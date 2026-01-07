HQ

Non rifiuto mai un puzzle ben fatto. È così da molto tempo. Ho completato un sacco di buoni puzzle e li ho apprezzati al massimo mentre mi immergevo in uno stato meditativo quasi trance, strofinandomi le cellule cerebrali mentre mi svegliavo altrettanto rapidamente quando la frustrazione diventava troppo per il mio piccolo cervello. È un po' un gioco di equilibrio. Un buon puzzle game non dovrebbe essere troppo facile, ma se improvvisamente si rovescia e diventa fastidioso perché le soluzioni richiedono di essere in cima a una sorta di lista MENSA, semplicemente non funziona. Escape Simulator 2 trova il perfetto equilibrio qui, tra un livello di difficoltà ben calibrato e uno decisamente problematico.

Il sequel include alcune nuove funzionalità, la più importante delle quali sono i contenuti generati dagli utenti. Tu, o chiunque altro, potete creare le vostre escape room. Questo ovviamente contribuisce al fatto che ci siano contenuti con cui interagire per anni. È sia divertente che divertente, e proprio come il suo predecessore, la cooperativa è centrale e attivamente incoraggiata. Vorrei sicuramente avere sette persone (più intelligenti di me) ad aiutarmi quando giocavo Escape Simulator 2, perché ne avevo davvero bisogno.

Navi pirata marce e misteriosi templi inca sono solo un paio di luoghi che a volte offrono enigmi ridicolmente difficili.

Mi considero relativamente intelligente. Non super intelligente o dotata in alcun modo, ma abbastanza intelligente è quello che direi comunque senza vergogna. E non ho avuto problemi a farsi strada nelle stanze iniziali del gioco, ma col passare del tempo è diventato così difficile che ho iniziato a venire un mal di testa per tutto quel frenetico brainscream. Fortunatamente, esiste un sistema di suggerimenti dove puoi ricevere suggerimenti per risolvere gli enigmi se diventano troppo difficili, dove purtroppo anche gli indizi sono troppo complicati. Voglio dire, un suggerimento dovrebbe aiutare invece di metterti in difficoltà ancora maggiore. Da qualche parte qui intorno ho iniziato a dubitare se possedessi davvero qualche intelligenza degna di nota, ma sembra che non sia l'unico ad aver avuto problemi. Mi conforta il pensiero che altri là fuori si siano sentiti male quanto me giocando Escape Simulator 2.

Detto ciò, in realtà è un buon gioco. Devo ammettere che sono troppo stupido per affrontare la campagna (ci sono dodici livelli ufficiali al lancio) e che probabilmente mi sarei divertito di più con un gruppo di altri giocatori. Per il resto, gli enigmi sono molto ben realizzati, intelligenti e molto gratificanti da risolvere. Escape Simulator 2 è anche un gioco che gira molto fluidamente e non soffre di bug. In poche parole, è una creazione ben fatta e rifinita.

Escape Simulator 2 ti porta anche nello spazio, dove ti viene presentato un enigma da risolvere con un giù.

Se ti piacciono gli enigmi brutalmente difficili, questo è il gioco che fa per te. Se, come me, sei soddisfatto degli enigmi che possono essere risolti senza essere una sorta di sovrumano, troverai comunque molto divertimento qui. Ci sono anche molte escape room generate dagli utenti che non sono complesse come quelle che Pine Studio ha assemblato da sole. Tuttavia, mi è piaciuto molto lo scenario a tema natalizio che hanno pubblicato a dicembre. Era comunque troppo difficile verso la fine, ma il viaggio fino a lì è stato davvero bello e ha dato una sensazione natalizia molto accogliente. Tornerò sicuramente in futuro per affrontare nuovi enigmi, ma per ora sento di aver finito. Preferisco i giochi in cui sento di avere un'intelligenza normale quando gioco, e come ho detto, non mi sento così quando gioco Escape Simulator 2.

Quindi, per riassumere tutto: Escape Simulator 2 è un gioco ben costruito, solido e divertente che soffre di un sistema di suggerimenti difettoso e di una curva di difficoltà troppo ripida. L'attenzione è chiaramente sulla modalità multiplayer, e il gioco è meno adatto se preferisci giocare da solo. Per fortuna, è anche divertente vedere tutti i giocatori là fuori costruire i propri enigmi intelligenti e divertenti nell'editor di enigmi integrato del gioco.

