Mewgenics ci è voluto da tempo. Edmund McMillen & co. ha iniziato il suo sviluppo già nel 2012 dopo Super Meat Boy e si è ritrovato in un inferno di sviluppo dopo. Ma l'irriverente gatto-bio-ingegneria-roguelite è finalmente qui.

HQ

Interpreti una sorta di gestore di un rifugio per gatti senza fissa dimora con un amico scienziato pazzo, che ti aiuta ad allevare gatti da combattimento sempre più efficaci. Se suona strano, da qui in poi peggiora (e non fa che peggiorare). Lo stile, la scrittura e le immagini sono puro McMillen e, se avevi voglia di più di quell'umorismo crudo e a volte puerile degli anni 2010 di The Binding of Isaac, Mewgenics lo fa in abbondanza.

Il gioco stesso ruota attorno a una struttura roguelite con un tocco JRPG, dove la tua selezione di gatti intraprende una missione per combattere nemici sempre più inquietanti con abilità sempre più inquietanti. Ogni gatto è dotato di un set di abilità di combattimento di base che possono essere potenziate dando loro una classe RPG come Guerriero o Chierico. Le battaglie sono collegate insieme in un percorso ramificato con incontri casuali, eventi narrativi, negozianti e simili tra cui scegliere.

Una volta iniziata la battaglia, la squadra viene portata in un vicolo, un negozio o un giardino diviso in tessere. Il compito è solitamente semplice: uccidere tutto ciò che si muove. Il combattimento a turni è quasi esattamente quello che ci si aspetta, con gatti che si muovono e combattono in ordine di attivazione. Le parti importanti e interessanti derivano da varie interazioni con l'ambiente, le abilità e i gatti stessi. Puoi sbattere i nemici l'uno contro l'altro, darli fuoco, bloccare i loro movimenti e sfruttare le loro varie debolezze evitando i danni il più possibile. Sei molto incoraggiato a provare tutto, tutto, dato che il gioco ha molteplici elementi nascosti che premiano la sperimentazione. Il movimento può essere un po' fastidioso a volte, perché non puoi scegliere tessere precise per muoverti, causando danni inutili ai tuoi gattini.

Annuncio pubblicitario:

La morte non è nemmeno così semplice come potrebbe sembrare. Invece di essere ucciso, un felino stordito viene ferito in una parte del corpo. Ulteriori danni possono essere fatali, e nel caso di un combattente di "buona razza", la perdita di quei mewgenetics può essere un serio colpo per il tuo progresso complessivo. Le run finiscono in uno scontro con un boss con meccaniche uniche e più spesso una colonna sonora spettacolare. All'inizio del gioco, questi incontri possono essere superati solo con le statistiche grezze, ma quelli successivi mettono davvero alla prova le sinergie del tuo gruppo. Una volta completata la corsa, parte dell'attrezzatura che potresti aver preso viene conservata e i gatti ormai veterani vanno in pensione. Ogni gatto può partecipare a una sola corsa, ma può essere regalato a persone "eclettici" locali che migliorano il tuo rifugio o offrono altri benefici.

Il nome letterale del gioco - a parte il gioco di parole di gusto discutibile - deriva dall'allevamento di gatti. Questo include animazioni cartoonesche ma esplicite, che possono essere disattivate dal menu Impostazioni. Puoi provare a influenzare chi si bacia con chi, ma il risultato finale è sempre un gioco di fortuna. Se tutto va bene, il gattino eredita le migliori qualità dei genitori e quindi può battere avversari più difficili. Questa è una delle parti più innovative di questo gioco insolito che altrove può sembrare un po' monotone e tradizionale, anche se la quantità di contenuti corrisponde bene al prezzo accessibile.