Sebbene i platform AAA consolidati siano più rari e spesso dominio di Nintendo al giorno d'oggi, non mancano le opzioni indie. A unirsi alla lista crescente in questo ambito, ora troviamo il lavoro del piccolo studio Luckshot Games, che, nel tentativo di alleggerire il spesso grigio gennaio, ha lanciato il delizioso platform 3D noto come Big Hops.

Come suggerisce il nome, si tratta di un platform 3D che ruota attorno a un piccolo e affascinante eroe rana chiamato Hop. La premessa dell'avventura è piuttosto semplice: ti viene chiesto di viaggiare attraverso biomi e regni stilizzati unici nel tentativo di tornare alla tua pittoresca casa nel bosco, tutto dopo essere stati effettivamente rapiti da un essere multidimensionale noto come Diss. Il punto è che Big Hops non vuole sconvolgere l'ordine consolidato del mondo platform, non vuole ridefinire ciò che conosciamo e ci aspettiamo da questo genere, ma offre semplicemente un'altra opzione dolce e facile da prendere in mano che dovrebbe intrattenere fan di età e demografie diverse.

A tal fine, Big Hops fa praticamente esattamente ciò che ci si aspetterebbe da un platform 3D. Offre una premessa e un'idea semplicistica, la supporta con uno stile artistico piacevole e visivamente gradevole, e poi la rafforza ulteriormente con una selezione di meccaniche e controlli di gioco rapidi e difficili da imparare. È il platforming 3D di base, ma c'è anche un motivo per cui questa formula è così familiare e usata spesso, ed è semplicemente efficace. Big Hops è l'ultimo esempio di questo, poiché questa gemma indie è intratteniente senza sforzo, anche se forse non prende abbastanza rischi creativi.

Hop serve il suo ruolo di protagonista adatto con un set di mosse che gli permette di saltare e arrampicarsi, dondolarsi e lottare con la lingua, trasportare, conservare e lanciare oggetti, e comunque interagire con l'ambiente in molteplici modi. Le abilità disponibili non sopraffanno mai il giocatore, ma in modo simile a Astro Bot di recente o Super Mario e persino Bubsy nel corso degli anni, possono essere assemblate e concatenate in combo rapide e rapide che ti permettono di sfrecciare facilmente su ogni livello quando lo desideri. È un equilibrio difficile offrire una suite meccanica come questa, ma Luckshot è riuscita a farlo e bene, creando un gioco perfetto per ogni tipo di appassionato di platform.

Ma solo perché le meccaniche permettono ai principianti di divertirsi e ai veterani di sfruttare il gameplay non significa che il resto dell'esperienza sia progettato in questo modo. Big Hops è per il resto un videogioco piuttosto basilare, con un level design che non pone molte domande e una storia che gioca sul sicuro. Quello che intendo è che i livelli non ti frustreranno con sezioni intricate e impegnative, né ti confonderanno con la direzione che dovresti prendere. È tutto piuttosto chiaramente definito e questo vale sia per le quest principali sia per le attività secondarie che ruotano attorno a elementi tipici del genere, che siano collezionabili come insetti e Dark Drips e Bits, e così via, per sbloccare cosmetici e altri potenziamenti. Ancora una volta, va bene, ma se ti stai stancando della consueta tendenza del genere di passare ore a raccogliere oggetti sparsi nei vari livelli, alla fine ti sentirai un po' stanco di gran parte di ciò che Big Hops presenta fuori dai sentieri battuti.

Tuttavia, uno degli aspetti in cui questo gioco eccelle e prospera è senza dubbio come le verdure si inseriscano nell'equazione. Può sembrare strano, ma Hop può raccogliere e usare Veggies a suo vantaggio, lanciando questi oggetti in giro per il mondo per creare nuovi modi di muoversi. Hai bisogno di raggiungere nuovi traguardi? Lancia un fungo per creare un tappeto rimbalzante. Stai cercando di attraversare un grande varco? Lancia una mela per creare un punto di rampino o usa i cactus per creare una corda tesa che si può attraversare. Il punto è che, abbinate al sistema dello zaino stoccabile, queste meccaniche ti permettono di dare una tua interpretazione al livello abbastanza facilmente, che è un'idea di design ammirevole quando si mettono in gioco le abilità e l'equipaggiamento di Hop.

Luckshot va lodato per aver creato un titolo stilisticamente semplice ma meccanicamente creativo, ma va anche celebrato per essere riuscito a dare a un titolo indie così piccolo caratteristiche che alcune grandi serie AAA semplicemente non riescono a comprendere per qualche ragione oscura. Gran parte dei dialoghi in Big Hops è doppiato, il che contribuisce enormemente a rendere questo mondo più vivace e a rendere la storia più coinvolgente. Le interpretazioni sono affascinanti e fanno risaltare i personaggi e i mondi in cui esistono, dando loro una dimensione aggiuntiva. Può sembrare una cosa semplice da includere, ma questo da solo fa molto per rendere un gioco più immersivo e meno solitario.

Quindi Big Hops ha molto da celebrare e motivi per provarlo, ma vale anche la pena ricordare che sotto molti aspetti è un platform 3D piuttosto tradizionale e familiare. Se giochi abbastanza di questo tipo di partite, saprai la direzione che sta prendendo Big Hops dopo pochi minuti, e questo non è un aspetto negativo, solo qualcosa da sapere. Ma allo stesso tempo, per un gioco creato da un piccolo team, un gioco a un prezzo molto ragionevole a 20 dollari, non sbaglierete troppo con questo progetto adorabile, colorato e affascinante.