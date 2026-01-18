Per me, Dreamcast riguardava quasi esclusivamente Shenmue, Resident Evil: Code Veronica e Crazy Taxi. Questi sono stati i tre giochi che mi hanno dato più tempo di gioco e ognuno ha offerto intrattenimento a modo suo. Ovviamente, dobbiamo ricordare che 26 anni fa avevamo meno richieste sui giochi rispetto a oggi, ma anche se tutto si è evoluto, le esperienze più semplici e essenziali possono ancora essere estremamente divertenti. Possono persino essere il contrasto che cerchiamo di soddisfare la nostra dose. Quindi, se ti mancavano la velocità, l'eccitazione e la configurazione abbastanza semplice che Crazy Taxi offriva, Taxi Chaos 2 potrebbe sembrare interessante in superficie. Purtroppo, sembra semplice in tutti i modi sbagliati e soprattutto, non è molto divertente...

La storia di fondo è che Vinnie, un tassista ormai decaduto, finisce nella città battuta dal sole di San Valeda. Lì, si mette di nuovo al volante di un taxi per portare i clienti dal punto A al punto B. Non solo vogliono arrivare puntuale a destinazione, ma la città è anche piena di agenti di polizia IA che cercano di renderti la vita difficile, ma per lo più si tratta solo di trovare i percorsi più brevi, evitare ostacoli e poi guadagnare i soldi che arrivano con un cliente particolarmente soddisfatto. Qui si scopre subito che Taxi Chaos 2 non è particolarmente divertente per diversi motivi. La primissima cosa che mi è mancata è stata una colonna sonora interessante che aggiungeva un po' di attitudine, perché con questa si arriva una sensazione di velocità, ed è proprio questo di cui questo gioco ha davvero, davvero bisogno.

Veloce ed emozionante? No, non particolarmente.

Quando prendi i passeggeri, è la guida tra i punti che deve essere divertente. Qui, proviene quasi esclusivamente dagli agenti di polizia IA invadenti che creano un po' di panico e resistenza, anche se il ritmo sembra più una scrollata di spalle per tutto il tempo. Certo, ci sono nuove auto da sbloccare, ma qui troviamo un altro problema; I progressi sono incredibilmente lenti. Raccogli abbastanza soldi per comprare un solo veicolo, un outfit cosmetico o un upgrade in uno o due round, dato che le persone sono generose con i portafogli. Ma per avanzare nella storia deludente, devi anche salire di livello, e questo accade incredibilmente lentamente. Il concetto di gioco di guidare le persone in una città piuttosto noiosa e vuota non è semplicemente abbastanza divertente, il che rende tutto noioso.

Le frecce ti guidano al prossimo punto di consegna.

A questo si aggiunge uno stile visivo davvero noioso. Tutto sembra di plastica, un po' come se fosse stato messo lì come segnaposto. Non c'è vita, nessun movimento, anche se qualche persona in preda al panico sul marciapiede si getta da parte quando arrivi a tutta velocità con il tuo veicolo giallo. Nel complesso, la città aperta sembra più uno sfondo e, dopo qualche giorno di lavoro, è anche chiaro che è troppo piccola per divertirsi a lungo. Mi sarebbe piaciuto lasciare passeggeri fuori città in un piccolo villaggio, essere costretto su strade piccole nelle aree residenziali, e sì, c'è semplicemente molto di questo da desiderare che non viene consegnato. A parte qualche incarico speciale (che consiste ancora solo nel portare le persone in giro), non c'è altro da fare o da sfidare.

Alla fine, Taxi Chaos 2 manca (a parte la palese mancanza di velocità e una città aperta e divertente in cui passare il tempo) di fascino e atteggiamento. Tutto sembra piatto a tutti i livelli, e il semplice fatto che non ci sia una colonna sonora eccezionale è uno dei tanti ingredienti che rivelano molto su quanto probabilmente fosse limitata la produzione. Certo, capisco che non tutti abbiano soldi da spendere per le licenze delle canzoni, ma il bip-boop presente non fa alcun favore al gioco. In brevi dosi, puoi sicuramente tuffarti e divertirti un po' per il momento, ma quando il sole inizia a tramontare e sono costretto a tornare in garage, non provo nulla di simile a ciò che ho provato dalla gemma ispiratrice Dreamcast su cui si basa questa storia.

