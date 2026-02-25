Reigns: Il Witcher

Bisogna riconoscere lo sviluppatore Nerial per aver ideato una formula di gioco semplice e facile da comprendere come quella di Reigns. Questo gioco di strategia d'avventura di breve formato riguarda essenzialmente il fare scelta dopo scelta nella speranza di sopravvivere il più a lungo possibile, ed è una formula adattata dall'idea originale in collaborazioni di marca come Game of Thrones e anche in altri contesti storici come i Tre Regni di Cina. Accessibile sia su PC che anche mobile, dove secondo me questa serie brilla di più, Nerial è riuscita a conquistare un altro grosso pesce e ha unito la genialità di base di Reigns con l'eccezionale universo fantasy di The Witcher.

Se hai giocato all'edizione di Game of Thrones e hai pensato che fosse Reigns al suo meglio, rimarrai altrettanto colpito dalla struttura di Reigns: The Witcher. La premessa non è cambiata affatto. Fissi carte con brevi sfide da superare e devi scegliere un esito o l'altro a seconda di come si adatta a dove vuoi portare la storia. La premessa è che devi sopravvivere il più a lungo possibile, ma questo non è affatto facile, poiché i quattro attributi chiave cambiano a ogni scelta che fai.

Ad esempio, un signore umano potrebbe chiedere aiuto per affrontare un agente Scoia'tael, dove le tue scelte sono ignorare le loro suppliche e far arrabbiare la fazione umana oppure accettare la loro richiesta e far arrabbiare la fazione non umana. Raramente c'è una scelta che funzioni bene per tutti i coinvolti e anche quando si trovano opzioni unanimemente positive, di solito non è mai a beneficio di Geralt, dato che l'obiettivo non è compiacere tutti ma mantenere queste caratteristiche ben centrate. Alla fine della giornata, uno Witcher non è alleato prima di tutto di umani, non umani o utilizzatori di magia, poiché piuttosto un Witcher si muove nella terra intriso di imparzialità. Se ti trovi troppo gentile con chi usa la magia (alla fine della giornata, è difficile dire di no a Yennefer e Triss), Geralt finirà per morire in modo edonista, cosa che si potrebbe sostenere sia meglio che essere linciato da una folla umana arrabbiata, ma che alla fine della giornata ha lo stesso esito con le avventure di Geralt che si concludono bruscamente.

Come potete vedere, come i precedenti titoli di Reigns, questa edizione di The Witcher riguarda anche la politica e il bilanciamento delle aspettative dei tre principali partiti. La differenza principale rispetto ai capitoli precedenti della serie è che il quarto e ultimo attributo è specifico di Witcher. Ogni decisione che prendi che beneficia o danneggia la specie dei Witcher aumenterà o abbasserà questo attributo, dove vederlo toccare il fondo è un problema enorme ma vederlo raggiungere il limite non porterà effettivamente a morte immediata e porterà invece a uno scontro in arrivo, tipicamente con un mostro. Questo è un incontro estremamente semplice in cui muovi l'icona di Geralt a sinistra e a destra su una griglia per evitare le caselle di danno in arrivo, cercando di atterrare sulle tessere d'attacco per poter contrattaccare. Pensa alla Guitar Hero, se fosse stato ridotto al suo modo molto, davvero rudimentale. È una piacevole pausa dal gameplay basato sul passaggio di carte, ma non è certo una caratteristica che ti farà cantare con gioia.

Ma comunque, qual è davvero il filo narrativo che lega insieme questo gioco, vi chiedete? È The Witcher e, come ci si può aspettare, qualsiasi storia che valga la pena in questo universo è interpretata dal leggendario (e totalmente umile) bardo Dandelion. In questo gioco non si gioca davvero come Geralt di Rivia, dato che la trama è fondamentalmente che Dandelion racconta storie in cui Geralt è il protagonista, e queste sono ciò che vivi, ecco perché accadono eventi che altrimenti non sarebbero mai accaduti e perché il tradizionalmente saggio e prudente Witcher muore una serie di morti raccapriccianti in questo gioco. Questa idea è anche come vengono applicati i diversi modificatori di carte, poiché dovrai contorcere il tuo approccio a ogni storia a seconda delle tre carte disposte prima, trattandosi di elementi simili ai Tarocchi che rappresentano una certa premessa narrativa. Potrebbe essere Geralt l'Eterno, Geralt il comico, Geralt l'Amante, la lista continua, e l'idea è che ogni carta abbia un modo per 'completarla' esplorando elementi narrativi che sono presenti solo quando questa carta viene usata per una 'run'. E perché dovresti completare una carta? Man mano che completi carte, guadagnerai esperienza per salire di livello Dandelion e sbloccare nuove carte, e ogni carta completata fornisce al bardo nuove ispirazioni per le storie che racconta a chi lo prenota per i lavori.

Questo mi porta all'ultimo livello degno di nota in Reigns: The Witcher. Le rappresentazioni di Dandelion si spettano di tanto in tanto ed è qui che ti ritrovi a esplorare diversi castelli e città per tessere una storia basata su ciò che l'organizzatore cerca. Una persona potrebbe voler una storia su quanto siano cattivi i Witcher, portando Dandelion a sfornare storie basate sulla natura ingenua di Geralt, l'amore per i mostri e l'odio per gli umani, ciascuna filata basata sulle carte completate. Si tratta di un mini gioco narrativo in cui si tratta di scegliere la carta giusta basandosi sui dialoghi testuali, che sono in definitiva simili al formato principale di Reigns ma allo stesso tempo molto unico. Come il combattimento, funziona bene ma non ti ritroverai nemmeno a piangere nella piazza del paese per quanto sia rivoluzionaria questa caratteristica.

Nerial ha fatto un lavoro meraviglioso nel portare The Witcher in Reigns, con un uso efficace della narrazione più ampia, mostri, personaggi, alleanze politiche e simili, oltre alla musica, agli effetti sonori e alla regia visiva, che sembrano tutti appartenere a uno dei giochi di CD Projekt Red. Il miglior paragone che mi viene in mente per l'aspetto di questo gioco è se The Witcher avesse una modalità simile a quella di Fort Condor di Final Fantasy VII. Questa è l'atmosfera che trasmette questo titolo di Reigns.

Ma tutto sommato, Reigns: The Witcher è solo un altro Reigns. Se trovi ancora questa formula di gioco divertente e divertente, c'è molto da amare, ma se pensi che potrebbe aver bisogno di una revisione più significativa, questo capitolo non ti impressionerà molto di più degli altri capitoli molto simili. È incredibilmente facile da imparare, non richiede molto tempo per completare una partita e funziona alla perfezione sui dispositivi mobili. Si potrebbe dire che questo è il videogioco definitivo per il pendolarismo e, se cerchi qualcosa per colmare un vuoto simile, non sbagli troppo qui. Detto ciò, se sei disperato per qualcosa di più da The Witcher che ti leghi fino a The Witcher 4 tra qualche anno, probabilmente non troverai molte ore di intrattenimento qui prima di decidere di andare avanti.