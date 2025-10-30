Battlefield 6: Redsec

Il battle royale come modalità di gioco, il suo layout e il suo design, divide davvero i fan dell'azione in due campi. Ogni volta che scrivo della mia forte passione per la modalità di gioco inventata dal creatore di mod Brendan Greene in PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG), finisco sempre in discussioni sulla sua ragion d'essere. Per molti versi, è come se molti appassionati di multiplayer, con entrambi i piedi ben piantati nei formati più tradizionali come Team Deathmatch e Capture the Flag, vedessero il battle royale come un nuovo imbastardimento che ruba i riflettori alle loro modalità di gioco consolidate ed evidenti. Questo ha riguardato anche Battlefield, che ora è stato rilasciato in formato Battle Royale per la prima volta (no, non sto davvero contando la modalità Portal Firestorm in Battlefield V qui, che era un tentativo a metà nella migliore delle ipotesi). Molti di voi hanno chiarito che Battlefield non ha nulla a che fare con Battle Royale. Quel Redsec è un abominio che è nato solo a causa dell'avidità di EA. Personalmente, non potrei essere più in disaccordo.

DICE, Criterion, Motive e Ripple Effect hanno sviluppato congiuntamente Redsec.

Dopo tre anni in Call of Duty: Warzone, dove io e tre amici ci siamo paracadutati su mappe come Al Mazrah, Ashika Island, Vondel, Urzikstan, Rebirth Island e Verdansk così spesso che a volte mi sembra di conoscere ogni angolo di ogni parte di ogni mappa, Redsec non avrebbe potuto essere rilasciato in un momento più opportuno. Il successo di lunga data di Activision, soprattutto nell'ultimo anno, è morto di una morte tranquilla, ha perso oltre l'80% della sua base di giocatori totali e ha mostrato una volta per tutte una nonchalance firmata Treyarch (principalmente) che ha annoiato anche noi, che giochiamo tutte le sere da molti anni.

Warzone è l'ombra di se stesso, e oltre a bug, server scadenti, grafica obsoleta, audio disordinato e impreciso e vecchie mappe riutilizzate in cui tutta l'innovazione e il pensiero lungimirante sono svaniti, è principalmente il numero di cheater attivi che ha trascinato il gioco nell'abisso. Oggi, è difficile fare un solo salto su Rebirth Island o Verdansk senza incontrare imbroglioni con il 300% di mira assistita tramite Cronus Zen o trucchi orientati al PC in cui gli hack sui muri e i proiettili magnetici sono solo l'inizio. Entra in Redsec, scavalcando il cadavere che dobbiamo ancora chiamare Warzone, e mescolando e abbinando elementi e manierismi ben scelti e facilmente riconoscibili dal meglio del sottogenere. Questo è Battlefield Studios ' mix colorato di Warzone, Battlefield Conquest, Apex Legends, PUBG e Fortnite, e a giudicare dagli ultimi giorni, ci sono riusciti molto bene.

Non c'è gas mostarda (Warzone) qui che spinge i giocatori verso il cerchio centrale con il passare del tempo, nessuna "tempesta". In Redsec, c'è il fuoco e ovviamente morirai a causa del fuoco in un secondo.

La configurazione è tanto semplice quanto geniale, proprio come sempre nel mondo del battle royale. La California del Nord è stata compressa e stipata in una mappa chiamata Fort Lyndon, e in questo momento ci sono due diverse modalità di gioco che includono coppie, 50 squadre di due giocatori che si sfidano per vedere chi è rimasto in piedi nell'ultimo cerchio e quad, che si estendono su 25 squadre composte da quattro giocatori ciascuna. Mancano gli assoli, così come i trii, ma secondo Battlefield Studios, a quanto pare verranno aggiunti. Una volta a terra, la maggior parte delle cose sarà molto familiare a chiunque abbia mai provato PUBG, Fortnite o Warzone. Come al solito, si tratta di saccheggiare armi ed equipaggiamento il più rapidamente possibile e poi imbarcarsi in varie missioni speciali sparse per mettere le mani su un equipaggiamento migliore e avere così la meglio sulle altre 24 squadre, che intendono fare esattamente la stessa cosa.

La parte delle sparatorie è la giusta quantità di carnosa, grintosa e pesante.

In Redsec, nulla ruota intorno al denaro, che purtroppo è diventato una sorta di aspetto principale in Call of Duty: Warzone. Non si saccheggiano mai i soldi, non costa comprare munizioni o ricomprare i compagni di squadra caduti. In Redsec, si tratta di cercare di raggiungere il lancio di equipaggiamento più vicino per raccogliere la tua arma personalizzata preferita e poi completare le tre missioni che ogni squadra riceve per assicurarsi l'equipaggiamento che ti aiuterà, non ultimo nel cerchio finale e nel caos che ne consegue sempre. Le missioni appaiono nel tuo inventario nel momento in cui la tua squadra atterra, mentre gli equipaggiamenti o "Drop di armi" arrivano esattamente sette minuti e 30 secondi dopo ogni partita, in sei diversi punti della mappa. Ci sono anche chiavi magnetiche sparse in giro che consentono alla tua squadra di raccogliere codici specifici che possono essere utilizzati per riscattare veicoli corazzati, tra le altre cose, il che è tipico di Battlefield ma crea un terribile squilibrio nella configurazione stessa. Ora, tutte le squadre possono andare a caccia di queste carte chiave per assicurarsi il supporto di un carro armato gigante, e le probabilità sono quindi uguali per tutti all'inizio della partita. Tuttavia, la squadra che per prima mette in sicurezza un carro armato e mette il suo ingegnere dietro di esso per riparare costantemente i danni causati dal fuoco nemico in arrivo di solito ha un percorso molto più facile verso la vittoria rispetto a tutti gli altri. Battlefield Studios dovrebbe probabilmente riconsiderare la questione e semplicemente rimuovere i carri armati dalla modalità Battle Royale e lasciarli vagare solo nelle modalità multiplayer più tradizionali del gioco.

Come al solito, Battlefield 6: Redsec è composto da diverse classi di soldati e, proprio come nel gioco base, queste sono Assault, Engineer, Recon e Support. Come ci si aspetterebbe, in una configurazione quad è importante che quattro giocatori scelgano ciascuno una classe per costruire una squadra che si completi a vicenda nel miglior modo possibile. Ho praticamente giocato solo come Engineer, in parte per poter aprire le casseforti chiuse a chiave sparse per la mappa, ma anche per essere in grado di riparare carri armati, jeep militari ed elicotteri danneggiati. Costruire il proprio equipaggiamento e poi concentrarsi sul potenziamento delle armi all'interno della partita stessa con i kit di armi che si trovano nelle loot box è importante tanto quanto imparare a usare le abilità speciali della tua specifica classe di personaggio, e sembra che l'equilibrio tra questi sia molto buono.

I suoni e l'acustica delle armi sono brillanti, ma la simulazione dei passi deve essere migliorata il prima possibile.

Per quanto riguarda il gameplay vero e proprio in Redsec, dopo anni di gioco a Warzone e centinaia di ore di Fortnite (insieme a mio figlio), trovo facile apprezzare quanto sia pesante e grintoso. Dimentica le battaglie arcade basate su scivoli, piene di salti di delfini nell'odierno Warzone. In Redsec, pesi tre volte di più e devi muoverti in modo intelligente, dietro una copertura, cercare riparo quando ti sparano e chiamare il fuoco di soppressione prima di fare determinati movimenti. Le armi sono meccanicamente pesanti, fanno un botto davvero forte e non hanno quella stupidità basata sull'aria compressa che Call of Duty: Black Ops 6 purtroppo offre.

Ci sono alcuni problemi con l'aspetto della registrazione dei colpi di Redsec, di cui Battlefield Studios è a conoscenza e sta attualmente lavorando per migliorare.

Tuttavia, a mio modesto parere, c'è qualcosa di quasi innaturale nella relazione tra sparatorie e movimento in Redsec, che ha creato alcuni problemi a me come qualcuno che ha giocato a Fortnite e Warzone molto più di Battlefield 1, V e 2042. All'inizio mi sento un po' imbarazzante, ma mai male, solo diverso, e penso che mi ci vorrà un po' di tempo per abituarmi completamente. Ci sono anche preoccupazioni su come funziona la registrazione dei colpi in questo momento. Relativamente spesso, è evidente che la parte di registrazione dei colpi di Redsec richiede un po' di lavoro per creare condizioni eque per coloro che si sparano a vicenda (a seconda del ping, della piattaforma, di dove ti trovi nel mondo e di come i server danno la priorità), e ci sono anche alcuni problemi con i bug al momento. Un certo numero di partite che ho giocato si sono bloccate perché troppe case sono state distrutte contemporaneamente, il che probabilmente ha creato calcoli quasi impossibili da gestire per il motore Frostbite, che a sua volta ha portato a una commedia piuttosto folle con intere case che volavano in aria e squadre che iniziavano a fluttuare a 20 metri dal suolo. Tuttavia, questo non è certo l'unico di Redsec, che è stato rilasciato due giorni fa. In Warzone, negli ultimi tre anni, ho riscontrato più bug che rompono il gioco di quanti ne possa contare, e in PUBG, il mio personaggio ha iniziato a scivolare lateralmente e il suo zaino è stato cancellato da problemi nel codice del programma, anche se questi giochi sono sul mercato da molti anni.

È scaricabile e giocabile gratuitamente su tutte e tre le piattaforme.

Graficamente, tuttavia, è facile incoronare Redsec il re del sottogenere. Frostbite e i progressi fatti da Battlefield Studios e DICE prima di Battlefield 6 sono in piena mostra qui, e in diverse occasioni mi sono trovato in una sorta di trance ipnotica mentre stavo davanti a una finestra e ho semplicemente assistito alla bellezza della distruzione che si verifica quando una squadra nemica si nasconde in una casa di mattoni e poi viene colpita da un attacco aereo, che crea grandi nuvole di mattoni e fuoco fatti esplodere, prima che gli avversari escano di corsa dalla casa con i capelli in fiamme. Fort Lyndon, e il modo in cui i maestri concettuali di DICE hanno disegnato parti ben scelte della California settentrionale, è brillante e senza dubbio la mappa battle royale più efficace ed elegante dal punto di vista atmosferico sul mercato dei giochi in questo momento. Mi piace la topografia, la varietà di luoghi e aree, e mi piace il fatto che i grafici abbiano mantenuto gli ambienti interni un po' sterili per semplificare i combattimenti nelle aree edificate. Ci sono problemi minori con il ridimensionamento in Redsec, che spesso fa apparire gli avversari troppo piccoli e insignificanti visivamente, rendendo difficile combattere in termini ragionevoli. Da parte mia, questo ha significato che sono più che felice di attenermi ad ambienti interni e combattimenti ravvicinati più ridotti e spogli in cui posso vedere chiaramente esattamente a chi sto sparando e dove si trovano.

Redsec è incredibilmente elegante, ma devi quasi disattivare il filtro chroma, ridurre la nitidezza dei bordi e disattivare il motion blur per poter mirare correttamente.

Il suono, d'altra parte, è un mix di aspetti davvero buoni e alcuni aspetti importanti che Battlefield Studios deve davvero affrontare. Le armi stesse, tutti gli effetti sonori atmosferici e l'acustica nel mondo di gioco sono, come al solito con Battlefield, brillantemente eseguiti e superano facilmente la concorrenza nel genere battle royale. Tuttavia, il suono dei tuoi passi, di quelli dei tuoi compagni di squadra e degli avversari deve essere rielaborato in modo che sia più facile sentire da dove provengono e chi è dalla tua parte e chi no. Troppo spesso, mi trovo in situazioni in cui un'intera squadra è corsa verso di me, ad esempio, dal fianco ovest ed è abbastanza vicina da abbattermi con una mitraglietta, anche se il suono non lo ha comunicato tramite passi o rumore generale proveniente dalla loro attrezzatura. Penso sicuramente che DICE possa risolvere questo problema abbastanza rapidamente e, naturalmente, penso che nel complesso il suono sia già molto migliore rispetto a Call of Duty: Warzone, per esempio.