Cassette Boy
Un'avventura di enigmi impegnativa con un'atmosfera leggera da Zelda.
Se non guardo la luna, brillerà ancora di notte? Questa domanda riassume perfettamente l'idea di base dietro il gioco di avventura e puzzle Cassette Boy. Tuttavia, questo gioco d'azione-avventura, con la sua estetica retrò ispirata a Game Boy, non riguarda solo la storia, ma coinvolge anche una risoluzione di problemi diabolicamente complicata.
L'idea di vedere è in realtà usata in modo molto ovvio. La visuale di gioco, scattata dall'alto, può essere ruotata con la telecamera in direzioni diverse, facendo sparire oggetti, personaggi e altri elementi precedentemente visibili quando coperti da edifici o blocchi, ad esempio. Un ostacolo davanti a te improvvisamente non esiste più nell'angolazione giusta della telecamera e puoi attraversarlo.
Questa idea è stata usata per creare enigmi così sconcertanti che non potrebbe essere migliore. Devi pensare fuori dagli schemi tutto il tempo, e il gioco non si tira indietro quando si tratta di lanciarti delle curve. Questa è in realtà l'unica e più grande critica del gioco; Il gioco contiene una ricchezza di meccaniche diverse che non vengono spiegate in alcun modo, e quasi mai è chiaro cosa devi fare per passare al prossimo evento scriptato.
Chi avrebbe mai detto che le leve che normalmente bisogna tirare possono essere azionate anche a distanza con un arco? O potrebbe esserci qualche tipo di indicatore da qualche parte che mostrasse quando uno dei personaggi secondari avrebbe aperto la porta della grotta senza che io dovesse correre avanti e indietro per mezz'ora?
Queste carenze sono fastidiose, perché altrimenti Cassette Boy è praticamente corretto. La maggior parte dei problemi è divertente da risolvere, e l'azione ispirata a Zelda, dove raccogli oggetti aggiuntivi necessari per progredire dalle caverne e uccidere mostri grandi e piccoli, è molto coinvolgente da giocare. Le immagini sono o accattivanti o meno, e io sono del primo campo. La palette di colori Game Boy è stata usata con effetto sorprendente, e il gioco riesce a risultare davvero interessante e originale.
C'è molto da giocare in Cassette Boy, anche se, come detto sopra, richiede molte ricerche e infiniti tentativi ed errori. In realtà sono un po' infastidito dalla natura criptica e inutile del gioco, perché sotto altri aspetti è una piccola avventura divertente che vale davvero la pena conoscere e che ha tante cose deliziose da scoprire.