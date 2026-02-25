HQ

Che viaggio. Questo è il modo migliore possibile per iniziare questa recensione. Capcom ha ancora una volta dimostrato perché Resident Evil continua a essere una serie amata e acclamata dai fan, forse la serie horror videoludica con cui tutte le altre devono essere giudicate. Per questo motivo di questa recensione, non intendo girarci intorno; L'ultimo e nono capitolo principale, Resident Evil Requiem, è un esempio fantastico del perché questa serie continua a prosperare, è un'esperienza davvero fantastica che ti farà sorridere di gioia, tremare di paura e alzare un pugno in aria per l'emozione. Ma solo perché tocca tutti questi principi fondamentali non significa che Requiem sia un capitolo incrollabile, dato che ha i suoi vizi e le sue crepe. Eppure, se il divertimento è il modo in cui giudichi un videogioco, questo gioco lo offre in abbondanza.

Vedi, in realtà non invidio Capcom e il compito che hanno di creare nuovi giochi di Resident Evil. Lo dico perché esistono effettivamente due scuole di pensiero per la serie: una ruota attorno alla paura e all'essere in balia di mostri mortali spesso guidati dall'amore per Resident Evil 2, e poi il desiderio di spaccare e combattere questi mostri come una coraggiosa star d'azione anni '80, mossa soprattutto dall'amore per Resident Evil 4. Con questo in mente, realizzare un gioco di Resident Evil non è mai un'impresa semplice, poiché la serie deve continuare a soddisfare questi due pubblici, cosa molto, molto evidente anche in Requiem.

La fase iniziale di questo gioco, i primi livelli nel Wrenwood Hotel e nella Clinica offrono alcuni dei migliori momenti a tema horror che la serie abbia mai regalato. Grace Ashcroft è un ottimo protagonista, ma sono l'atmosfera, il level design, la serrata economia di munizioni, i tipi di nemici e il senso travolgente di pericolo che fanno risaltare queste parti del gioco più ampio. Durante le prime ore, ho iniziato a pensare che Capcom avesse progettato Requiem più come un tributo a Resident Evil 2 (qualcosa che mi colpisce profondamente), dando priorità all'horror e alla paura rispetto all'azione, nonostante avesse anche Leon S. Kennedy come protagonista giocabile. Questa parte del gioco è eccezionalmente ben costruita, coprendo tutti i caratteristici elementi e i punti di serie, che si tratti di inventario compatto e gestione limitata delle risorse, di tornare indietro o di progressione in stile Metroidvania, enigmi coinvolgenti ma mai troppo difficili che offrono ricompense degne di valore, mentre quella paura fastidiosa ti segue ovunque e ti fa preoccupare di ciò che ogni angolo, crepe, e le fessure possono nascondersi. Questa parte di Requiem è il Resident Evil vintage al suo meglio, dimostrando che quando è al suo meglio, pochissime serie possono eguagliare ciò che questo titano può realizzare.

Ma poi le cose cambiano man mano che la storia procede, quando Leon prende il volante da Grace. Che si tratti di vagare per i corridoi della Clinic o persino per le strade fatiscenti di Raccoon City, forse il tuo eroe preferito di Resident Evil ritorna, come i fan di Resident Evil 4 lo conoscono e lo amano, uccidendo zombie e mostri senza rimorso e dando calci a rotonda a chiunque non gli piaccia. È una grande deviazione rispetto ai livelli horror strazianti di Grace, poiché Leon è attivamente incoraggiato a uccidere qualsiasi cosa anche solo vagamente malvagia, offrendo scene d'azione e scene che rivaleggiano persino con ciò che alcuni capitoli più orientati all'azione della serie offrivano. Se preferisci un approccio più horror, questo potrebbe darti fastidio, ma in realtà funziona molto bene, sia come sollievo dalle sezioni di paura schiacciante sia perché Leon rimane un personaggio senza tempo ed eccellente dopo tutti questi anni. Le sue battute e battute da eroe d'azione, la sua determinazione indomabile e la sua natura senza paura, la sua battaglia senza fine per proteggere chi ha bisogno della sua forza, Leon è un eroe estremamente ammirevole e uno con cui non si può fare a meno di amare riunirsi.

Certo, ci sono momenti in cui penso che Capcom esageri un po', proprio come Resident Evil 4 ha scene che risultano troppo ridicole persino per Resident Evil. Per quanto ami combattere zombie motosegati e masse mutate di carne nei panni di Leon, vedere il nostro eroe d'azione impegnarsi in un inseguimento motociclistico ad alta velocità che ricorda di più la prima battaglia di Cloud con Roche in Final Fantasy VII, risulta un po' troppo polarizzante rispetto a ciò che Requiem vorrebbe altrimenti.

Allo stesso modo, dal punto di vista del gameplay, ci sono sempre alcuni problemi che vorresti vedere risolti, come certi enigmi che sembrano troppo oscuri anche per il loro bene, l'economia degli oggetti che a volte ti fa correre freneticamente attraverso le aree per pura disperazione dovuta alla mancanza di strumenti, e i combattimenti contro i boss in Requiem lasciano un po' a desiderare rispetto ai capitoli precedenti. So che gli stalker possono essere soffocanti, ma ci sono stati momenti in cui sembrava che questo gioco mancasse quella forza opprimente che mi faceva correre e fare cose che altrimenti avrei pianificato con delicatezza. In definitiva, molte di queste critiche sono piuttosto banali, e posso apprezzare cosa Capcom volesse ottenere con la divisione action-horror, ma non posso fare a meno di pensare che avrebbe dovuto essere più una cosa o l'altra dall'inizio alla fine.

HQ

Su una nota più positiva, bisogna dedicare tempo a mettere nuovamente in evidenza il RE Engine, che continua a essere uno dei pezzi tecnologici più impressionanti del mondo del gaming. Capcom può far funzionare questo motore in ogni tipo di serie e il risultato finale è per lo più sempre sorprendente ed efficace, con Requiem che è solo l'ultimo esempio. Questo gioco è incredibilmente bello e si gioca come un sogno su PS5. La grafica e le prestazioni sono di altissimo livello e ho riscontrato solo un bug evidente, un inconveniente visivo molto, molto lieve in cui una tracolla di fucile a pompa ha fatto una posizione a T e si è posizionata in piedi. Per il resto, la mia esperienza con Requiem è stata impeccabile.

Per farla breve, Requiem è solo un eccellente videogioco horror, ma quanto lo ami potrebbe dipendere da quale scuola di pensiero ti inserisci nei giochi Resident Evil nel complesso. Adoro Leon come eroe, ma mi sarebbe piaciuto vedere Grace avere un po' più di attenzione e che Capcom ci desse un po' più di quei livelli vintage in stile Metroidvania che richiedono di risolvere enigmi e trovare modi creativi per progredire. Una divisione più 60-40 tra Grace e Leon mi sarebbe andata benissimo, ma capisco anche che ci saranno molti fan di RE4 che apprezzeranno esattamente come Requiem è strutturato e come si adatti a quello che considerano il modo perfetto per mettere insieme un titolo in questa serie. Ancora una volta, queste sono critiche banali nel quadro generale delle cose.

Indipendentemente da dove ti posizioni su questo spettro, per quanto tu possa essere esigente sulla formula di Resident Evil, è molto, molto chiaro che Resident Evil Requiem è un gioco horror brillante e memorabile, un capitolo ben costruito che renderà i fan impazienti di scoprire qualunque cosa Capcom abbia in serbo per la prossima avventura. È solo febbraio e abbiamo già un paio di eccellenti giochi horror da apprezzare, e con l'ultima proposta di Capcom, è molto probabile che parleremo ancora dell'avventura di Grace e Leon più avanti quest'anno, quando inizierà il ciclo dei premi, perché è un titolo meraviglioso e che non dovresti e non puoi perderti. Bravo, Capcom, bravo.