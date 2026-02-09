HQ

Ho sempre creduto che i giochi sportivi non debbano essere rilasciati ogni anno. Lascia un anno di respiro con aggiornamenti per le transizioni e simili, e sviluppa un gioco molto migliore di quello precedente. La serie di motociclette Ride ne è un ottimo esempio. Non ero particolarmente appassionato di Ride 4, uscito nel 2020, e tre anni dopo è uscito Ride 5, e gli ho dato un solido otto su dieci per essere un gioco molto divertente e divertente. Sembra che Milestone stia lavorando su base triennale per questa serie, dato che ora ci stiamo avvicinando al 2026 e Ride 6. Per qualche motivo, non rilasciano i giochi più o meno nella stessa data ogni volta; come l'ultima volta era agosto, il periodo precedente era ottobre, e ora è febbraio. Ma è qualcosa che devi accettare.

Noi cavalchiamo!

La domanda allora è quanto sia diventato rivoluzionario il gioco in circa 2,5 anni. Non credo che abbia fatto un passo avanti così grande come tra la quarta e la quinta parte, ma sono state aggiunte cose che rendono sicuramente l'esperienza migliore. La novità più importante è qualcosa che gli sviluppatori hanno scelto di chiamare Ride Fest, ovvero la nuova versione della Modalità Carriera. Pensavo già che Ride 5 avesse molti contenuti nella sua Carriera, ma quest'anno hanno scelto di aumentare il numero di opzioni. Invece di giocare un'esperienza abbastanza lineare, puoi personalizzare il tuo viaggio scegliendo gli eventi che vuoi partecipare, e questo avviene attraverso segmenti dedicati a una specifica categoria di motociclette o tecnica di guida. Se ti piace l'enduro, c'è un segmento appositamente per quello, perché sì, per la prima volta puoi pedalare oltre superfici asfaltate. In questa sezione in particolare, puoi prima scegliere tra tre eventi diversi (due gare e un duello) e, una volta completati gli obiettivi di due di essi, ne sbloccano tre di nuovi. Se completi una di queste, sblocchi una coppa/campionato con alcune gare e una tabella punti. Ricevi poi un premio, che può essere una motocicletta, un equipaggiamento o qualcos'altro, tuttavia, va detto che non puoi semplicemente andare in enduro. Nuovi segmenti si sbloccano dopo aver ottenuto un certo numero di stelle, e devi anche competere altrove per sbloccare cose nuove.

La Modalità Carriera è ora suddivisa in diversi segmenti che si concentrano su cose diverse.

Ci sono anche "dieci dei campionati più importanti della storia" (come li chiama Milestone) in Career. Sono sfide particolarmente difficili in cui la tua conoscenza viene davvero messa alla prova, dove ad esempio ho corso in un campionato contro Tyler O'Hara, che ha avuto successo con i cosiddetti baggers. Ho dominato la concorrenza e sono stato tre secondi avanti al corridore più vicino al traguardo, ma sono arrivato solo secondo perché O'Hara era cinque secondi avanti a me. Tra gli altri ci sono Casey Stoner, Guy Martin, Ian Hutchinson e Skyler Howes. Questo mi porta a qualcosa che è sia il miglior che il peggior aspetto della serie Ride: poiché la serie non è vincolata tramite licenze a un campionato o marchio di motociclette specifico, le opzioni sono molto ampie e Milestone lo sa. Puoi guidare una Honda o Kawasaki degli anni '80, una Vyrus-986 M2 del 2017, un'Aprilia Tuareg 660 per l'enduro, una Italjet Dragster 300 che sembra praticamente una Vespa con steroidi anabolizzanti, o una nuovissima KTM 690 SMC R 2026. Al lancio ci sono oltre 280 moto diverse, che cresceranno a oltre 340 tramite aggiornamenti e contenuti scaricabili, aggiungendo a questo 39 circuiti diversi, dal Red Bull Ring e al Daytona International Speedway alle strade di campagna nella regione giapponese di Gunma e sulla Costa Azzurra.

Quindi è fantastico, ma il rovescio della medaglia è che non puoi competere in veri campionati. E come detto, ci sono solo dieci veri rider, mentre gli altri sono fittizi. Questo significa che, se sei un fan sfegatato, ad esempio, di MotoGP o della World Enduro Super Series, dovrai accontentarti di cose come la Blue Wave Stadium Cup per l'enduro. Se non ti dispiace correre con coppe finte, probabilmente non rimarrai deluso.

Se vuoi portare le tue abilità di guida in un posto diverso dall'eccellente Carriera, puoi creare o unirti sia a lobby aperte che private con fino a dodici giocatori, ma non esiste una modalità online classificata. Offline, puoi guidare gare singole gare o prove a tempo.

Il tempo dinamico è arrivato. Guarda il sole apparire sotto la pioggia.

Cos'altro c'è di nuovo? Clima dinamico, qualcosa che ogni gioco motoristico deve avere oggi, a quanto pare. Tende a essere un po' altalenante, con alcuni giochi che aggiungono solo un po' di pioggia qua e un po' di sole là, tuttavia, mi piace quello che ho sperimentato di questo fenomeno naturale in Ride 6. In alcune parti del tracciato può essere molto buio con la pioggia a dirotto, mentre in altre le nuvole iniziano a disfarsi con ogni giro fino a quando il sole non sorge. Non tutte le nuove funzionalità devono essere dei blockbuster; Piccole soluzioni che migliorano l'esperienza sono sufficienti, e questo rende anche possibile eseguire due sistemi fisici diversi. Invece di entrare a trafficare con tutti i menu, ora puoi scegliere tra l'esperienza "Arcade", dove non devi pensare troppo a tutte le questioni tecniche e puoi semplicemente sederti a guidare, e allo stesso modo, se cerchi una pura simulazione in cui sembra di guidare una moto nel mondo reale, c'è una modalità "Pro". Inoltre, puoi ancora modificare vari parametri nelle impostazioni.

Ora è anche possibile guidare su superfici diverse dall'asfalto.

Tutto questo contribuisce anche all'aspetto più importante del gioco, ovvero la sensazione di guidare una moto sia sull'asfalto che sulla ghiaia. Considerando la vasta gamma di opzioni di guida, probabilmente considererei Ride 6 uno dei migliori giochi del genere. Milestone attualmente domina i giochi motociclistici, poiché dispone anche dei giochi ufficiali per MotoGP e Monster Energy Supercross. Entrambe queste serie sono buone, ma Ride è il meglio. La sensazione di guida è perfetta, indipendentemente dal fatto che tu voglia guidare in uno stile più arcade o simile a una simulazione. I piloti controllati dal computer non sono così soggetti alle collisioni come in altri giochi e mi piace l'IA in questo gioco, che non guida perfettamente tutto il tempo e può commettere errori e finire a qualche metro fuori pista in una curva fatta troppo velocemente. Ma quello che non capisco è la logica dietro certe penalità di tempo... Posso ricevere qualche decimo di secondo di penalità se finisco fuori pista e sfioro un muro, il che mi rallenta, ma quando prendo accidentalmente una scorciatoia in un'altra curva, non succede nulla. Inoltre, sembra che chiudiamo un occhio quando faccio un placcaggio scivolante di cui Roy Keane sarebbe stato orgoglioso e mando via un pilota. Non lo penalizziamo, ma vergogna se graffiate la vernice della vostra bici elegante...

Inoltre, ho avuto qualche piccolo glitch in cui suoni che non dovrebbero essere, come piccoli colpi o rumori di graffio, un controller che improvvisamente inizia a vibrare senza sosta (cosa che non succede in altri giochi), e texture che si caricano molto lentamente (soprattutto il testo sui cartelli).

Come si sentono i passeggeri della Vespa nel traffico dell'ora di punta.

Anche se Ride 6 non fa grandi passi avanti rispetto a quanto visto nel quinto capitolo, tutte le aggiunte sono sul lato positivo. La Carriera offre più opzioni, ora puoi guidare sulla ghiaia, c'è una miriade di moto e piste, e nel complesso è un'esperienza motociclistica fantastica. È un gioco che durerà fino al 2029 circa? Dato che gli sviluppatori hanno promesso di aggiornare il gioco con nuovi contenuti, in realtà penso di sì. Ancora una volta, i giochi sportivi non devono essere rilasciati ogni anno.