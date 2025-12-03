Total War: Warhammer III - Maree di Tormento

HQ

Tides of Torment, come sempre con Total War: Warhammer III arriva con un enorme aggiornamento di gioco con ampie modifiche alle meccaniche e sono intrecciati con i contenuti DLC veri e propri, oltre a un signore leggendario gratuito come sempre. Non parleremo delle grandi revisioni perché richiederebbero molte pagine di testo, ma sono, sotto ogni aspetto, miglioramenti, dove soprattutto Norsca ne avevano davvero bisogno.

Se non conosci la serie Total War, e in particolare la parte Warhammer, ti consiglio vivamente di leggere i nostri articoli e recensioni precedenti, altrimenti la maggior parte di quanto segue sarà pura sciocchezza.

La parte gratuita che viene con l'aggiornamento è relativamente facile, perché è The Masque of Slaanesh, una povera anima, un demone danzante, che ha avuto la sfortuna di rivivere una sconfitta militare contro il suo maestro tramite i mezzi della danza. Mossa sbagliata, letteralmente... Ora è condannata a ballare per sempre, e no, non sono sotto l'influenza di sostanze controllate, questa è la vera lore originale del personaggio, anche se la lore originale del codice 8th Edition del 2013 è leggermente diversa, e anche la versione 40K ha alcune variazioni.

La sua meccanica principale sono quindi le danze che forniscono potenziamenti, e il tempo viene potenziato grazie alla vittoria militare, così come gli effetti delle diverse danze che può eseguire, con una finale che si sblocca quando le altre tre sono completate completamente. Ogni danza può avere qualche variazione, è generalmente versatile e molto in sintonia con lo stile di gioco generale dell'esercito, dove devi essere sempre in movimento. Questo è reso più semplice grazie a nuove manifestazioni empie, mentre le meccaniche del culto che permettono culti nascosti in città lontane ti aiuteranno a diffondere la corruzione. The Masque, come i lord DLC a pagamento, non hanno campagna personalizzata e vengono usati solo per la modalità su larga scala Immortal Empires, il che è giusto per un lord gratuito e davvero interessante, ma per quelli a pagamento, quella parte sembra carente.

I lord pagati, tre di loro, rappresentano nuovi sapori con miscele diverse. Sea Lord Aislinn ha alcune variazioni molto interessanti delle meccaniche esistenti riguardo al guadagnarsi il favore delle altre fazioni, il che significa che raramente prende città per sé, dato che dà un insediamento conquistato ad altre fazioni e ha invece un piccolo avamposto. Sta sfruttando molto le meccaniche Black Ark del Dark Elves, ed è un signore molto orientato alla navigazione, con la flotta Dragonship che gli permette di essere una fazione dell'orda, mentre lui deve ancora affrontare politiche complesse in patria. Questa è l'unica parte della build che ho giocato che non ha funzionato, dato che semplicemente non potevo inserire nessuno dei miei generali come sovrano sulle diverse parti di Ulthuran e quindi usare quella parte delle sue meccaniche di gioco, il che è strano visto che nell'altra parte, ricevere aiuto diretto e potenziamenti da specifici leader elfi ha funzionato senza problemi...

Aislinn arriva con un nuovo signore generico e eroi, nuova fanteria di basso livello e alcuni mostri molto colorati, incluso quello che posso solo descrivere come una versione acquatica del verme della sabbia di Dune, insieme a un (e giuro che non me l'ho inventato) carri volanti con una versione montata sopra un lanciatore di dardi. È molto pulito, un alto elfo come al solito, ma è un modo di giocare molto diverso a causa di quanto i potenziamenti e l'aiuto di altri signori leggendari influenzino il tuo gameplay. Il mio problema principale con la sua campagna è che esaurisce nemici evidenti a causa della sua posizione, nonostante la mia scommessa di attaccare Kairos Fateweaver e invadere terre demoniache quasi subito.

Il mio nuovo preferito è Dechala, The Denied One. Dio, quanto amo quei nomi biblici. Ha anche la posizione iniziale più facile delle quattro, con pochi nemici forti nelle vicinanze e molte opzioni di espansione. Usa una meccanica di thrall come Malus Darkblade, con un forte limite agli insediamenti più potenti, come il Pleasure Palace che offre i migliori soldati e vantaggi economici. Questa metà demone, metà umana ha sei braccia e raddoppia le armi magiche, rendendola una potenza folle nel combattimento corpo a corpo ma anche veloce. Arriva con un eroe leggendario nominato, nuova fanteria e, cosa più importante, fanteria a distanza, il che rende il combattimento base molto più facile. Lo stile di gioco è ancora estremamente veloce e veloce, con praticamente ogni singola unità dell'esercito che è un cannone di vetro.

Infine, ma non meno importante, a meno che tu non voglia morire come una progenie mutata del caos, c'è Sayl, The Faithless. Inizia in una nuova provincia aggiunta alla mappa, e ha alcune battaglie di missione davvero forti ma anche difficili che sbloccano le meccaniche di gioco, oltre ad alcune aggiunte davvero piacevoli alle Norscan tribù, incluso un eroe leggendario simile a un orso, Fimirs, che forse ricorderete dai vecchi giochi Hero Quest. Le sue meccaniche di gioco sono molto subdole e si basano su manipolazioni e tradimenti, piuttosto che con la forza bruta e l'alleanza a un solo dio. Tuttavia, è situato in condizioni molto malate. Qualunque cosa faccio all'inizio, mi mettevo nei guai con un signore leggendario Chaos Dwarf, e sono duri quando inizi. Affrontarli mi ha portato 10-12 turni indietro rispetto alla mia routine abituale, e unito alle battaglie delle missioni, bisogna impegnarsi di più con Sayl, che come gli altri tre ha meccaniche interessanti.

La cosa principale per tutti i nuovi signori non è che le meccaniche specifiche di fazione e di signore siano complesse, ma non sono individuali ma combinate, quindi c'è molto da sapere contemporaneamente. Mi piace perché è un gioco di strategia non impossibile da imparare, ma difficile da padroneggiare, e con circa 100 opzioni per un signore, c'è tutto per tutte le varianti.

Il prezzo sarà molto probabilmente un problema. Al momento della stesura non conosciamo il prezzo finale, ma si potrebbe stimare 9 € per lord, o 25 € per tutti e tre. Ottieni molto, tre signori leggendari, tre signori generici, tre eroi leggendari, quattro eroi generici, dieci Regiments of Renown e venti nuove unità oltre alle nuove meccaniche. Tuttavia, a differenza di Thrones of Decay, non hai una campagna personalizzata Realms of Chaos (la parte del gioco guidata dalla storia/narrazione), e a meno che gli sviluppatori di Creative Assembly non ci sorprendano al lancio con prezzi molto diversi, trovo giusto sottolineare che stiamo praticamente ricevendo molto meno contenuto allo stesso prezzo. Non fraintendetemi, alla fine otterrò una vittoria di dominio totale con Immortal Empires - perché è così che dovrebbe essere - ma a meno che il prezzo non si riveli molto più basso rispetto al DLC precedente, trovo che il prezzo sia sbagliato. Ma se ti piace Immortal Empires, fallo pure, perché le meccaniche di gioco sono divertenti e offrono a fazioni altrimenti un po' noiose dei potenziamenti seri.