Call of Duty: Black Ops 7 (Multiplayer)

Ora, non è esattamente che il trono multiplayer di Call of Duty sia sotto attacco diretto, ed è sempre stato più facile sostenere che la formula speciale Battlefield di DICE dovrebbe offrire un'esperienza competitiva appositamente progettata rispetto a ciò che Treyarch, Infinity Ward e Sledgehammer offrono ogni anno. Queste esperienze sono in definitiva diverse, ognuna con le proprie caratteristiche, regole e quadri unici.

Detto ciò, c'è più concorrenza generale tra gli sparatutto multiplayer che mai, e anche se i sottogeneri convivono senza sforzo, c'è sempre l'indiscutibile problema del tempo: cosa hai il tempo di dare il massimo? Tra ARC Raiders, Battlefield 6, Escape from Tarkov, Overwatch 2 e tutti gli altri titoli, Call of Duty deve ancora impegnarsi per mantenere il suo posto tra i giocatori, e direi che anche se ci sono cambiamenti che si trovano al centro della modalità multiplayer di Call of Duty: Black Ops 7 questa volta, Non sono sicuro che migliorino davvero l'esperienza. Lo dico dopo molte ore di gioco distribuite sia nel periodo di lancio che nella beta del gioco.

Gran parte di ciò che si accede oggi è lo stesso di prima, e con questo intendo modalità regolari come Team Deathmatch, Kill Confirmed e Search & Destroy. Questi si giocano su circa 16 mappe (da quello che vedo), alcune delle quali sono rimasterizzazioni di vecchi classici, come l'iconico Hijacked di Black Ops 2. Sono dei classici per una ragione, questo è chiaro; Hijacked, Express e Raid sono reliquie di un'altra epoca, e ancora oggi resistono bene. La selezione di nuove mappe non lascia un'impressione altrettanto forte.

Sono piccoli, quasi claustrofobici per la maggior parte del tempo, e sebbene di solito offrano un po' più di profondità rispetto alla struttura classica a tre corsie, la loro dimensione limitata, i punti di spawn che fluttuano e cambiano costantemente, e un ritmo di gioco generale più alto che mai, rendono il multiplayer classico in Call of Duty: Black Ops 7 più nervoso che mai.

Questo è essenzialmente il fulcro di questa recensione multiplayer separata. Qualunque cosa affrontiamo, che si tratti di TTK, TTD, Omnimovement, fisica delle armi e soprattutto granate, Black Ops 7 sembra piuttosto calibrato in modo stranissimo. Sia io che il mio collega Ben abbiamo concordato un mese fa che il ritmo è aumentato a un livello tale che il gioco quasi si frantuma sotto la sua velocità vertiginosa, e siamo davvero tornati ai tempi in cui potevi spawnare tre volte di fila nel mezzo del fuoco nemico, e dove la morte avviene così rapidamente che spesso non si può ottenere alcun vantaggio strategico da un'uccisione, perché semplicemente non sai cosa stia succedendo.

Prima che mi accusiate di essere un vecchio scontroso che ha giocato un ultimo gioco da Modern Warfare II, credo davvero che gli studi COD di Activision abbiano trovato questo equilibrio più delicato non molto tempo fa. Modern Warfare e Modern Warfare II, e persino Black Ops Cold War, hanno dimostrato un profilo di gioco leggermente più pesante ma comunque reattivo, ma qui tutto, dall'uso delle abilità, danni da granata, salti e scivolate, è così orientato verso velocità e precisione nervosa che sembra quasi comico quando sei nel pieno della battaglia.

Puoi sempre giustificare e giustificare questo tipo di critica con una "L" sulla fronte e un commento "vai bene" fatto all'improvviso, e non è del tutto ingiustificato. Tuttavia, ho giocato ogni anno Call of Duty in modo continuativo e ho una buona padronanza degli sparatutto multiplayer basati sull'arena in generale, e sono rimasto scioccato nel vedere questi cambiamenti di messa a punto in pratica su mappe multiplayer completamente ordinarie. Esplosioni a volontà, scivoli sudati di doppio salto con colpi alla testa istantanei e una sorprendente mancanza di chiarezza visiva nell'interfaccia utente e negli effetti sullo schermo, che di tanto in tanto avvolgono lo schermo di rumore visivo. In altre parole, Call of Duty il multiplayer è sempre stato rumoroso, ma secondo me mai quanto adesso.

Non è un disastro, tutt'altro. Naturalmente, è sempre vero che ampie parti del quadro complessivo siano perfette, come ci si può aspettare ancora. Gunsmith sembra giusto e calibrato correttamente, nonostante qualche calo di frame rate, il gioco ha un aspetto discreto e non c'è nulla di cui lamentarsi in termini di sound design, segnalazioni o musica. Tutte le basi che ci si aspetta da una suite del genere vengono fornite.

Ma questo non può davvero distrarre dal fatto che, per me personalmente, Black Ops 7 non si adatta molto alle mie preferenze, e anche con il tempo prolungato passato con Gunsmith, e in compagnia della rispettabile lista di mappe, il gioco sembra un po' troppo cinetico, un po' troppo simile a un labirinto Pac-Man, e invece di coinvolgere con le eccitanti disposizioni delle singole mappe, Corri a testa bassa in una direzione perché il tuo istinto ti aspetta un one-shot da un'angolazione quasi impossibile - sempre.

Questo viene in parte risolto da una modalità 20v20 Skirmish, che introduce alcuni elementi Warzone, come Armour Plates. Questo apre stili di gioco più opportunistici e un uso un po' più diligente di posizionamento e strategia, anche se il nucleo basato sull'abilità è mantenuto. Non succede poi così tanto, né è un miglioramento significativo rispetto alle versioni precedenti, ma è una bella pausa che ti dà un po' più di respiro rispetto alle modalità normali comicamente frenetiche.

L'unica modalità veramente nuova qui sembra essere Overload, dove devi praticamente scortare un oggetto da un punto di spawn neutrale a una delle due zone nemiche. È una sorta di cattura della bandiera, ma dove gli spawn casuali, e quindi cambiando i punti di spawn per te e il nemico, tengono tutti un po' più all'erta.

Ma forse lo percepite, gente; Black Ops 7 potrebbe essere proprio quello che cercavi. Forse il ritmo frenetico ti piacerà dopo le alternative molto più pesanti dei concorrenti sul mercato, forse il caos prenderà forma come una sfida, un Everest che tu e i tuoi amici dovete scalare. Giusto. Per me, però? Penso che questo sembri sbagliato calibrato, ed ecco perché. Questa modalità multiplayer sacrifica molto nella ricerca di quella sensazione di gameplay super reattiva e nervosa, dal design delle mappe più profondo a un vero senso di peso e profondità strategica. Qui non c'è nulla di rotto, e probabilmente vedrete molte conclusioni critiche diverse dai media e dai fan su Reddit e Steam. Per me, però, questo è un errore su alcuni parametri molto basilari.