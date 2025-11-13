Assetto Corsa Rally (Accesso anticipato)

HQ

Guidare molto velocemente per molti giri su una pista ovale con solo curve a sinistra, in un'auto da corsa senza servosterzo, è ovviamente difficile. Guidare molto, molto tanti giri in una vettura LMP, di notte, su piste molto veloci o guidare un carrello Formula intorno a Silverstone è ovviamente molto difficile. Non ci sono molti piloti su questo pianeta blu brillante che possono farlo con un risultato di successo. Ma tutto questo è infinitamente più facile che guidare una Lancia a 220 km/h su una strada forestale sterrata larga 3,4 metri, circondata da tronchi di abete rosso spessi come Peter Harryson e progettata per accogliere un traffico sporadico fino a 40 km/h. È la cosa più difficile che puoi fare in macchina. È il motorsport più impegnativo del mondo. È il luogo in cui i migliori piloti del mondo si riuniscono generalmente ed è spesso così incredibilmente furioso da guardare, per questi motivi, che la scarica di adrenalina supera anche il più selvaggio dei salti sul tetto del garage. Radunare... È la vita.

La grafica è gestita da Unreal Engine 5.4 mentre tutta la fisica dell'auto è gestita dal sistema Assetto Corsa Evo di Kuno e funziona molto bene.

Ma il genere dei rally sembrava morto fino a due mesi fa. Morto. KT Games e i loro giochi WRC su licenza non solo sono andati in discesa, mancando delle parti più vitali di un'esperienza di rally sensata, ma sono stati anche chiusi. Codemasters ed EA hanno ripreso da dove KT aveva lasciato e, nonostante il potenziale fenomenale e un brillante team di sviluppo, EA Sports WRC non è mai diventato il gioco che avrebbe potuto essere. Il flop è stato un dato di fatto, EA ha venduto la licenza a GMBH e ha cacciato tutti e 78 dal team WRC. La piccola parte del grande, ampio genere di corse che consisteva in giochi di rally - sembrava più morto che in 20+ anni. La tristezza era un dato di fatto. Da appassionato di sim racing e da sempre appassionato di rally, ho iniziato a dubitare che sarei stato in grado di portare avanti il mio hobby senza un'alternativa sensata al rally. Solo poche settimane dopo, è stato annunciato il primo vero simulatore di rally dal 2004. Assetto Corsa Rally è in sviluppo dall'autunno del 2021, è stato sviluppato da un "dream team" all'interno del sottogenere, con il supporto tecnico dello studio Assetto Corsa Kunos Simulazioni e offre semplicemente la simulazione di rally più realistica senza compromessi dai tempi del cult svedese Richard Burns Rally (21 lunghi anni fa).

La grafica è davvero sorprendente, così come l'esperienza di guida. Impegnativo da morire ed estremamente gratificante.

Assetto Corsa Rally viene rilasciato oggi e poi sotto forma di versione ad accesso anticipato. Si prevede che il gioco raggiunga la versione 1.0 a febbraio-marzo 2027 e Supernova Games promette ovviamente aggiornamenti regolari contenenti nuovi paesi, piste e auto. La versione che è ora in fase di lancio contiene due paesi di rally; Francia e Galles e dieci auto. Ci sono quattro tracciati nella versione di rilascio che misurano 3,3 chilometri di strada unica (tutto sommato) e ci sono 14 versioni di questi tracciati. Tutti i 33 chilometri di strada sono stati scansionati al laser, il che significa che il genere rally ha ovviamente ricevuto la stessa attenzione tecnica e i dettagli che il resto del genere sim racing ha ricevuto negli ultimi 15 anni. Ogni piccolo granello di ghiaia è stato modellato in base agli ambienti scansionati al laser in questi due paesi e le auto sono state ricreate attraverso misurazioni e test drive più avanzati e dettagliati rispetto a qualsiasi altro gioco di rally precedente. Quando Assetto Corsa Rally raggiungerà 1,0 in 18-19 mesi, secondo Supernova Games, offrirà 120 chilometri di strada WRC reali, scansionati al laser, e 33 auto in sei diverse classi. Nessun contenuto è concesso in licenza da WRC e GMBH, il che significa che gli sviluppatori possono lavorare al proprio ritmo con il materiale che loro e i giocatori preferiscono.

La versione in accesso anticipato presenta 33 chilometri di strada reale scansionata al laser e dieci auto.

Supernova Games è uno studio italiano in cui la maggior parte degli sviluppatori ha lavorato con i giochi di corse per decenni. Qui troviamo veterani di Assetto Corsa, grafiche di generazione WRC, programmatori di Dirt Rally 2.0 e tutto il resto e secondo il team non c'è mai stato alcun dubbio sull'obiettivo; Per creare l'esperienza di rally più realistica che il mondo dei giochi abbia mai visto. Hanno già avuto successo in accesso anticipato, con la versione 0.1? La risposta semplice a questa domanda è sì. In Assetto Corsa Rally, viene simulato ogni piccolo aspetto delle auto da rally offerte. Sospensioni e sospensioni individuali, sistemi frenanti in quattro parti, condizioni meteorologiche, terreno mutevole, umidità, flessione del telaio e così via. Il rapporto tra coppia e potenza di picco è molto ben bilanciato, proprio come il movimento del baricentro.

Supponendo che qui ci sia la stessa presa laterale irreale di WRC Generations o EA Sports WRC è un modo semplice per guidare te stesso (e il tuo copilota) verso la morte.

Proprio come in un vero rally, molto dipende dal controllo dell'auto con il freno e, proprio come in un vero rally, rotolare la ghiaia è insidioso per coloro che non osano stare sull'acceleratore. La trazione integrale costante e un differenziale centrale con torque vectoring significano che tu come pilota devi mantenere la coppia, lo slancio e la trazione nelle gomme per non scivolare fuori strada e qui Supernova Games ha fatto un lavoro brillante. Certamente sembra un po' che la mancanza di aderenza laterale sia stata un po' esagerata a volte per rendere la guida più difficile (e quindi aumentare il realismo) come Richard Burns, ma si tratta anche di reimparare, per me come pilota. Si tratta di non frenare mai quando la strada gira. Si tratta di imparare ad ascoltare le note e poi posizionare l'auto bene, con largo anticipo prima che giri, tagliare la curva all'interno e assicurarsi che tutte le frenate siano fatte con largo anticipo prima di accelerare in curva. Questo è molto importante per gli equipaggi di rally veterani più anziani in questo gioco e la simulazione della sensazione di guidare (veloce) a quattro ruote motrici su ghiaia è molto, molto ben fatta. Assetto Corsa Rally è impegnativo e tu, come me, hai la garanzia di schiantarti con una dozzina di belle auto prima di entrare nel cambiamento di stile di guida che è richiesto qui, ma a differenza di Richard Burns Rally non diventa mai spietato in quel modo punitivo che crea frustrazione inutile. Invece, il comportamento emulato delle auto e la fisica degli pneumatici sono così comunicativi che io, come pilota, capisco sempre esattamente quale errore ho commesso quando le cose vanno male (letteralmente).

Galles o Francia, è ciò che viene offerto. Tuttavia, nei prossimi 18 mesi, ci saranno altri sei rally completi.

Un altro aspetto di questo gioco che è così terribilmente impressionante già in accesso anticipato è la grafica. Supernova Games ha lavorato con Unreal Engine 5 per la grafica e poi ha utilizzato il motore fisico Assetto Corsa Evo di Kuno, che ha dimostrato di funzionare perfettamente. A differenza di EA Sports WRC, Rennsport, Assetto Corsa Competizione o Ride (altri giochi di corse basati sull'Unreal Engine), non ci sono grossi problemi con scarso anti-aliasing, ombre tremolanti, microbalbettii o altre schifezze qui, invece Assetto Corsa Rally scorre incredibilmente bene e offre una grafica che, senza alcuna vera concorrenza, surclassa tutto il resto in questo genere in questo momento. Questo gioco è semplicemente brutalmente bello e considerando che tutte le strade sono state scansionate al laser e poi ricreate con più di dieci volte più "fogliame" rispetto all'intero EA Sports WRC, non sarebbe minimamente complicato se la versione ad accesso anticipato avesse qualche problema con l'aggiornamento del display e bug grafici. Non ne ho notato nemmeno uno durante le mie ore e sono stato in grado di eseguire Assetto Corsa Rally in una configurazione a triplo schermo perfettamente adattata con un campo visivo perfetto (ci sono molte impostazioni davvero, davvero buone qui) e tutto tranne due parametri su "Ultra".

Le opzioni di impostazione sono superbe e l'FFB è fantastico.

Altrettanto impressionante è il suono, che finalmente imita il rombo meccanico e tagliente della foresta dei rally nel modo che noi appassionati di rally abbiamo sempre desiderato. I motori urlano, i cambi sibilano e il sistema anti-lag fa riecheggiare gli schiocchi di scarico attraverso i bordi della foresta in un modo che spesso mi fa rabbrividire. Vorrei un po' più di tappetini di ghiaia contro il sottoscocca dell'auto ma capisco anche il problema di aumentare quella parte, perché poi rischio di affogare il lettore di mappe nel rumore. Anche le note sono davvero buone, sia per quanto riguarda la scelta della voce, l'articolazione e il tempo e per chi le volesse più o meno dopo, possono ovviamente essere modificate. La quantità di impostazioni che sono già incluse in questa versione ad accesso anticipato è notevole e si può davvero attivare o disattivare quasi tutto, cosa che ovviamente noi appassionati di sim racing oggi richiediamo. Solo qualcosa come il fatto che l'Unreal Engine possa essere guidato in modo dimostrabile verso una modalità in cui sono possibili configurazioni a triplo schermo reali e adeguate (nonostante Codemasters dica che non è possibile) la dice lunga su uno sviluppatore che comprende al massimo il proprio pubblico di destinazione.

La presentazione ricorda Assetto Corsa, e questa è una buona cosa, ovviamente. Semplice, pulito ed elegante con molte informazioni extra per coloro che vogliono approfondire.

L'unica cosa che non intendo elogiare al momento è il senso di velocità, che è un po' debole quando il campo visivo è disattivato. Questo non ha nulla a che fare con la scalabilità come in WRC Generations (dove una cassetta delle lettere potrebbe essere grande come una Toyota Yaris) ma con le priorità di Supernova. Un senso di velocità ancora maggiore renderebbe sicuramente il gioco ancora più impegnativo, il che ovviamente potrebbe essere devastante per i non iniziati, ma mi piacerebbe comunque che fosse un po' aumentato. A parte questo e il fatto che questa prima versione del gioco manca di varietà sotto forma di più piste e più auto, non c'è praticamente nulla di cui voglio lamentarmi qui. Scrivo di giochi dalla metà degli anni '90 e mi sono dilettato quotidianamente con le corse simulate dal 2004 e non ho mai testato una "versione beta" di un simulatore di corse che sia stato così buono fin dall'inizio. Dire che Assetto Corsa Rally promette bene sarebbe completamente sbagliato. È già fantasticamente buono in così tanti modi e con più rally e più auto ci troviamo di fronte al futuro più luminoso che questo sottogenere abbia mai visto. E questo proprio quando temevo che sarebbe stato quasi morto nella foresta dei rally. Immagina quanto potresti sbagliarti.