, ma ce ne sono troppo poche.

La nuova caratteristica più importante di Supermassive Games che distingue questo gioco dai precedenti della serie è l'aggiunta della modalità cooperativa. Little Nightmares 3 è cooperativo fino in fondo. Non è obbligatorio; puoi giocare con un partner IA, ma non c'è dubbio che sia destinato a essere un gioco a cui si gioca insieme. Il fatto che questo sia attraente o meno dipende in gran parte dal fatto che trovi attraenti i giochi cooperativi in generale, ma non lo consiglierei come esperienza per giocatore singolo. Quando giochi insieme, devi parlare con il tuo partner ed esplorare insieme. Se giochi con un partner IA, suggerisce fortemente soluzioni agli enigmi, se in realtà non li risolve per te. Fortunatamente, il gioco include un pass amico in modo da poter invitare un amico a giocare con te, anche se non possiede il gioco. Tuttavia, questo è solo sulla stessa piattaforma, poiché non è disponibile il crossplay e non è disponibile alcuna modalità cooperativa locale, solo online.

Il gameplay consiste principalmente in platform e risoluzione di enigmi per passare all'area successiva. Il gioco è in 3D, ma la maggior parte delle volte ci si muove come in un 2D a scorrimento laterale. In realtà è abbastanza efficace, come nel caso dei giochi precedenti, ma causa alcuni problemi. Il più grande è il giudizio a distanza. Si perdono innumerevoli salti, si esce dal bordo di una tavola su cui si deve stare in equilibrio o si va a sbattere contro lo stipite di una porta, non perché si è cattivi, ma perché può essere difficile giudicare dove si trova il personaggio nella profondità dell'immagine. Questo problema è solo esacerbato dalla presenza di due giocatori, poiché puoi facilmente bloccarti o urtarti l'uno contro l'altro. Tuttavia, il platform è buono. C'è peso nei salti e devi afferrare i bordi e tirarti su. Questi sono dei bambini acrobatici, ma si sentono ancora bambini.

Ogni giocatore ha un'arma e uno strumento. Uno ha una chiave inglese con cui possono anche colpire e l'altro ha un arco. Per la maggior parte, vengono utilizzati solo per risolvere enigmi, ma ci sono alcune sequenze di combattimento che richiedono comunicazione e cooperazione. Ad esempio, c'è una situazione in cui uno deve sparare alla testa di una bambola, dopodiché l'altro può distruggerla con la chiave inglese, ma non va mai oltre e diventa un gioco d'azione. L'obiettivo principale è ancora sui puzzle. Sfortunatamente, la maggior parte di essi non sono veramente difficili e non richiedono molta cooperazione. È un peccato, e anche strano, che non ci si concentri maggiormente su questo, ora che hanno scelto di rendere il gioco cooperativo. È come se ci fosse un po' di nervosismo nell'andare all-in sulla premessa, e ogni scenario è giocato in modo sicuro in modo che tu possa giocarlo anche da solo. Penso che sarebbe stato più efficace rendere il gioco cooperativo obbligatorio piuttosto che stare con un piede in ogni campo. Tutto sommato, il gameplay è affidabile, ma manca qualcosa in più e troppo tempo viene speso senza fare altro che muoversi attraverso una presa d'aria dopo l'altra.

Supermassive Games ha mantenuto lo stile e l'atmosfera per cui la serie è conosciuta, e dovrebbero essere lodati per questo, ma hanno anche giocato sul sicuro. A parte l'aggiunta della modalità cooperativa, non c'è nulla di significativamente nuovo in Little Nightmares 3. Questo può sembrare rassicurante per i fan della serie e, se sei uno di loro, puoi tuffarti in sicurezza. Ma c'è una mancanza di evoluzione. C'è una mancanza di sviluppo nell'universo, non perché debbano rivelare molto, ma perché dovrebbe essere ampliato di più, soprattutto considerando che Bandai Namco vuole trasformarlo in una IP multimediale con podcast e fumetti. Il gameplay è meccanicamente solido, tranne che per il problema con il giudizio a distanza, ma si passa troppo tempo a non fare nulla, e dal momento che manca anche la sensazione di una minaccia incombente, a volte finisce per sembrare vuoto piuttosto che spaventoso. Fondamentalmente, però, l'atmosfera e lo stile sono perfetti, quindi se stai cercando un gioco horror con cui divertirti durante il mese horror designato dell'autunno, sentiti libero di chiamare un amico e sistemarti con Little Nightmares 3.