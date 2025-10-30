HQ

È qui, quella che dovrebbe essere la "nuova era" dei giochi Football Manager. Questa era già l'intenzione per la versione dell'anno scorso, con un nuovo motore grafico e tutto il resto, ma a quanto pare la qualità era così scarsa che è stata scartata del tutto. Ciò significa che Sports Interactive ha avuto due anni per creare questo gioco, più il tempo che ha speso prima di costruire il nuovo motore grafico. Avevo quindi grandi aspettative per questo passaggio in una serie di giochi a cui gioco da tempo immemorabile, ma l'unica cosa che riesco a sentire... è la delusione. La sensazione è che ci si concentri più sull'atEA Sports FC trarre giocatori che sul compiacere i giocatori che si sono riversati sulla serie per molto tempo.

Questo è sempre stato qualcosa creato per i giocatori di PC, in quanto è un gioco perfetto per un computer. Fai clic su diversi menu per ore, regola varie cose per le età, cambia rapidamente tattica durante le partite con pochi clic del mouse. Non so cosa sia cambiato con gli sviluppatori, ma ho la sensazione abbastanza chiara che questo gioco sia progettato per console, dove può essere utilizzato anche su un computer. Ci sono, ovviamente, due facce di questa medaglia. Da un lato ci sono i fedeli giocatori di PC, quelli che sono stati lì nella buona e nella cattiva sorte, e quelli che saranno più delusi da questo nuovo inizio. Dall'altra parte ci sono i nuovi arrivati e i giocatori su console, quelli che preferiscono che lo schermo sia composto da grandi quadrati e finestre pop-up invece di passare attraverso e armeggiare con piccoli menu. Dopo aver pubblicizzato questo gioco alle stelle, ci sono davvero solo due cose che penso che Football Manager 26 faccia meglio dei precedenti giochi della serie: il motore di gioco e le opzioni tattiche.

Il nuovo motore grafico è qui, offrendo una migliore esperienza di partita.

Per quanto riguarda il primo, è chiaro che gli sviluppatori hanno passato molto tempo a cercare di rendere le partite migliori di prima. La presentazione visiva e il paesaggio sonoro sono di qualità molto superiore e gli stadi si adattano meglio alle dimensioni degli stadi reali con un ambiente migliore, anche se gli stadi più famosi sembrano completamente sbagliati. Ci sono sicuramente giocatori che preferiscono l'aspetto classico delle partite in 2D o anche quelle testuali, ma per quelli di noi a cui piace vedere i giocatori correre per il campo, questo è un passo nella giusta direzione. Si muovono come fanno i calciatori, con i gesti e tutto il resto, ma non aspettatevi nulla come EA Sports FC, anche se questo è ancora FM con una presentazione leggermente più carina. Inoltre, posso davvero vedere come i giocatori si adattano ai miei diversi approcci tattici.

A proposito di tattica, con cui tutti i nerd del calcio amano sedersi e giocherellare, ora puoi scegliere la tua formazione sia quando la tua squadra ha la palla che quando non ce l'ha. Potrebbe piacerti giocare con un 4-3-3, ma in difesa diventa più simile al 4-5-1. Nella schermata di selezione della squadra, puoi visualizzare l'uno o l'altro, o entrambi fianco a fianco se preferisci. Ma puoi anche vedere una vista combinata, che fondamentalmente mostra le posizioni dei giocatori che passano dalla difesa all'attacco o viceversa. Questo è stato ulteriormente ampliato con qualcosa che gli sviluppatori chiamano "il Visualiser". Nel menu delle istruzioni, il campo è diviso in tre aree, una per ogni terzo del campo. Ogni terzo ha poi tre quadrati da sinistra a destra, quindi un modello a griglia con un totale di nove quadrati. Qui puoi vedere come si muove la tua squadra a seconda di dove si trova la palla. Se vuoi che i giocatori prendano più tiri lunghi dal lato destro e non ne prendano nessuno da sinistra, puoi facilmente fare clic tra questi due punti e apportare quel cambiamento.

Le valutazioni comprese tra 1 e 20 per gli allenatori e gli altri dipendenti sono state sostituite con parole come buono e medio.

Le due parti più importanti di un gioco manageriale di calcio, le partite e le tattiche, sono state notevolmente migliorate e sono i punti di forza del gioco. Dovrebbe anche essere difficile lasciar cadere completamente la palla in una serie che è stata costruita con uscite annuali nel corso di decenni, quindi fondamentalmente questo è un buon gioco. Purtroppo, ha troppi problemi. Permettetemi di citarne uno che sicuramente scoraggerà molte persone. È la nuova interfaccia utente. Anche se personalmente non ho problemi con l'aspetto in sé, che penso sarà fantastico alla fine, sono sicuro che provocherà forti reazioni. Ho visto qualcuno descrivere l'aspetto come Windows 8 con il suo motivo a griglia. Il problema che ho è invece con quanto sia ingombrante. Le cose che prima richiedevano uno o due clic per arrivarci, ora ne richiedono cinque. Ovviamente è tutta una questione di abitudine, ma a volte è molto difficile trovare le cose che voglio trovare.

Come piccola consolazione, sono stati aggiunti dei segnalibri. In alto a destra dello schermo, ci sono piccole icone che ti portano direttamente a una pagina specifica e puoi personalizzare quali pagine sono. Vuoi accedere rapidamente alla tua squadra giovanile? Aggiungilo lì. Non usi spesso l'attività di transizione? Rimuovilo. Come ho accennato nell'introduzione, tuttavia, questo purtroppo sembra un passo verso una maggiore attenzione ai giocatori su console. Per me, Football Manager è e sarà sempre un gioco per PC.

Le possibilità tattiche hanno fatto un grande passo avanti.

Più a lungo gioco, più domande ho. Perché sono state rimosse cose che prima erano ovvie? Non è più possibile incoraggiare i giocatori da bordo campo. È impossibile "comunicare" con loro, e penso che se uno come Diego Simeone, con le sue espressioni emotive estreme, gioca a questo gioco, esploderà. Ora mi sembra più di essere una persona seduta in panchina con un tablet, che analizza le valutazioni dei giocatori invece di stare in disparte a dirigere la mia squadra. Anche i diversi toni di voce nella chat della partita sono spariti. Dopo una sconfitta davvero imbarazzante, ero solito urlare ai giocatori e lanciare una bottiglia d'acqua per un effetto extra. Non più. Ora sono solo commenti.

Sembra che i sorteggi delle coppe siano stati rimossi, a meno che non mi sia perso un pulsante e ora c'è solo un messaggio che ti dice quale squadra dovrai affrontare. Il cambiamento che mi fa grattare un po' di più la testa è il motivo per cui il sistema di valutazione per allenatori, scout e simili è stato cambiato. Questa era una scala da 1 a 20 per le diverse categorie, come il gioco offensivo, la fisioterapia e altre. I giocatori hanno ancora questa valutazione per i loro attributi, ma i dipendenti sono ora classificati con parole come inadatto, decente, medio, competente, buono, molto buono, eccezionale ed élite. Perché riparare qualcosa che non era rotto, soprattutto a qualcosa che fornisce meno precisione?

E forse la mia domanda più grande, che potrebbe essere del tutto irrilevante al momento del lancio, è come sia possibile rilasciare un gioco così buggato dopo due anni di sviluppo. Capisco che alcune cose non funzionano come dovrebbero con un motore grafico completamente nuovo, ma ci sono errori così evidenti che davvero non capisco come non siano stati rilevati durante la fase di test. Certo, durante il periodo di recensione, il gioco è contrassegnato come beta, ma mancano solo pochi giorni al rilascio completo e vedo giocatori senza braccia, altri che giocano senza togliersi i vestiti da riscaldamento, pulsanti che non possono essere premuti, testo che non entra nelle caselle di testo, parole che non sono state tradotte e altro ancora.

Una delle mie partite è andata ai rigori, dopodiché non ho potuto aggiungere rigoristi e non ho potuto procedere. Ho dovuto premere il pulsante del risultato rapido (che ora è stato aggiunto in modo da poter simulare il resto della partita). Sports Interactive ha già promesso un sacco di aggiornamenti nei prossimi giorni, e molti di questi problemi saranno sicuramente scomparsi al lancio, ma avere così tanti bug solo pochi giorni prima del lancio e affidarsi ai beta tester per segnalarli non ispira fiducia.

32-3 nei tiri, 18-2 nei tiri in porta, 0-1 nel punteggio finale. Sì, cose del genere accadono anche quest'anno.

Tutto sommato, questo è un buon gioco con problemi molto grandi. Non ho nemmeno menzionato una delle migliori novità, ovvero che il calcio femminile è stato aggiunto con 13 campionati. Fortunatamente, questi includono anche campionati regionali, quindi la tua squadra locale è ora rappresentata. Alcuni potrebbero pensare che questa sia un'aggiunta non necessaria, ma non è obbligatoria da usare e più scelte sono (quasi) sempre meglio.

Penso che il più grande segno del fatto che a qualcuno piaccia un gioco Football Manager sia quanto siano dipendenti da quella sensazione di "solo un altro gioco". Negli anni precedenti, lo ricevevo alle 21:00 e all'improvviso erano le 4:00, ma non ho avuto quella sensazione con Football Manager 26. Ora non ho problemi a spegnere il gioco quando penso che sia il momento, e questo è molto significativo. È divertente, ma non così coinvolgente come prima. Questo può sembrare un po' esagerato, ma la domanda è se Football Manager abbia perso un po' della sua anima con il nuovo inizio.