Jurassic World Evolution 3 è stato rilasciato quattro mesi dopo il settimo film del franchise, Jurassic World: Rebirth, che ha rivelato che quasi tutti i dinosauri fuggiti dall'isola nei film precedenti stanno morendo, ad eccezione di quelli in alcune località remote. Per fortuna, l'esperto di giochi di simulazione Frontier Developments ha ignorato la deprimente premessa del film di Scarlett Johansson, e nel loro gioco i dinosauri prosperano in tutto il mondo: dal Nord America al Giappone, dall'Italia a Malta, dalla Cina all'Indonesia. Nella modalità campagna, visiterai tutti quei luoghi e altro ancora, riunendoti ancora una volta con gli stessi personaggi dei giochi precedenti, come Cabot Finch, dandoti ordini e chattando alla radio, incluso Jeff Goldblum nei panni di Ian Malcolm (l'unico personaggio dei film).

Se hai giocato ai precedenti giochi della trilogia, tutto ti sembrerà familiare e non ti ci vorrà molto tempo per ricordare i controlli e l'interfaccia utente, che rimangono molto intuitivi e comodi per un controller, poiché il gioco esce contemporaneamente su PC, PS5 e Xbox Series X/S. Se non li hai giocati, la modalità campagna richiede ancora tempo per spiegare tutto, ma è molto più di un tutorial, e anche i veterani non si annoieranno poiché verranno rapidamente introdotti alla principale novità del gioco. Se Evolution 2 ha introdotto creature volanti e marine, con i loro recinti, Evolution 3 introduce l'opzione per allevare quasi tutti i dinosauri e le creature estinte.

Potrebbe non sembrare molto oltre a vedere simpatici cuccioli di dinosauro uscire irrealisticamente da minuscole uova, ma in realtà aggiunge molta profondità al gioco: è un altro fattore da considerare quando si creano e si mantengono recinti per i propri animali, assicurandosi che siano abbastanza a loro agio da procreare e che i loro piccoli, a volte con personalità diverse, sono felici anche tra le altre specie. Tutto questo, assicurandoti che siano visibili per i tuoi turisti, che rimangono quelli che pagano tutto... Anche se i personaggi parlano sempre dell'importanza di preservare gli animali invece di sfruttarli.

Dopo gli eventi delJurassic World primo film di dieci anni fa, il franchise non ha riguardato i dinosauri che scappano da uno zoo o da un parco a tema, poiché i dinosauri erano già, beh, fuggiti. Questo è un peccato in quanto Frontier rende tutti quei giochi di magnati dei parchi a tema (Planet Coaster, Planet Zoo), e mentre hanno aggiornato la premessa facendo lavorare il giocatore per il Dinosaur Integration Network (DIN), un'organizzazione che costruisce strutture di conservazione per salvare e prendersi cura dei dinosauri bloccati e sfruttati, questo raramente ha molte implicazioni nel gameplay, Poiché anche un centro di ricerca medica alla fine aprirà ai visitatori e sarai incoraggiato a costruire safari, anche mongolfiere questa volta, per aumentare i tuoi profitti e continuare le tue indagini.

Questo fa sì che Evolution 3 sembri esattamente lo stesso degli altri giochi, il che ovviamente non è una brutta cosa, poiché non avrebbe senso per nessuno sviluppatore cambiare una formula collaudata, che ha migliaia di fan che continueranno a chiederne sempre di più. I cuccioli di dinosauro non sono rivoluzionari, ma aggiungono più profondità nella gestione, che èEvolution qualcosa che i fan hanno sempre chiesto, oltre ad essere irresistibili per i giocatori che non amano essere troppo stressati, ma si sforzeranno di vedere e proteggere quei simpatici dinosauri. Aggiunge complessità e divertimento allo stesso tempo.

Infatti, Frontier ha semplificato alcune parti del gioco, aggiungendo l'automazione delle attività di manutenzione o cura che i ranger del parco possono svolgere automaticamente se li assegni a posti specifici. Ci sono anche telecamere di sicurezza che inviano automaticamente le squadre di cattura quando vedono che un dinosauro è fuggito. Certo, quei dinosauri possono ancora attaccare e mangiare i visitatori: niente di troppo cruento, ma può succedere... anche se i visitatori lo perdoneranno (o lo dimenticheranno) il giorno seguente.

Come sempre, il gioco si adatta a qualsiasi stile di gioco: la modalità campagna, lungi dall'essere un semplice tutorial, è la parte principale del gioco: lunga e sorprendentemente varia, poiché ogni mappa si concentra su diversi aspetti della costruzione e della gestione, inclusi alcuni momenti che offrono implicazioni più dirette e strategia in tempo reale (momenti in cui si è costretti a guidare veicoli, tra cui l'allevamento di dinosauri o la reazione a tempeste o sabotaggi). Se diventa troppo impegnativo o sbagli così tanto da essere costretto a riavviare la mappa (sempre comodo per creare frequentemente nuovi e diversi file di salvataggio) puoi sempre andare su altre mappe e continuare a giocare lì, oltre a "coltivare" negli alberi di indagine, spedizioni di fossili ed estrazioni di DNA.

In Sandbox Mode, puoi creare senza restrizioni e tutti i dinosauri sono disponibili (86 inizialmente). Mancano solo alcune varianti di colore e sono sbloccabili nel corso della storia. Manca il Chaos Theory Mode da Evolution 2, ma con i Story Mode e Challenges espansi, che sono più brevi e più mirati, non ci manca davvero.

L'elenco delle specie è più grande di Evolution 2 offerto al lancio e include alcune delle specie più interessanti che sono state aggiunte tramite DLC in Evolution 2, come il Scorpios Rex della serie Netflix Camp Cretaceous, i dinosauri del DLC Dominion come Therizinosaurus o Dimetrodon, Gli strani ibridi come Stegoceratops o Spinoraptor, o anche lo squalo gigante Megalodon, che non è mai apparso nei film. Molti mancano ancora dal gioco base (Evolution 2 aveva 75 specie nel gioco base e ne ha aggiunte altre 43 in otto pacchetti DLC), il che ha fatto arrabbiare i fan, ma direi che l'elenco completo è molto solido e vario, e per molti Evolution 1 e 2 utenti che non hanno pagato per i DLC, Molti saranno nuovi di zecca. Detto questo, è un po' sporco che abbiano già rinchiuso quattro dinosauri nel Deluxe Edition, incluso il delizioso Concavenator...

I fan del cinema sentiranno anche la mancanza di una maggiore connessione con i film, poiché nel suo attuale stato di lancio, in realtà non c'è alcuna connessione con Rebirth (inoltre, la storia di Jurassic World Evolution 3 è in realtà una completa contraddizione con l'attuale canone dei film). Scommettiamo che i dinosauri del film di Gareth Edwards, come Titanosaurus, Aquilops, o i mutanti verranno aggiunti nel DLC. Il Spinosaur nel gioco ha l'aspetto di JP3, tra l'altro: sarà interessante vedere come aggiungeranno il Spinosaur scientificamente accurato da Rebirth, che sembrava un animale completamente diverso...

Graficamente, sembra sbalorditivo, anche se c'è poca differenza con i giochi precedenti. Se guardi da vicino, potresti trovare alcuni dettagli brutti e popping , ma i dinosauri sembrano davvero sbalorditivi e si muovono e suonano di conseguenza spettacolari, e ce ne sono così tanti che non ti stancherai di vederli, anche se le loro animazioni e comportamenti non si sono evoluti (e in realtà non vedi il processo di "riproduzione", se ve lo stavate chiedendo).

Jurassic World Evolution 3 è esattamente quello che ti aspetteresti: Frontier prendendo nota del feedback dei fan (modalità storia più lunga e profonda, opzioni di gestione più approfondite, introduzione della personalizzazione completa di edifici e terreni) e sorprendendoci con cuccioli di dinosauro, che è un'aggiunta molto carina e ben congegnata, anche se non cambia molto nel modo in cui giochiamo. Naturalmente, manca l'elemento sorpresa e innovazione, e alcuni potrebbero obiettare che questo è poco più di un aggiornamento su ciò che era prima, che è anche ciò che abbiamo detto di Evolution 2.

Tuttavia, rispetto al primoEvolution gioco del 2018, i miglioramenti sono evidenti e sarebbe difficile tornare a quel gioco ora, che aveva solo dinosauri terrestri, solo un tipo di terreno e non aveva nemmeno opzioni di velocità temporale. Jurassic World Evolution 3 non è un acquisto essenziale se possiedi Evolution 2, ma se sei un fan, non rimarrai deluso da tutto ciò che c'è di nuovo.