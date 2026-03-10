World of Warcraft: Midnight

HQ

L'inizio di ogni nuova espansione è quasi magico. In qualche modo ricrea la tua prima esperienza con WoW, perché anche se non c'è ancora razzia, semplicemente non è un'opzione, sei di nuovo a basso livello e sei costantemente alla ricerca di nuovo equipaggiamento. Allo stesso tempo, non vedi l'ora di esplorare nuove aree e temi e adoro questa parte.

Tuttavia, ho avuto qualche problema iniziale... Una missione nell'area introduttiva faceva crashare il gioco per diversi giorni, finché un aggiornamento rapido non lo risolveva, annullando in qualche modo il mio 'Accesso Anticipato'. Ammetto anche di aver tradito un po'. Avevo già provato alcuni sistemi di alloggi per giocatori e li adoravo già, quindi mi sono affrettato a prendermi una dimora pittoresca. Con mia sorpresa, le case sono definite e disposte in gruppi molto piccoli, rendendo facile ottenere la posizione desiderata. Sono riuscito a trovare una posizione tranquilla vicino alla spiaggia, ma non sono sicuro se prenderò una casa nel bosco la prossima volta, perché quella parte sembra fantastica. L'unico svantaggio è che devi sbloccare la maggior parte degli oggetti di mobilio, cosa che sembra quasi una semplice routine di fazione, una decisione che capisco in parte dopo aver parlato con gli sviluppatori prima del lancio.

Il sistema di costruzione in sé è estremamente facile da usare e ci sono anche un'incredibile quantità di richiami e riferimenti a versioni e periodi precedenti della lunga storia di WoW, cosa che apprezzo molto. Forse mi piacerebbe avere qualche struttura grande già pronta da usare come base per una casa di giocatore, ma nel complesso il sistema funziona molto bene. Spero davvero che i giocatori possano avere più di una casa in futuro, dato che il mio warlock e il mio mago sicuramente non condividono gli stessi gusti per l'arredamento d'interni.

Passando alla Midnight principale, la storia riesce in qualche modo a sembrare più localizzata anche se la posta in gioco è ancora una volta devastante. Mi sono stancato di storie che ruotano costantemente attorno a una morte semi-permanente, con villain che appaiono semplicemente per provocare un grande cast di personaggi nuovi o dimenticati prima di lanciare il loro attacco. Molti di questi cattivi mancano di motivazioni chiare per il loro odio e tendo a preferire antagonisti più sfumati e narrazioni più complesse. Windrunner e il Re Lich rimangono alcuni dei miei preferiti per questo motivo, mentre molti dei nuovi cattivi spesso sembrano semplicemente monodimensionali. Detto ciò, questa espansione è una continuazione di The War Within.

Non sono sicuro che i nuovi giocatori che si sono persi le ultime espansioni capiranno cosa sta succedendo. Anche se mi piace lo stile diretto e brusco del tipo "vieni ad aiutarci" della missione iniziale, deve essere confuso per i nuovi arrivati. Blizzard ha però incluso alcune cinegrafie di recupero ben realizzate che riassumono la narrazione in modo buono. Consiglierei comunque ai giocatori di completare o almeno esplorare alcune delle aree esistenti prima di dirigersi verso le terre degli Elfi Sanguini.

Le missioni narrative principali ti porteranno lontano, ma non del tutto. Personalmente cerco di pulire ogni zona in ogni espansione e questo spesso significa che raggiungo il livello massimo molto prima di finire la zona finale. Le partite nei dungeon diventano quindi opzionali e l'esperienza sembra meno focalizzata sul farming. Questo è particolarmente vero se giochi a delves, dato che ora sono leggermente diversi dato che ce n'è solo uno per zona. Forse ce n'erano troppi prima, ma personalmente ne avrei preferiti due, visto che ancora mi piacciono questi mini dungeon che si possono giocare in solitaria grazie al sistema dei compagni.

I nuovi giocatori potrebbero anche essere entusiasti del sistema Prey. Funziona un po' come i contratti di taglia che si accumulano gradualmente con una svolta che ti fa sempre rischiare di essere colto in un'imboscata dal PNG che stai cacciando. Se non ti piace quel tipo di incontro a sorpresa puoi semplicemente ignorare il sistema, ma è un'aggiunta divertente che non è essenziale.

Per soddisfare i giocatori di lunga data, la storia ti abbina anche a un personaggio chiamato Arathor. Attraverso di lui si rivisitano luoghi più vecchi e si collegano molti dei fili narrativi più ampi, dove questo è fatto in modo da collegare bene le cose senza lasciare che i temi religiosi diventino troppo dominanti. Di conseguenza, l'espansione sembra meno un evento isolato e più una continuazione del mondo esistente. È una narrazione solida.

Ho apprezzato anche il restaurato Silvermoon e i Boschi di Eversong. Queste aree sono passate da zone iniziali a aree chiaramente progettate per giocatori di alto livello. Il livello di dettaglio è impressionante e, unito alla nuova zona sotterranea, è chiaro che è stata dedicata molta attenzione al loro design. Dopo più di due decenni, WoW stabilisce ancora lo standard.

Forse, a differenza di molti giocatori, ho sempre avuto una fascinazione per luoghi come Voidstorm e Zul'Aman. Mi piace tutto ciò che riguarda i troll e apprezzo anche gli strani ambienti semi-eterei di Voidstorm. Alcune missioni includono persino la funzione "resta un po' e ascolta" e trovo che sia uno strumento meraviglioso per la costruzione del mondo e un dettaglio aggiuntivo gradito per gli appassionati di lore.

Questa espansione introduce anche una nuova razza giocabile chiamata Haranir, ma soprattutto aggiunge un'altra zona sotterranea chiamata Harandar. Mi sono affezionato molto a questi ambienti sotterranei perché creano una sensazione di spazio tridimensionale più forte rispetto alle aree con cielo aperto. Personalmente, penso che il gioco abbia già abbastanza razze giocabili, forse anche troppe, ma capisco comunque perché ai giocatori piaccia avere qualcosa di nuovo.

Gli Haranir arrivano con nuove forme druidi mutaforma che sono insolite ma interessanti, e a meno che non sbagli, la loro classe sciamano usa anche totem unici. Le opzioni di personalizzazione per questa razza sono impressionanti e sembrano più approfondite rispetto ad alcune gare di espansione precedenti. Sospetto che vedremo molti personaggi Haranir nel prossimo futuro e probabilmente ne creerò uno io stesso. Sono una delle migliori aggiunte tra le razze neutrali e le loro abilità risultano davvero diverse.

Temo che i nuovi giocatori o i giocatori di ritorno possano trovare la complessità complessiva complessiva. Il numero di valute e le interazioni tra incantesimi e abilità possono far sembrare il gioco un po' caotico rispetto ai primi anni. La rielaborazione dell'albero delle abilità richiede anche ai giocatori di gestire tre categorie diverse. Detto ciò, permette costruzioni molto più flessibili e apprezzo questa libertà. Anche i sistemi di creazione e raccolta mi sembrano ancora un po' troppo complicati. Capisco la necessità di maggiore profondità rispetto al sistema originale che è durato molti anni, ma un terreno di mezzo più snello sarebbe stato l'ideale.

WoW deve anche competere con altri giochi moderni per trattenere i giocatori di fascia alta. Allo stesso tempo, il crescente numero di razze giocabili fa sì che alcune di esse ora abbiano una lore meno sviluppata. In questo contesto, Midnight si distingue come una delle espansioni più forti degli ultimi tempi.

Uno degli aspetti in cui Midnight brilla davvero è nei suoi numerosi piccoli miglioramenti, come le missioni secondarie che risultano più rifinite che rendono il gioco quotidiano più facile. Anche i viaggi e l'accesso sono migliorati notevolmente ed è quasi come se un'ondata di piccoli aggiornamenti sulla qualità della vita si fosse abbattuto sulle coste metaforiche. È tutto molto più fluido di cinque anni fa.

Costruire su The War Within è stata la decisione giusta, dato che Midnight non tenta di reinventare il gioco. Invece affina ciò che già funziona e, anche se può non sembrare rivoluzionario, l'esperienza di base è già estremamente forte. Il grinding fa ancora parte del gioco, ma non sembra più la faticosa raccolta d'oro che un tempo dominava l'esperienza.

Quindi, nel complesso, Midnight è un'espansione molto solida. Salire di livello rimane entusiasmante, l'acquisizione dell'equipaggiamento risulta meno noiosa e Blizzard capisce chiaramente cosa rende il gioco efficace. È di nuovo World of Warcraft al suo meglio.