Hai anche tu una relazione un po' tossica con un tipo specifico di fast food? Magari ti porti a casa una tavoletta di cioccolato in un momento di debolezza, o semplicemente non riesci a resistere a un Big Mac, ma l'idea è sostanzialmente la stessa. Sai che non è fatto nelle migliori condizioni, o che non dà al tuo corpo la combinazione ottimale di nutrienti, ma allo stesso tempo, insisti sul fatto che tutto non deve necessariamente essere "minimizzato" e che c'è spazio per lo sfilacciamento e per decisioni non ottimali.

Ecco come sono i moderni giochi Pokémon, un'esperienza che ora è seriamente segnata da spigoli vivi, evidenti glitch, difetti e carenze che non sono solo tecniche, ma sono più profonde, proprio nella spina dorsale del modo di progettare ed eseguire di Game Freak. Ma nonostante tutto, che si tratti di una nostalgia abbagliante o forse di una premessa adeguatamente divertente, ti piace lo stesso, o perché ti concedi un momento di debolezza o perché sei più fermo nella tua convinzione che non tutto deve essere spiegato, misurato e confrontato.

E sì, devo, un po' con rammarico, annunciare che questo rapporto un po' complesso tra fan e sviluppatore continuerà con Pokémon Legends Z-A, che ancora una volta offre un mondo tecnico eccessivamente deludente, una continua curiosa mancanza di doppiaggio e a volte convenzioni di design stagnanti, ma che è poi combinato con questo amore completamente rudimentale e fondamentale per il franchise, le regole del gioco e il ciclo di gioco che viene presentato.

L'idea è davvero buona.

Ok, quindi questa era l'apertura saggistica, passiamo a ciò con cui abbiamo effettivamente a che fare qui. Questo si chiama "Leggende", ma in realtà è un addio abbastanza chiaro alle distese aperte di Arceus, dove c'era un'enorme attenzione alla cattura di innumerevoli Pokémon nella natura selvaggia. Non è che questo manchi direttamente in Z-A, ma questo avviene principalmente ed esclusivamente in Lumiose City (un gioco di parole leggermente frainteso su Parigi - solo senza tutto il fascino), dove puoi catturare singoli Pokémon selvatici per le strade e sui tetti, ma principalmente farlo nel cosiddetto Wild Zones. Ci sono molti meno tipi per Wild Zone in media, e EXP. Share viene rifiutato un po' per le catture, quindi Z-A diventa una sorta di mix tra capitoli più classici e Arceus. Questo è un bene se sei un giocatore classico che sceglie una squadra fissa e la mantiene per tutto il tempo, ma non c'è la stessa sete di soddisfare il tuo PokéDex perché, stranamente, è stato reso molto più difficile. Quindi ora lo sai.

Torneremo (purtroppo) a Lumiose. La storia è... Beh, non è particolarmente impressionante. Game Freak cerca di darci un cast colorato di personaggi e mistero che circonda le cosiddette "Mega Evoluzioni Rogue". In effetti, in alcuni casi, ci sono prove che Game Freak è cresciuto come narratore, e questo può essere visto in particolare in quello che potrebbe essere definito il terzo atto del gioco, proprio come nel caso di Arceus e soprattutto Scarlet/Violet, ma tutto il personaggio e la presenza vengono risucchiati abbandonando ancora una volta il doppiaggio. Non c'è intensità in queste scene, non c'è energia, solo un vuoto, ed è assolutamente imperdonabile che uno studio con le risorse di Game Freak, e con un desiderio abbastanza evidente di raccontare una storia, scelga di farlo in questo modo.

E ora che mi lamento. L'idea della città come ambientazione singolare va bene, e infatti ci sono delle linee, situazioni in cui gli abitanti discutono se vivere fianco a fianco con gli animali selvatici in questo modo sia una buona idea. Ma l'esecuzione è carente, e probabilmente lo sapevate già. La verticalità è data da scale e ascensori che permettono di esplorare i tetti della città, il che funziona abbastanza bene, in realtà, ed è qui che la città dà il meglio di sé. Ma al livello della strada, c'è una facciata grigia dopo l'altra. Sì, funziona senza problemi a 60 fps su Switch 2 ed è molto più tecnicamente raffinato rispetto ai suoi predecessori, ma questo è anche perché un balcone è in realtà un JPEG 2D che è stato control-c/control-v'd su ogni finestra su una data superficie - ed è così che è per tutto Lumiose, con solo poche interruzioni effettive.

Ecco come appare un vicolo a Lumiose...

Controllo C e poi Controllo V...

Una trama imperfetta, una mancanza critica di doppiaggio, un concetto di città fallito: non sembra buono, vero? Proprio come un nutrizionista guarderebbe il tuo BigTasty Bacon con le sopracciglia alzate, e tu sei costretto a tirare fuori il buon argomento che "ha solo un buon sapore, per piangere ad alta voce". E Pokémon Legends Z-A ha un buon sapore. Raccogliere risorse su un tetto, intravedere un Riolu con la coda dell'occhio e immaginarlo come parte permanente della tua squadra per il resto dell'esperienza? È fantastico. Vedere Eevee evolversi in Umbreon dopo una lunga notte di livellamento? È fantastico. Compilando il tuo PokéDex ed essere ricompensato da Mable con nuove TM? È fantastico. C'è un ritmo molto semplice qui che non reinventa la ruota, ma consiste ancora una volta di elementi abbastanza soddisfacenti da rendere il tutto infinitamente divertente. Non è che questo ciclo sia particolarmente ampio; vai a caccia di nuovi Pokémon in un Wild Zone, completi missioni secondarie a parte, controlli il tuo PokéDex per possibili evoluzioni, acquisti un nuovo capo di abbigliamento lungo la strada e finisci in lotte la sera per spingerti verso la tua prossima Z-A Royale battaglia. Sì, c'è distrazione, questo è chiaro, ma conosci già la formula di base dei Pokémon, e anche se quella fantastica libertà di Arceus è limitata, e anche se la struttura delle missioni in tre parti di Scarlet/Violet si distingue anche per la sua assenza, i Pokémon, a mio avviso, sono abbastanza solidi come base da poter sopravvivere a questi sacrifici.

Pertanto, in fin dei conti, si tratta di una recensione positiva. E può darsi che io stia aiutando a trovare scuse per Game Freak, il che impedisce loro di sentire il bisogno di sviluppare questa formula. Ma qui ci sono delle innovazioni, non si possono togliere queste cose. Ad esempio, il sistema di combattimento è stato potenziato e funziona sorprendentemente bene. I tuoi Pokémon hanno ancora quattro abilità, ma invece di essere a turni, c'è un tempo di recupero interno rudimentale da quando usi ogni abilità, e lo stesso vale per il tuo nemico. Questo rende il sistema molto più attivo. Come in Arceus, puoi muoverti liberamente, ma ora il tuo Pokémon non sta fermo, si muove con te. Pertanto, con un po' di ingegno, puoi effettivamente evitare i danni nemici, ad esempio, allontanandoti da un Rollout o indietreggiando da Dig. Puoi giocarci come prima se sei... Beh, un bambino, o non vuole preoccuparsi di questi cambiamenti fondamentali alle dimensioni fisiche degli attacchi, ma se vuoi un alto "limite di abilità", questo è molto più interattivo, profondo e soddisfacente. Non ci siamo ancora arrivati, perché, stranamente, manca un po' della moderazione strategica dei giochi a turni, e spesso ci si sente come se si stessero solo spammando attacchi per rimanere a proprio agio nel tempo di recupero interno, ma come un seme che crescerà per un lungo periodo di tempo, possibilmente in collaborazione con i fan più devoti della serie, Questo è un buon inizio e rappresenta una vera e propria voglia di portare la formula in nuove direzioni.

Il sistema di combattimento dà il meglio di sé anche nelle battaglie Mega Evolution del gioco. Quando ne usi uno tu stesso, è noioso come sembra, un design leggermente remixato per un periodo limitato senza mosse extra o animazioni diverse, ma le "Megaevoluzioni Rogue" contro cui combatti agiscono come una sorta di battaglia con un boss, e per la prima volta ci sono, ad esempio, mosse ad area d'effetto che significano che devi davvero muoverti con i tuoi Pokémon per sopravvivere. No, non è mega profondo (gioco di parole), ma è la prima volta Game Freak che utilizza lo spazio 3D per una strategia più basata sul movimento, e dà a questi "boss" un po' più di dimensione.

Alcune aree hanno ricevuto una mano più amorevole di altre: posso consigliarti di visitare il museo, per esempio.

Ci sono molte cose ovvie Z-A avrebbero potuto fare diversamente, o meglio. Se tutto si svolgerà in una città, perché è così poco dettagliato e grezzo? E in che modo serve alla formula Legends per limitare il numero e la varietà di Pokémon che puoi catturare nel Wild Zones limitato? Perché Game Freak ha l'ovvia ambizione di raccontare una storia avvincente, solo per tralasciare la componente più cruciale: il doppiaggio?

Le domande si accumulano e, con le risorse di Game Freak, è difficile non essere distratti da questi grattacapi. Ma allo stesso tempo, quando tutto è stato detto e fatto, lo studio riesce comunque a offrire un'esperienza Pokémon che vale l'investimento di tempo, almeno per me. E l'ultima cosa che è abbastanza cruciale. Non spiegherò o scuserò il bizzarro modo di Game Freak di costruire i loro giochi, né sosterrò che abbia senso che questi titoli AAA siano così incredibilmente avari di dettagli rudimentali come i balconi modellati in 3D in una città ispirata a Parigi, o il doppiaggio. Ma allo stesso tempo, questo è fondamentalmente un gioco che riguarda ancora una volta la raccolta, lo sviluppo e la lotta con i Pokémon. Questo è ciò che fai di più ed è ciò che funziona meglio. Il punto è che il tuo divertimento con Z-A è interamente determinato da quanto ti piace già questa formula specifica, perché senza quel "Pokémon pull", non è del tutto perfetto.