HQ

ARC Raiders. Non avevo sentito nulla di questo titolo prima dell'inizio di ottobre di quest'anno, quando un veterano dei giochi di lunga data lo ha consigliato e ne è rimasto entusiasta. I miei gusti in fatto di giochi spesso coincidono con quelli di quel ragazzo, quindi ho aspettato con impazienza che arrivasse la data di uscita.

Non ci è voluto molto perché si riunisse anche un gruppo di amici interessati, dato che i buoni giochi multiplayer sono stati pochi e lontani tra loro quest'anno. Il team può avere solo tre membri, ma dopo circa 20 ore di gioco, questo sembra molto appropriato, soprattutto considerando le dimensioni delle mappe. Puoi anche vivere avventure da solo, il che, forse sorprendentemente, si è dimostrato un'opzione adatta ai giocatori. Non devi essere costantemente all'erta e temere per la tua vita, perché in base alla nostra esperienza finora, i gruppi incontrano altri gruppi e i giocatori solitari incontrano singoli avventurieri. L'obiettivo principale sembra essere più sul collezionismo che sul massacro insensato, o forse sono stato solo fortunato a incontrare giocatori che la pensano allo stesso modo. Questo è più evidente quando si combatte un nemico più grande ARC con un buon spirito di squadra.

Un altro aspetto positivo del lavoro di squadra è che i risultati dei compagni di squadra sono accreditati anche al tuo personaggio, il che riduce la competitività non necessaria. Un aspetto positivo che vale la pena menzionare è che se sei preoccupato per l'adeguatezza delle tue scorte, ad esempio dopo la morte, quando tutti i tuoi effetti personali sono andati persi, puoi sempre scegliere un kit di rifornimenti alla tua base, che ti fornirà gratuitamente un'attrezzatura ragionevole. Questo si aggiunge sicuramente alla giocabilità.

Annuncio pubblicitario:

Lo spirito del gioco include naturalmente un po' di eccitazione su come puoi prevedere il comportamento degli altri e con quale atteggiamento ti avvicinerai a loro. La mia squadra regolare è sempre stata in movimento alla ricerca di grandi prede e di solito salutiamo tutti i giocatori che incontriamo con comandi già pronti. C'è anche un comando preimpostato per "non sparare", che è un segno di cordialità, o è solo un bluff prima di premere il grilletto? Non si può mai esserne sicuri, e l'eccitazione è sempre presente come elemento interessante.

Ogni round ha un tempo limite massimo di 30 minuti, dopodiché un enorme meteorite distrugge tutti gli avventurieri più appassionati che si sono attardati nell'area per troppo tempo, a meno che non siano riusciti a raggiungere la zona di uscita. La distruzione istantanea sembra una buona soluzione, piuttosto che far restringere la zona di pericolo, come in PUBG, Fortnite, o Vigor, dove la zona radioattiva spazza rapidamente la mappa allo scadere del tempo. A prima vista, mezz'ora può sembrare un tempo lungo per un singolo round, ma il tempo spesso vola mentre esplori luoghi, combatti ARC macchine e completi le missioni per le creature che abitano la base. Se lo desideri, puoi anche lasciare l'area in qualsiasi momento.

Voglio sottolineare una cosa: raramente ho incontrato controlli così familiari in un gioco. Il tutorial leggero ha sicuramente abbassato la soglia per le basi prima di entrare in azione, ma anche così, quasi tutte le funzioni erano facili da capire. L'unica cosa che merita un po' di critica è la navigazione dell'inventario, in quanto non sembra immediatamente naturale e richiede più ripetizioni.

Annuncio pubblicitario:

Il DualSense ha tutti i tipi di comode scorciatoie programmate al suo interno, ma mi ritrovo ancora a spostare tutto nel mio zaino un oggetto alla volta troppo spesso. Anche l'avidità causa problemi, poiché a volte il pericolo appare proprio quando devi disimballare i tuoi effetti personali in pile più piccole. Fortunatamente, i giocatori hanno accesso a scomparti chiamati "tasche di sicurezza". Nella migliore delle ipotesi, ce ne possono essere fino a tre, e fungono da "salvavita" per i ritrovamenti più importanti quando il pericolo è dietro l'angolo.

HQ

Non ho mai dato a un gioco un punteggio perfetto nelle mie Gamereactor recensioni, ma in base alla mia esperienza finora, ARC Raiders lo merita. Tecnicamente, ho riscontrato bug che rompono il gioco solo in occasioni estremamente rare e presumibilmente quei piccoli problemi iniziali sono già stati risolti nei pochi aggiornamenti che sono stati rilasciati. Non capita spesso di avere la sensazione di voler scendere nel "regno del bottino" ancora e ancora, sopravvivere ancora una volta a tutti i pericoli e tornare sul tuo pianeta natale con le tasche piene. È stato un piacere giocare a una versione così rifinita e non credo che l'eccitazione svanirà presto.

Nella seconda metà di ottobre, gli sviluppatori del gioco hanno dichiarato di non aver paura che la loro uscita coincidesse con Battlefield 6 o l'imminente Call of Duty: Black Ops 7. A quel tempo, ARC Raiders era a 10 giorni dal rilascio e, dopo averlo visto, è facile capire quelle parole.

La valutazione è influenzata anche da una sorta di fattore sorpresa, in quanto si tratta di un'uscita che sembra essere uscita dal nulla fa un'impressione migliore di un gioco che è stato pubblicizzato per molto tempo. Se ti piace collezionare, sparare e giocare in squadra, questo è un ottimo acquisto per soddisfare quei desideri.