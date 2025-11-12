HQ

Winter Burrow è il primo gioco dal danese Pine Creek Games, e lo descrivono come un "accogliente gioco di sopravvivenza nei boschi". Il direttore del gioco Benjamin Salquist ha precedentemente affermato che Winter Burrow offre sia intimità che sfida, collocandolo da qualche parte tra l'affascinante Animal Crossing e il molto più impegnativo Don't Starve.

In Winter Burrow, assumi il ruolo di un simpatico topolino di betulla, che (fatto divertente!) è in realtà uno dei mammiferi più rari della Danimarca. Questo topo è cresciuto in campagna, ma a un certo punto si trasferisce con i suoi genitori nell'allettante grande città. Tuttavia, la vita in città non è quella che la famigliola sperava e i genitori si consumano nelle miniere e, tragicamente, non riescono a mettere da parte abbastanza soldi per tornare in campagna prima che il duro lavoro costi loro la vita.

Il nostro topolino di betulla ora vende tutto ciò che la famigliola ha in città e torna alla sua casa d'infanzia, una piccola tana per topi in fondo a un grande ceppo d'albero in campagna. La tana del topo è fredda e fatiscente, quindi la prima cosa che il topolino deve fare è accendere il camino con alcuni ramoscelli stesi sul pavimento in modo che possa stare al caldo. Quindi deve costruire un semplice letto, riparare la vecchia poltrona che si trova ancora al centro del soggiorno e fare una piccola ascia.

Non passerà molto tempo prima che il topolino debba avventurarsi all'aperto nel freddo e aspro suolo della foresta per raccogliere ramoscelli, rami, pietre, funghi, foglie, bacche, fili d'erba e molte altre cose. Tutte queste cose possono essere utilizzate per produrre di tutto, dai filati e le corde agli strumenti e al cibo, in modo da poter sopravvivere al freddo inverno.

La tana del topo ha una vecchia stufa, che viene rapidamente riparata in modo che il topo possa ora preparare di tutto, dai finferli arrostiti, agli scarafaggi arrostiti, ai vari tipi di biscotti e marmellata, alle diverse torte e al delizioso tè caldo con le bacche che ha trovato. È abbastanza accogliente arredare la piccola e calda tana del topo, che si erge in netto contrasto con il pericoloso mondo appena fuori dalla porta.

Non ci sono molti giochi in cui il lavoro a maglia è una parte centrale del gioco, ma è in Winter Burrow. Con le fibre e le parti di piante che trovi sul suolo della foresta, devi creare il tuo filato, come accennato in precedenza, in modo da poterti lavorare a maglia un cappotto e un cappello, ad esempio, per tenerti al caldo quando sei fuori a raccogliere risorse. Fuori, il freddo è praticamente il tuo più grande nemico, soprattutto se, forse un po' incautamente, ti avventuri all'aperto di notte, quindi è importante essere ben avvolti. A casa in poltrona, oltre a realizzare cappotti e cappelli, puoi anche farti uno zaino più grande in modo da poter portare a casa più risorse quando sei fuori.

Winter Burrow ha una struttura chiaramente divisa, dove una parte è la tua calda e accogliente tana del topo e l'altra è la natura selvaggia fuori dalla tua porta. A casa nella tana del topo, puoi divertirti a cucinare, fare filati e lavorare a maglia, riparare mobili, coltivare funghi e molto altro, ma la vita all'aria aperta è pericolosa e spietata, eppure sei costretto ad andare là fuori perché tutte le risorse di cui hai bisogno si trovano sul suolo della foresta. Man mano che acquisisci sempre più strumenti, apri nuove aree e incontri amici e nemici qui.

Di solito non sono un grande fan dei giochi di sopravvivenza, perché li trovo rapidamente travolgenti e a volte sembra che tu stia facendo le faccende domestiche invece di divertirti. Winter Burrow è sicuramente un gioco "survival lite", ma devi comunque tenere d'occhio la tua fame, salute e resistenza, e devi assicurarti di stare al caldo. È sorprendentemente facile entrare e trovare o creare ciò di cui hai bisogno non sembra un lavoro ingrato perché la maggior parte di esso è abbastanza intuitivo e non diventa mai travolgente o noioso, come può in altri giochi di sopravvivenza.

Gran parte di questo è dovuto ad alcuni menu che, per la maggior parte, funzionano davvero bene, ma che naturalmente richiedono un bel po' di tempo per essere utilizzati. Tuttavia, ci sono alcune aree in cui devi armeggiare un po' inutilmente per ottenere ciò che desideri, e un esempio è il tuo spazio di archiviazione. È qui che metti tutte le risorse che trovi in natura, tutto il cibo che fai, tutti i vestiti che lavori a maglia, tutte le tavole che produci e tutte le altre cose che crei e trovi durante il gioco.

Come probabilmente puoi immaginare, puoi ritrovarti con un bel po' di cose nel tuo deposito lungo la strada, quindi mi piacerebbe vedere un'opzione di filtro in modo da poter, ad esempio, vedere solo tutto ciò che può essere mangiato o tutti i miei vestiti o tutti i miei attrezzi. Così com'è ora, tutto è mescolato insieme e diventa rapidamente ingestibile. Puoi spostare le cose e metterle in gruppi se vuoi, ma in realtà è un sacco di lavoro ed è un lavoro ingrato se vuoi avere uno spazio di archiviazione strutturato in modo da poter tenere facilmente traccia delle cose.

L'aspetto visivo di Winter Burrow è piuttosto bello e sembra quasi disegnato a mano. Grande attenzione è stata prestata ai dettagli e, come accennato in precedenza, i numerosi menu funzionano abbastanza bene e contribuiscono a rendere il gioco accessibile e facile da usare. Anche il suono è abbastanza buono, con una colonna sonora davvero bella che fornisce uno sfondo atmosferico agli eccellenti effetti sonori.

Pine Creek Games ha avuto un buon inizio qui. Winter Burrow è ispirato alla natura nordica e offre un sacco di fascino nordico, e penso che il gioco bilanci l'accogliente con la sfida in un modo davvero buono. A parte alcuni piccoli problemi, soprattutto per quanto riguarda il funzionamento di Storage, è un gioco ben funzionante nel suo genere. Potrebbe essere troppo semplice per alcuni, ma se stai cercando un gioco accogliente e rilassante con cui sederti e riscaldarti nelle serate buie, magari insieme al tuo partner, allora Winter Burrow è una buona scommessa.

Puoi già provare una demo di Winter Burrow per PC su Steam e sarà disponibile anche su Game Pass il primo giorno.