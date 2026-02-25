The Disney Afternoon Collection (Interruttore 2)

HQ

Se non è rotto, non aggiustarlo! Quando abbiamo recensito The Disney Afternoon Collection nel 2017, lo abbiamo caldamente consigliato. Abbiamo pensato che fosse sia accessibile che offrisse diversi miglioramenti decenti per la qualità della vita per chi volesse provare questi classici di Capcom. Detto ciò, abbiamo ritenuto necessaria una modalità sfida e qualche gioco aggiuntivo per aumentare ulteriormente il rating. Arriviamo al 2026 e ora la raccolta arriva finalmente sia su Switch che su Switch 2, dove oltre ai sei giochi NES presenti nella raccolta del 2017, sono stati aggiunti anche i classici SNES Goof Troop e Bonkers.

Di tutti questi meravigliosi classici Disney prodotti da Capcom negli anni '80 e '90, io ho più esperienza con Goof Troop e Bonkers. I miei genitori hanno resistito il più possibile prima di comprare una console perché sostenevano la creatività e il gioco all'aperto. Ma quando finalmente si sono resi conto che stavamo comunque andando a casa dei nostri amici a giocare, hanno capito che tanto valeva giocare a casa. A quel punto, Super Nintendo era la console di gioco preferita e non possedevamo mai nessuno dei due giochi SNES, dato che li noleggiavamo nel nostro negozio locale di videogiochi e li giocavamo più e più volte. Per quanto riguarda i giochi NES, i nostri cugini avevano DuckTales e Chip 'n' Dale e noi giocavamo a TaleSpin a casa della babysitter. Come potete immaginare, questa raccolta riporta alla mente molti bei ricordi di quando giocavo con amici e famiglia negli anni '90.

Nel 2017 ho avuto il mio primo figlio e quell'anno ho completamente perso l'uscita di The Disney Afternoon Collection. Se hai seguito fin qui, sai che ho giocato a cinque dei giochi, ma ne hanno aggiunti ancora di più per creare la seguente raccolta: Chip 'n' Dale Rescue Rangers, Chip 'n' Dale Rescue Rangers 2, DuckTales, DuckTales 2, Darkwing Duck, TaleSpin, Goof Troop e Bonkers. Aggiungendo altri due giochi, lo sviluppatore Digital Eclipse ha catturato la nostalgia di coloro di noi che hanno iniziato il proprio percorso videoludico durante la fase di transizione tra NES e SNES. Come ha descritto il nostro recensore nel 2017, lo sviluppatore ha scelto di mantenere i frame rate e i glitch grafici scattanti, e condivido l'opinione del nostro recensore precedente che questo migliora l'esperienza e l'autenticità, dato che ora posso rivivere i ricordi dei videogiochi d'infanzia.

Annuncio pubblicitario:

La collezione include funzionalità come un sistema di salvataggio, la possibilità di riavvolgere il tempo, la modalità Boss Rush, Time Attack e un museo con concept art e un lettore musicale. Purtroppo, sia la modalità Time Attack che quella Boss Rush mancano in entrambi i giochi SNES, cosa che mi dà fastidio, dato che ho più esperienza con i giochi Disney su SNES. Almeno i giochi sono stati inclusi nel museo della collezione con concept art che puoi vedere. Qui troviamo di tutto, dagli schizzi disegnati a mano ad altre opere d'arte dei giochi. È anche bello ascoltare tutte le canzoni dei giochi tramite un lettore audio, dove le mie preferite sono le colonne sonore di Chip 'n' Dale Rescue Rangers, DuckTales e Goof Troop. La canzone Sea Robber di Goof Troop mi ha riportato alla mente i ricordi di quando ho completato il gioco con i miei fratelli.

Per qualcuno come me che ha provato per la prima volta qui Chip 'n' Dale Rescue Rangers 2, DuckTales 2 e Darkwing Duck, sia la funzione di salvataggio che la possibilità di riavvolgere il tempo sono preziosissime. Ammetto volentieri che non ho ancora completato Darkwing Duck a causa del livello di difficoltà e dei numerosi giochi della raccolta. Con due bambini piccoli, è facile distrarsi per un attimo, e così com'è, valga il peso dell'oro per poter recuperare quei secondi "persi". Quando ho mostrato i giochi ai miei figli di 8 e 6 anni, erano principalmente interessati a Goof Troop e Chip 'n' Dale. È stato divertente vedere che i giochi funzionano ancora per una generazione di bambini due o tre decenni dopo la loro uscita originale.

È facile vedere che si tratta di un solido mix di giochi che risultano sia impegnativi che divertenti senza essere monodimensionali. Per me è stato sorprendente quanto Chip 'n' Dale 2 fosse diverso dal suo predecessore. Come qualcuno che ama grindare i boss di Goof Troop, è stato il gioco la cui modalità Boss Rush mi è mancata di più, e sembra un po' trascurato che The Disney Afternoon Collection sia stato premiato con due nuovi giochi senza che ricevano lo stesso trattamento dei titoli NES. Quando la raccolta include anche due titoli SNES, è facile cercare quelli che non erano inclusi, perché dopo Goof Troop, The Magical Quest Starring Mickey Mouse è il gioco che ho giocato di più sulla console degli anni '90.

Annuncio pubblicitario:

The Disney Afternoon Collection ci ha dato una vera collezione Disney che possiamo portare con noi sulla nostra Switch 1 e 2. Se avessimo avuto qualche altro titolo SNES e avessero ricevuto lo stesso affetto dei titoli NES, probabilmente sarei stato disposto ad alzare ancora di più la valutazione di questa raccolta. Ma come abbiamo detto nella nostra recensione precedente, ottieni otto titoli a un prezzo basso, molto al di sotto di quello dei titoli originali singolarmente. Se, come me, hai amati ricordi d'infanzia di diversi giochi e ti sei perso anche qualche altro titolo, questo è un acquisto sicuro. Se avete un po' di pazienza extra, il titolo uscirà anche in formato fisico sia per Switch 1 che per 2 entro la fine di questa primavera.