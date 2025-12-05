Destiny 2: Renegades

HQ

Non perdiamo tempo qui, sapete cos'è Destiny 2 a questo punto. Sai cosa aspettarti dal looter-shooter di lunga data di Bungie, e probabilmente conosci in qualche modo le prove e tribolazioni che ha affrontato da quando la Light and Darkness Saga decennale è terminata con l'espansione The Final Shape nell'estate del 2024. Quindi, detto questo, lasciatemi prima esprimere qualcosa sul gioco a cui ho dedicato migliaia di ore nell'ultimo decennio: abbiamo bisogno di un reset.

Prima che tu tragga conclusioni che questo significhi che l'ultima espansione a tema Star Wars (Renegades ) sia un disastro, lascia che chiara ogni confusione e confermi semplicemente che non lo è. Ha sicuramente i suoi punti di forza e debolezze, ma questo gioco ora affronta problemi che una semplice espansione non può risolvere. Ogni volta che viene pubblicato un nuovo DLC, ci si aspetta che ci entusiasmiamo per qualche nuovo filo narrativo da seguire, e anche se va bene così, la struttura e la struttura del gameplay sono sempre le stesse. Ci sono solo un certo numero di Cabal, Fallen e Vex che posso sparare in faccia e sentire comunque che stiamo andando in una direzione significativa, e allo stesso modo la ricerca di bottino migliorato sta diventando stancante, con innumerevoli reset e grind di potere che sono solo estenuanti. Ancora una volta, Destiny deve essere resettato. Abbiamo bisogno di una nuova saga che sembri davvero nuova, non come se stessimo semplicemente voltando pagina per iniziare un nuovo capitolo di un libro più grande, come è successo tra la chiusura del Light and Darkness Saga e l'inizio del The Fate Saga con la deludente espansione The Edge of Fate. In poche parole, sono stanco di fare sempre le stesse cose. Sono passati dieci anni e non credo sia irragionevole volere qualcosa di diverso da questo universo cosmico.

Comunque, Renegades. Prima di entrare nel gameplay e nelle parti più immersive di questa espansione, tocchiamo il Bantha nella stanza; il tema Star Wars. È esplicito e sdolcinato, forse a volte un po' troppo, ma funziona anche. So che sembra contraddittorio e un po' superficiale, ma è la verità. C'è qualcosa di efficace in Destiny 2 con un filtro Star Wars applicato sopra, dato che nemici, scenografie, level design, tutto funziona in perfetta armonia. Detto ciò, Bungie o ha spento i tap creativi della storia, oppure è stato limitato da ciò che Lucasfilm permetteva, dato che la narrazione è di fatto un mix di elementi tratti dai film. C'è una base enorme e distruttiva nello spazio che dobbiamo eliminare facendo saltare in aria un modulo molto specifico sfrecciando giù per una trincea... C'è un nemico con il nucleo elmetto che è mosso dall'odio e parla con una voce ovattata e autoritaria, che affronta ogni tipo di turbamento emotivo come Kylo Ren... Viaggiare in una nuova area offre una prospettiva cinematografica che sembra presa direttamente dai film, Spider c'è una chiatta nel deserto che assomiglia proprio a quella di Jabba che sovraccarica quello che chiaramente dovrebbe essere un Sarlacc Pit, e i nemici sono stati adattati per sembrare sindacati di gangster o Empire Stormtroopers... Ripeto, in pratica funziona un po', ma avrebbe beneficiato di essere meno esplicito e simile? Senza alcun dubbio.

Per quanto riguarda il gameplay vero e proprio, è anche un po' conflittuale per me, perché sebbene ci siano elementi nuovi interessanti presentati, Renegades sembra esattamente uno dei modelli di scala più piccola Episodes, ma senza la struttura di sviluppo settimanale che offrivano. Hai una manciata di nuove missioni vere e proprie con conversazioni e cutscene con il cast di personaggi, e il resto viene riempito affrontando la nuova attività stagionale nota come Equilibrium. Non c'è molto che sorprenda il veterano Destiny 2, e anche se alcuni potrebbero andare bene così, vorrei che Bungie prendesse più rischi ed esplorasse idee diverse che non mi sembrano così familiari.

La narrazione è forse la parte più forte di questa espansione nel suo insieme, offrendo un ottimo equilibrio tra momenti minori che oggi catturano l'attenzione e fili più ampi che verranno esplorati negli anni a venire. La presenza di Star Wars qui non è così estrema da far sì che negli anni a venire guarderemo indietro a questa espansione e ne sentiremo l'influenza, anche se vengono introdotti alcuni punti importanti riguardo ai Nine e a come si inseriscono in The Fate Saga.

Oltre a questo, l'altra parte promettente di Renegades è la missione Fire and Ice in cui guadagnerai la tua Praxic Blade (spada laser). È un dungeon impegnativo e memorabile che gioca con nuove meccaniche e idee e ti tiene sulle spine, ricompensandoti infine con un'arma che ti accompagnerà per tutti gli anni a venire. Tuttavia, come spesso in questa espansione, è offuscata da un'altra scelta di design. Molte delle opzioni estetiche dell'elsa e dei colori delle lame Praxic Blade si ottengono tramite il gameplay e le missioni, ma diverse sono anche opzioni a pagamento al Eververse Store... È solo scoraggiante quando passi tempo a sbloccare un nuovo strumento (oltre ad aver acquistato l'espansione) per poi scoprire che l'opzione estetica interessante che vuoi è bloccata dietro una porta da 8 sterline. Destiny 2 è un gioco così cosmetico e guidato dallo stile dei giocatori che questo tipo di scelte di monetizzazione è davvero straziante.

Inoltre, in modo evidente per ridurre gli sforzi di sviluppo, alcune delle conversazioni che avrai con i personaggi nel gioco sono presentate da semplici finestre di dialogo scritte, che possono essere difficili da accettare visto che il gioco ha avuto solo dialoghi doppiati per tanti anni - e dialoghi doppiati eccellenti.

È ancora una questione altalenante, questo è il riassunto in breve Destiny 2: Renegades. Ci sono parti che ti lasciano con un enorme sorriso sul volto, che si tratti di tagliare i nemici a pezzi con una spada laser o di entrare per la prima volta nella vivace e vivace cantina di Marte. Ci sono parti di questa espansione che apStar Wars prezzerai o meno, ma come qualcuno che gioca a Destiny come franchise da oltre 11 anni, che ha vissuto questa storia con un personaggio che ora sembra parte di me come persona, mi sono stancando di ricevere praticamente lo stesso contenuto con un filtro diverso e che mi venga detto che è nuovo. Destiny in questo modo è in prestito, e mi spezza davvero il cuore dirlo perché adoro questo universo che Bungie ha creato e ogni volta che rimando nei panni del mio Guardian sembra quasi di tornare a casa. L'unico problema ora è che tornare a casa sembra un compito, come se dovessi passare il Natale con i suoceri... La magia sta svanendo e nemmeno Star Wars può fare molto per salvarla.

Destiny 2 è comunque Destiny 2, e questo significa che al centro c'è uno sparatutto fantascientifico ben costruito con un gameplay d'azione gratificante e gratificante. La base è stata efficace e piacevole per anni e questo non cambierà affatto. Ma il cambiamento dopo The Final Shape di impegnarsi in "espansioni" più brevi e frequenti invece di maggiori drop annuali di contenuti è stato terribile per Destiny 2 dal punto di vista del giocatore, e non sono sicuro di poter sopportare ancora questo formato che sembra così incredibilmente poco gratificante per continuare a portare avanti. Come ho appena detto, Destiny 2 non è più la grande avventura emozionante di una volta, il gioco a cui potevo passare ore e ore ogni settimana perché mi sembrava speciale e unico. Ora è un compito ripetitivo e Renegades non ha davvero fatto nulla per correggerlo.