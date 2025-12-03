HQ

Inizio con una confessione: non ho giocato ai due capitoli precedenti di questa serie. Perché, vi chiederete? Adoro i vecchi giochi di ruolo a turni giapponesi, con i primi nove Final Fantasy, specialmente VI, VII e IX, i miei preferiti personali. Da allora, ho praticamente giocato solo a ristampe, rimasterizzazioni e remake di questa serie su tutto, da NDS, PSP e 3DS fino a PS5, perché ho perso la speranza nella direzione presa dopo X. Ma basta parlare di quella serie, anche se valeva la pena menzionarla qui perché Octopath Traveler 0 mi dà più o meno la stessa sensazione della fantastica saga di Hironobu Sakaguchi.

Il motivo per cui non mi sono tuffato a capofitto nel primo Octopath Traveler è semplicemente a causa di una storia di esclusività un po' confusa, dove mi mancava l'hardware e il tempo era scaduto per altre cose. Oggi, però, possono essere vissute su tutti i formati, ed è giunto il momento per me di dare ai primi due una meritata possibilità in questa trilogia completamente indipendente del montaggio più classico.

Ho giocato a Octopath Traveler 0 su Switch 2, e mi lascia con la voglia di ancora, perché è esattamente il mio tipo di setup e storia.

Cattedrali impressionanti e illuminazione moderna.

Annuncio pubblicitario:

Una differenza grande ma significativa questa volta è che ci è permesso creare il nostro protagonista in un editor più piccolo ma adeguato, mentre i giochi precedenti presentavano personaggi e storie predefiniti con punti di partenza diversi sulla mappa del mondo. Questa volta, c'è un'attenzione maggiore a un'esperienza più personale e a un viaggio attraverso la terra di Orsterra dove si svolge il gioco, cosa che si riflette nei molti sistemi e direzioni in cui puoi personalizzare il tuo combattente sotto forma di classi di lavoro, abilità e attacchi, oltre che nel tuo stesso livello di influenza sulle future interazioni con i personaggi lungo il percorso. La storia permette anche un certo grado di preferenza personale, dove la trama generale dopo il prologo si apre in tre direzioni principali che puoi seguire, ma anche saltare tra le quali per varietà, dove ti aspettano incontri interessanti e una buona gamma di ambienti.

Gli ambienti sono vari e ci portano attraverso terra e mare.

La storia inizia nella comunità amichevole di Wishvale, dove sta per iniziare il festival annuale per portare buoni raccolti, felicità e prosperità, con l'accensione di un fuoco tradizionale e sacro. Il tuo amico d'infanzia Stia è impegnato con le decorazioni, mentre Phenn, un orfano che consideri un fratello e che ora è membro della guardia cittadina dove tuo padre è capitano, fa del suo meglio per mantenere la città al sicuro. In contrasto con i festeggiamenti sullo sfondo, un trio di tiranni avidi sta pianificando un attacco alla città, dove si dice sia nascosto un anello sacro, cosa che presto porta a distruzione e tragedia, con il villaggio bruciato fino alle fondamenta e lontano da tutti che riescono a fuggire illesi. Il giocatore e Stia riescono a fuggire in una capanna, dove si nascondono e passano il tempo...

Wishvale prima e dopo...

Annuncio pubblicitario:

Dopo il prologo, ti trovi di fronte a diverse scelte, una delle quali è la classe professionale, e fedele al genere, troviamo tutto ciò che ci aspettiamo, come Warrior, Thief e Scholar, i cui usi principali sono forza fisica e salute più elevata, attacchi veloci con la capacità di rubare e maghi leggermente più fragili che usano gli elementi. Le altre cinque classi su un totale di otto sono più ibride che mescolano abilità offensive con difensive e varie abilità strategiche che possono infliggere potenziamenti e debuff, intervallati da caratteristiche più uniche. Più avanti nel gioco, però, puoi scegliere liberamente tra tutte le classi e salire di livello all'interno di ciascuna, oltre a combinare aspetti di esse per aumentare la varietà e le possibilità.

Sinonimo di tutti questi è che combattono con due diverse categorie di armi che possono essere alternate anche in tempo reale durante il combattimento; ad esempio, un Hunter usa sia arco e frecce sia un'ascia. C'è anche un sistema intelligente per sbloccare nuove abilità nell'ordine desiderato, dove il requisito per lo sblocco successivo richiede gradualmente più punti. È un concetto brillante in cui, come giocatore, non sono vincolato in un framework ma avanzo costantemente entro ciò che voglio davvero, e posso considerare dove speso i miei punti esperienza guadagnati con fatica. Allo stesso modo, attacchi e abilità si presentano sotto forma di oggetti con cui posso equipaggiare i personaggi allo stesso modo di armature, elmi o anelli, aggiungendo ancora più opzioni a uno stile di gioco già modulare e libero.

Molti corridoi stretti devono essere percorsi.

Dopo aver scelto una classe, il giocatore e Stia tornano ai resti di Wishvale, dove si trovano di fronte a un'altra scelta: i tre antagonisti dietro l'attacco personificano e riflettono un'influenza morale generale su come funziona il mondo nel suo complesso. Il sistema si chiama "Azioni di Path" ed è suddiviso in tre aree: Wealth, Power e Fame. A seconda di quale di questi tre scegli, riceverai un potenziamento in quell'area, che influenzerà le tue possibilità e abilità nelle future interazioni con abitanti e personaggi lungo il percorso. Tutte le "Azioni del Sentiero" aumentano di livello nel tempo, in parte attraverso la storia, ma anche attraverso azioni, scelte, missioni secondarie, con chi leghi e molto altro. A seconda del tuo livello in queste aree, hai una probabilità maggiore o minore, calcolata in percentuale, di avere successo nelle interazioni con gli NPC.

Forse vuoi contrattare e comprare un oggetto unico che hanno in loro possesso (Wealth ), sfidarli a duello per una nuova arma (Power ), o semplicemente incantarli e persuaderli (Fame ) che hai davvero bisogno di quegli oggetti di salute che si usano così spesso in combattimento. Questo rende ogni interazione con un PNG un incontro interessante che genera oggetti concreti oltre a lore e informazioni, molti dei quali possono anche essere reclutati per aiutare nella ricostruzione di Wishvale.

Ricostruire la tua città natale è un piccolo mini-gioco.

La ricostruzione del villaggio è una parte centrale dell'avventura, dove la città cresce gradualmente fino a diventare una base autosufficiente. Per raggiungere questo obiettivo sono necessari materie prime, risorse e manodopera. Legname, pietra, metallo, tessuto e semi possono essere raccolti nell'ambiente o acquistati in altri villaggi, oppure come ricompense dopo un classico "incontro casuale". Personaggi e manodopera vengono reclutati tramite persuasione nelle numerose città e villaggi che attraversi, dove diverse acquisizioni hanno abilità diverse in locande, negozi, agricoltura e altro ancora. Ricostruire la tua città natale, piazzare case e decorare è una caratteristica unica che non solo è rilassante da smanettare come una sorta di mini-gioco a sé, ma dà anche una sensazione di rinascita, dove metti il tuo marchio su come dovrebbe essere progettata e quali ricompense future vuoi che generi. È semplice e abbastanza spogliato da non rubarti il tempo, se, come me, non ti piace costruire basi o fare quel tipo di gestione. Scegli tu quanto dovrebbe apparire esteticamente piacevole o risparmiare spazio alla fine.

Una trinità empia che deve essere rovesciata.

Ma ovviamente, andremo anche contro chi sta dietro tutta questa miseria. La strega avida Herminia si aggira nella depravata città di Valore, il corrotto leader militare Tytos governa e controlla Emberglow con pugno di ferro, e l'ultimo signore, Auguste, con la sua voce bassa e sgradevole, è un drammaturgo sadico che risiede a Theatropolis. Tutti simboleggiano corruzione e male sotto diverse forme, dove ricchezza, potere e fama sono saliti loro alla testa.

Ci sono tre percorsi principali nella storia, dove puoi seguirne uno, l'altro o saltare tra di essi in qualsiasi momento, a seconda di dove dirigi i tuoi passi sulla mappa del mondo. Auguste mi ha colpito durante il prologo, quindi ho scelto di seguire quel percorso inizialmente. L'ho solo descritto come sadico, ma una descrizione più accurata potrebbe essere psicopatica puro, dato che a volte rimango stupito da ciò che viene detto e da ciò che accade durante il suo capitolo, dove le malefatte di Auguste costituiscono la base e l'ispirazione per le rappresentazioni teatrali per cui è noto e che affascinano chiunque le assista. A volte raggiunge un livello che pochi thriller horror possono eguagliare, cosa insolita da vedere in un gioco di ruolo giapponese di questo tipo senza rivelare troppo. I cattivi sono interessanti, ben scritti, unici e profondamente depravati.

Auguste è un piccolo bifandato davvero contorto.

Proprio come i giochi precedenti della serie, prevede un combattimento a turni, il che significa un ritmo misurato con maggiore riflessione. Novità di questo capitolo è che puoi avere fino a otto personaggi nel tuo gruppo, divisi in una linea frontale e una dietro. La prima linea combatte e la retroguardia è pronta a sostituire il personaggio davanti, generando innumerevoli combinazioni strategiche. La linea posteriore rigenera anche salute e l'equivalente del gioco di "mana", chiamato SP. Il sistema Break & Boost stabilito in Octopath Traveler è presente qui, che consiste fondamentalmente nel distruggere lo scudo del nemico con il tipo di danno a cui è più vulnerabile, il che alla fine lo esclude dal gioco e lo espone a più danni. Ogni "mossa" genera anche BP (Boost Points ), che vengono usati insieme a qualsiasi attacco per scatenare colpi ripetuti in successione o attacchi più potenziati. Inoltre, ci sono anche Ultimate Techniques, che sono nuovi in questa edizione e meglio descritti come "evocazioni" da Final Fantasy.

Il sistema di combattimento può sembrare un po' essenziale all'inizio, ma diventa molto più dinamico, vario e vivace man mano che recluti personaggi e attacchi acquisiti. Aggiungi i cambiamenti di stato positivi e negativi che fanno parte di questo genere, così come i nemici che possono colpire entrambe le fazioni contemporaneamente o cambiare personaggio per te, e presto diventa davvero frenetico e non affatto una passeggiata. Tuttavia, mi sarebbe piaciuto vedere nemici un po' più animati, dato che a volte possono sembrare un po' statici.

Le battaglie a turni del gioco sono brillanti, ma i nemici sono un po' rigidi.

Il gioco ha una struttura semi-aperta, dove alcune aree sono chiuse fino a più avanti, mentre altre richiedono un livello superiore per essere affrontate con successo. Gli ambienti sono vari, spaziando da foreste incantate, cime montane ghiacciate e spiagge illuminate dal sole a città fantasma fatiscenti e opulenti castelli fiavole. Aggiungi a questo innumerevoli "dungeon" più piccoli e isolati che spesso ospitano un boss che protegge qualcosa di grande valore. Gli ambienti sono vivaci nei dettagli e per lo più bellissimi nello stile volutamente retrò dell'HD-2D a cui ci siamo abituati, con illuminazione, riflessi ed effetti particellari avanzati confezionati tramite Unreal Engine 5. Tuttavia, ci sono alcune texture che appaiono stranamente basse e spiccano, che sia un bug o il risultato del Switch 2 non abbastanza potente, lo lascerò inesplorato, o se sia dovuto al fatto che è essenzialmente un titolo mobile ampliato, espanso e pesantemente modificato. Appare significativamente migliore in movimento rispetto alle immagini statiche, dove l'HDR in particolare offre un contrasto e un colore migliori.

Il frame rate è stabile e buono, anche se gli ambienti più avanzati a volte possono scattarsi, ma mai al punto da avere un impatto evidente. Tuttavia, mi sarebbe voluto vedere ambienti leggermente più grandi e meno passaggi stretti e angusti, che costituiscono la maggior parte del gioco. C'è molto da scoprire e missioni secondarie da affrontare, che spesso portano nuove conoscenze a unirsi al tuo gruppo di personaggi, che superano i 30. È un gioco grande in termini di contenuti e portata, quindi aspettati di dedicare circa 100 ore per sfruttarlo al massimo. Anche la musica è ben composta, con archi ampi e pianoforti languenti, proprio come dovrebbe essere. Anche il doppiaggio è di altissimo livello, e ho giocato con voci inglesi, ma il giapponese è disponibile anche per chi lo preferisce.

Vecchio e nuovo in dolce armonia.

Octopath Traveler 0 ha sistemi di lavoro e combattimento ben pensati, personaggi ben scritti e quella fiaba e la storia "classica" che mi mancava da 10+ anni. Path Actions con Power, Wealth e Fame è un sistema che trasforma tutte le interazioni in ricompense. È retrò e moderno allo stesso tempo e riaccende la passione per il genere, che tu sia un veterano o che tu abbia seguito da lontano e non abbia mai osato fare il grande impasso. Octopath Traveler 0 è tanto Final Fantasy del passato quanto qualcosa di nuovo che affina e modifica un concetto familiare con caratteristiche fresche. Questa è nuova vecchia scuola in tutti i modi giusti.