HQ

Governare il mondo non è un compito facile. Nel quinto capitolo della saga Europa Universalis di Paradox, questa responsabilità è lasciata a te. Hai la possibilità di scegliere un paese e seguire un viaggio dal 14 ° secolo al periodo delle grandi rivoluzioni nell'Europa del 19 ° secolo. Ci sono centinaia di paesi tra cui scegliere in tutto il mondo. La parte più difficile del gioco è in realtà trovare una nazione da cui cominciare. Per aiutarti, c'è un elenco di paesi consigliati che esplorano uno dei tre stili di gioco. Se vuoi provare una nazione espansionista, la Castiglia è la tua scelta, se vuoi provare la diplomazia, forse la Norvegia è il tuo paese, se non funziona, forse i Paesi Bassi, focalizzati sul commercio, sono un'alternativa.

La scelta della nazione è piuttosto importante, poiché alcuni paesi sono direttamente in una variante di una crociata, lottano per la loro sopravvivenza, stanno per perdere il loro leader e rischiano la guerra civile o stanno per finire in un grande conflitto internazionale. Ho imparato quella lezione dopo aver scelto l'Inghilterra, che ben presto finisce nella Guerra dei Cent'anni con la Francia. Ovviamente puoi evitarlo perché non devi prendere il percorso storico. Un altro esempio sono i Cavalieri Teutonici, che sono in guerra con il Granducato di Lituania proprio all'inizio del titolo. Non ho trovato alcuna opzione per regolare la data di inizio, quindi dovrai pensare un po' a seconda di quanto sei esperto con questi giochi.

La grafica è un punto culminante. Mi piacciono le immagini di sfondo dipinte nelle sequenze di caricamento.

Se c'è una cosa in cui Paradox è brava, è creare mondi vibranti e dinamici in un formato strategico. C'è sempre qualcosa da fare e devi davvero scegliere con saggezza come spendere le tue risorse. Europa Universalis V non è un gioco facile. È possibile avere una rapida panoramica, ma per padroneggiare davvero il gioco è necessario approfondire una moltitudine di sistemi di gioco, che a loro volta si basano su altri sistemi e interagiscono continuamente. Si tratta di un complesso macchinario che spinge il mondo di gioco verso la sua destinazione finale. Gli aspetti più importanti da tenere d'occhio sono la diplomazia, la ricerca, l'esercito, l'economia e l'esplorazione.

Annuncio pubblicitario:

La diplomazia è uno dei miei strumenti preferiti nel gioco. Non hai un numero infinito di diplomatici e generare di più costa denaro. Sta a voi scegliere con quali paesi intensificare le relazioni, quali spiare e creare così diverse forme di Casus Belli. Con chi farai trading e come navigherai nel mondo. Queste sono domande con cui ti confronterai nel corso della campagna. Devi anche prendere in considerazione organizzazioni potenti che possono creare conflitti con te o influenzarti in altro modo. Un esempio di ciò è la Chiesa cattolica o Sacro Romano Impero, che consente ai paesi membri di votare su crociate, guerre, leggi e molto altro.

La modalità di allenamento è semplice e non particolarmente impressionante. Il mio consiglio a chi è nuovo e insicuro è di guardare video online e sperimentare da soli.

Le organizzazioni possono essere potenti e devi tenerne conto in quanto possono comprendere molti stati e influenzarti direttamente. Ovviamente puoi lasciarli se vuoi, ma alcuni hanno costi come l'instabilità e la guerra. A seconda del paese che scegli, hanno un aspetto leggermente diverso e hanno scopi diversi. Se scegli di giocare nei panni di una nazione in Asia, Africa o nelle Americhe, avranno organizzazioni diverse da quelle che incontri inizialmente in Europa. Puoi anche trovare le tue varianti che emanano leggi sulla difesa reciproca.

Ci sono tre fattori importanti quando si parla con un altro stato. Fiducia, relazioni e servizi. I primi due sono controllati dalle scelte sulla mappa della campagna, dalle decisioni, dai rivali che hai, dalla tecnologia, dalla cultura, dalla religione e molto altro. Quest'ultimo dipende maggiormente dall'utilizzo di diplomatici per generare servizi reciproci. Con questi puoi quindi convincere gli stati a fare cose che avvantaggiano te o un alleato. Il sistema è flessibile e sarà in una certa misura riconoscibile a partire dalla quarta Europa Universalis. Mi piace il fatto che sia abbastanza facile vedere cosa influenza i numeri. Hai molte opzioni come creare alleanze, sindacati, blocchi, chiedere coloni da un altro paese e molto altro. L'elenco di ciò che puoi fare con questo sistema è ampio.

Annuncio pubblicitario:

Sfortunatamente, la penna non è sempre più potente della spada e a volte hai ancora bisogno della spada. Inizialmente hai le tue forze che chiami a combattere per il re. Non sono addestrati e rappresentano il modo medievale di fare la guerra. Gli eserciti permanenti corazzati e ben addestrati sono costosi e non altrettanto convenienti. Nel corso del tempo, questo cambierà ovviamente e le tue forze saranno sostituite con alternative più professionali e più mercenari. Le tue truppe e navi possono ovviamente essere guidate da generali e ogni esercito è diviso in reggimenti. Puoi regolarlo un po' per ottenere risultati migliori nelle battaglie. Possono anche svolgere compiti specifici. Le barche possono rifornire le truppe di cibo, trasportare soldati e bloccare i porti. Le truppe a terra possono bruciare il terreno, assediare e conquistare aree. Possono anche allestire accampamenti e altre cose che sono favorevoli alla tua avanzata.

Proprio come sei abituato, non vinci una guerra conquistando una città o sconfiggendo una forza nemica. Piuttosto, si vince raggiungendo gli obiettivi che ci si è prefissati per la guerra. Si tratta di un casus belli, che si crea grazie alle spie o con l'aiuto delle proprie proprietà nella vista dell'amministrazione. Il sistema è simile ai precedenti titoli della serie. Funziona alla grande perché non ti dà il controllo totale in una volta. Ti costringe a utilizzare diversi sistemi di gioco per raggiungere i tuoi obiettivi. Se non si utilizza un casus belli, si verrà puniti diplomaticamente e si rischierà l'ira dei paesi vicini. La diplomazia può darti potenti ragioni per iniziare una guerra, un esercito forte ti permette di vincere la guerra e una buona economia ti permette di continuare le guerre e pagare le tue forze.

Ci sono molti stati e i filtri possono aiutarti a ottenere una panoramica migliore.

L'economia del tuo paese è uno dei capisaldi per non perdere la partita. Non sei una persona come in Crusader Kings, ma giochi come un paese. Una delle grandi novità di questa volta è un sistema commerciale più robusto con mercati che cambiano dinamicamente a seconda di dove le merci vengono vendute e acquistate. Secoli di cambiamenti sulla mappa della campagna possono cambiare molteplici fattori come la tecnologia, e un leader intelligente lascia che la sua nazione controlli il commercio mondiale. C'è anche la possibilità di creare sistemi doganali e simili. Ho riconosciuto immediatamente alcune parti del mio stile di gioco da Victoria III. Anche se Paradox non ha costruito una simulazione economica così profonda, è comunque impressionante.

Se si può ignorare il fatto che certi beni sono a volte evocati nell'esistenza, si tratta di un sistema complesso e profondo. Le risorse vengono estratte, utilizzate dai tuoi abitanti per produrre beni tramite gli edifici e poi queste vengono vendute nei mercati. Puoi gestire sia le esportazioni che le importazioni e soddisfare nel dettaglio le esigenze dei tuoi abitanti. Avete una libertà abbastanza ampia di creare i vostri mercati, bloccare gli altri e influenzare indirettamente paesi terzi o controllare l'offerta di merci. Puoi usare il sistema commerciale come un potente strumento nella tua ricerca per diventare una superpotenza dominante, con l'avvicinarsi dell'industrializzazione questo diventa ancora più evidente.

Alcuni sistemi non sono così ovvi, ma sono modellati dalle tue scelte sulla mappa della campagna.

Le nuove funzionalità in tutte le aree tradizionalmente offerte dalla serie hanno significato che ho dovuto reimparare molto. Potrebbero essere aspetti della guerra, come la morte permanente delle truppe. O come si devono bilanciare le esigenze delle proprietà, le gioie e i loro privilegi. Un altro esempio è la capacità dei consiglieri del re di svolgere missioni specifiche e potenti. Un altro cambiamento interessante è l'attenzione al controllo. Questo numero determina la quantità di valore che ottieni da ciascuna area. Un'area più alta significa più soldi. Con l'aiuto di strade, consulenti e tecnologia, è possibile aumentare il valore. E non ho nemmeno menzionato il sistema meteorologico, che i soldati possono morire se stanno sul ghiaccio quando la neve si scioglie in primavera, il sistema di missioni che funziona come un albero tecnologico secondario non del tutto diverso dal sistema di Imperator: Rome. O l'enorme albero delle nuove tecnologie diviso in periodi di tempo e adattato al tuo stato.

Anche se questa volta il computer non è l'avversario più intelligente che abbia mai affrontato in un gioco di strategia, è abbastanza buono per me. A volte commette errori con le truppe in guerra, in diplomazia e in altri modi. Un buon esempio è che non sempre utilizza la topografia o le ore del giorno in modo corretto. Ciò consente al giocatore di vincere anche battaglie impossibili. Se hai un po' di difficoltà ad accettare avversari computerizzati non perfetti, questo potrebbe essere un aspetto negativo per te. Tuttavia, è ovviamente possibile aumentare il livello di difficoltà e giocare in modalità Iron Man. I livelli di difficoltà aumentati funzionano come sempre nei giochi di strategia. Il computer ottiene più risorse e tu ne ottieni meno, non navigherà meglio sul terreno o prenderà decisioni migliori.

Puoi scegliere uno dei tre temi per le missioni. Una volta scelto uno, seleziona le missioni e completale. Ogni missione è elencata in un albero tecnologico e, una volta completata, riceverai una ricompensa.

Nonostante alcuni problemi, mi piace molto Europa Universalis V e la sua vasta quantità di sistemi interagenti. Creano un'esperienza complessa e difficile, che non si può davvero ottenere da nessun'altra parte. La tua campagna nei panni del regno di Castiglia o Aragona potrebbe non portare a una Spagna, ma a una città-stato diversa. La Germania potrebbe non essere mai formata e l'Inghilterra prenderà il controllo della Francia. Le possibilità sono enormi per avere un'esperienza non storica, ma puoi anche impostare il computer per giocare storicamente. Ci sono anche paesi nascosti che possono essere creati attraverso ribellioni e guerre civili. L'unica opzione che mi manca davvero è la possibilità di cambiare la data di inizio.

Mi piacciono le occasioni di sperimentare situazioni che ti sei sempre chiesto e cosa sarebbe potuto succedere se la storia avesse preso una direzione diversa. Uno degli eventi più importanti in Europa si verifica con la scoperta del Nord e del Sud America e l'inizio della rivoluzione industriale. Tutto questo è per te con cui interagire. Tuttavia, non devi colonizzare metà del mondo o conquistarlo. Il gioco finisce quando vuoi che finisca e governi il tuo paese, nessun altro. Anche se la campagna ha un anno di fine, puoi ancora giocare se vuoi, anche se rimani bloccato nelle tecnologie del 19° secolo. Se volete l'esperienza successiva, potete provare Victoria III, con la sua ambiziosa simulazione economica.

Ci sono tabelle, elenchi, statistiche e tutto ciò che si può desiderare se si vuole guardarlo. È anche possibile ordinare in diverse categorie.

Ho giocato diverse campagne in diversi paesi. Ho anche provato alcune strane nazioni di partenza in altri continenti. E' abbastanza chiaro che molti di questi non sono ancora completamente sviluppati in termini di contenuto. L'attenzione è rivolta alle grandi potenze europee. Tuttavia, è del tutto possibile avere campagne divertenti con formazioni statali più piccole. Uno dei miei paesi preferiti all'inizio era l'Orda d'Oro. La cosa complicata di questa fazione è che sta per crollare se non sei abile. Un'altra opzione divertente da provare sono i Cavalieri Teutonici. Sono in piena guerra con il Granducato di Lituania e se giochi male le tue carte, puoi perdere la campagna abbastanza rapidamente. Mi piaceva anche l'Impero Bizantino. Se vuoi che abbiano il loro nome storico, puoi cambiarlo nelle impostazioni. La loro posizione di partenza in questo momento è difficile da gestire. Anche il Giappone e la Cina sono interessanti da testare in questo periodo di tempo. Il Giappone è relativamente pacifico e calmo al punto di partenza della campagna.

Il mio suggerimento è di lasciarti guidare dal gioco all'inizio. Scegli uno dei paesi consigliati e segui la modalità di allenamento, che purtroppo, proprio come i suoi predecessori, è un po' ruvida. Paradox sceglie comunque di guidarti su come controllare con il mouse e la tastiera e poi di spiegarti cosa sono i sistemi. Tuttavia, non ricevi alcun aiuto su come fare le cose nel gioco. Questo è qualcosa a cui reagisco spesso quando gioco ai giochi di strategia. L'enciclopedia integrata è ampia, ma non spiega come fare le cose di cui il gioco ti parla. Come si stabilisce una provincia o come si fa a convincere un altro stato a inviare coloni da te. Alcune cose sono più facili da capire rispetto ad altre, ma penso che debbano aggiungerle all'enciclopedia del gioco.

L'albero tecnologico è più ampio di quello a cui siamo abituati. È diviso in diversi periodi di tempo e ogni periodo di tempo ha il proprio ampio albero tecnologico.

Tuttavia, penso che l'interfaccia utente sia buona e la possibilità di appuntare le cose che ritieni importanti sul lato destro lo renda più facile. È anche raro che qualcosa sia nascosto nei sottomenu, cosa che Paradox ha migliorato con i titoli più recenti. Questo e le schede nella parte superiore dello schermo con informazioni importanti sono fantastiche. Gran parte di questo era già nel quarto e la funzionalità è ottima anche nel quinto. Il numero di modalità mappa è aumentato e ora hai più filtri da utilizzare. In alcuni menu, i filtri associati vengono attivati automaticamente, il che aiuta a ottenere un quadro generale migliore di ciò che si desidera visualizzare. Può trattarsi, ad esempio, di mercati, topografia, valori in 3D o di nemici e alleati. Il gioco contiene anche aspetti come le migrazioni e le migrazioni, e il sistema di filtri delle mappe può aiutare a evidenziarlo.

Dal punto di vista tecnico, il gioco scorre in modo un po' irregolare. È piuttosto impegnativo e non sempre scorre perfettamente. Ciò è particolarmente evidente quando lo si esegue con impostazioni più elevate. Il gioco non sempre tiene il passo a causa di tutti i calcoli e altre cose in background. Ho riscontrato un po' di ritardo. Può sembrare un po' lento quando succedono molte cose nel mondo, tuttavia, questo non è un gioco d'azione e non ha lo stesso impatto sul gameplay. Un altro aspetto che non influisce più di tanto sul titolo è la musica. È proprio come nel quarto, davvero buono, fino a quando non lo senti un po' troppo spesso e accendi la tua colonna sonora. Tuttavia, il mondo è ben reso e mi piacciono tutti i dettagli sulla mappa quando si ingrandisce. È principalmente la variazione nell'aspetto delle città e l'aspetto delle squadre che è la mia critica alla grafica. Se conosco bene Paradox, questo è qualcosa che dovremo pagare dopo il lancio.

La mappa del mondo è piuttosto vuota nel 1337. Tuttavia, il mondo è la tua tela su cui dipingere una volta che hai l'opportunità di esplorare il mondo e colonizzare luoghi sconosciuti.

La domanda che tu che hai letto fino a qui ti stai ponendo è se ne vale la pena. La mia risposta è senza dubbio sì, se ti piacciono i giochi di grande strategia. A parte piccoli problemi di prestazioni, ti viene offerta una bellissima ricreazione del nostro mondo nell'anno 1337 e oltre. Europa Universalis ti offre un mondo vivo, dinamico e complesso. A differenza di Hearts of Iron IV, ad esempio, ci sono pochissimi tempi morti, hai sempre qualcosa da fare in questo gioco. Non ti siedi mai ad aspettare la grande guerra, ma fai le cose tutto il tempo. Che si tratti di costruire strade, spiare reti, equipaggiare la propria flotta, creare mercati, importare merci o costruire cattedrali nelle città. Tra un turno e l'altro si viene nutriti da eventi sia storici che situazionali. Tutto questo e molto altro significa che hai sempre qualcosa con cui interagire. Aumento spesso la velocità in questi titoli, ma nel quinto ho dovuto abbassare la velocità per questo motivo.

Penso che il nucleo di Europa Universalis V sia terribilmente impressionante. Europa Universalis non è mai stato così complesso, facile da giocare e offriva la possibilità di automatizzare parti del gioco che non si desidera affrontare. Quest'ultima funzione manca di alcune opzioni configurabili per il computer, che controlla ciò che hai automatizzato. Nonostante piccoli problemi di prestazioni, la mancanza di impostazioni nella modalità campagna e un avversario computerizzato che non sempre impressiona, questo è senza dubbio il mio preferito della serie. Ci sono innumerevoli sistemi di gioco e cose su cui non ho avuto il tempo di dare la mia opinione in questa recensione. L'intera esperienza è davvero buona e non vedo l'ora di continuare con aggiornamenti ed espansioni. Questo è un po' più profondo, un po' più complesso e ti offre potenti strumenti che puoi usare per navigare, influenzare e cambiare il corso della storia. Se ti è piaciuto il predecessore o sei curioso della quinta iterazione, te lo consiglio vivamente.