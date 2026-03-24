Death Stranding 2: On the Beach (PC)

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Quando è un'arte per un gioco? È quando un gioco è così fuori dagli schemi che tutto ciò che succede è quasi incomprensibile, eppure risuona comunque con il giocatore? Oppure è un'esperienza coesa che può essere apprezzata anche dal "giocatore casual"? Direi che raramente si vede quest'ultimo esempio, ma se dovessi definire Death Stranding 2: On the Beach, quella è l'etichetta che attribuirei al capolavoro di Hideo Kojima. Ho Death Stranding 2: On the Beach su PC, e qui puoi davvero vedere questo capolavoro brillare.

Non è stato aggiunto molto alla versione PC, ma c'è ancora molto di più rispetto a molte altre versioni PlayStation ed è assolutamente brillante. Kojima e i suoi sviluppatori hanno aggiunto cutscene che erano state originariamente tagliate, e queste vengono aggiunte sia alla versione PC che a quella di PlayStation 5. È assolutamente geniale, perché danno al gioco ancora più di quell'atmosfera distinta di Kojima, così unicamente sua. Se hai giocato agli altri suoi giochi, conosci esattamente la follia e la profondità che porta al mondo di gioco, dove pensi semplicemente: "È fantastico, a volte infantile", ma anche piacevole vedere più di queste espressioni dalla mente contorta di Kojima. È come Il Signore degli Anelli: Edizione Estesa, dove le cutscene aggiuntive creano un mondo più profondo, rendendo l'esperienza ancora più emozionante.

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C'è anche un nuovo livello di difficoltà per quei masochisti che non pensavano che l'originale fosse abbastanza difficile. Ho avuto parecchi problemi a difficoltà normale, quindi non ho scavato troppo, ma quello che ho provato rapidamente mi ha mostrato che devi conoscere tutte le meccaniche che il gioco ti propone per sopravvivere. Se non lo fai, ti prenderai una vera scossa. L'ho scoperto a mie spese. È fantastico che chi ha padroneggiato il gioco possa ora intraprendere un'avventura ancora più impegnativa in questo mondo spezzato. Inoltre, puoi rigiocare i combattimenti contro i boss, il che è fantastico perché sono splendidamente progettati e fungono da piccoli enigmi a sé stanti, e il fatto che Sam "Porter" Bridges si difesa meglio rispetto al primo gioco li rende ancora più divertenti.

Poi arriviamo alle funzionalità esclusive per PC, e anche se non sono necessariamente i prodotti più costosi, è qui che l'esperienza inizia a cambiare. Diamo quindi un'occhiata a cosa il PC può aggiungere a questo fantastico gioco.

La prima cosa che noti è che ci sono una serie di funzioni grafiche che puoi attivare. C'è la generazione di fotogrammi e il ray-tracing limitato, per chi ha una scheda grafica che può gestirlo, e fortunatamente la mia sì, anche se il mio cooler inizia a fischiare quando tutto è al massimo. D'altra parte, raramente ho visto un gioco che abbia un aspetto bello come Death Stranding 2: On the Beach. Anche il primo gioco era fantastico, soprattutto i paesaggi, ma nel sequel sembra quasi fotorealistico mentre corri attraverso le aree aride, che danno una sensazione di isolamento ma anche una strana calma in mezzo a tutta la distruzione. Quando vedi i BT ombrosi, è uno spettacolo puro di particelle, e è assolutamente stupendo. Anche abbassando le impostazioni, il gioco manteneva un alto livello visivo. È una vetrina di ciò che si può ottenere dall'hardware moderno quando uno sviluppatore ha una visione chiara.

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Altre cose che la versione PC fa meglio di qualsiasi altra piattaforma sono risoluzioni elevate, frame rate e scaling. Death Stranding 2: On the Beach supporta tutto, quindi puoi spingere il gioco molto oltre se hai il kit adatto. Mouse e tastiera sono anche un'opzione, ma non sono del tutto sicuro che siano migliori di un controller. La conversione sembra chiaramente pensata per un controller, soprattutto perché molte azioni richiedono di tenere premuti i pulsanti per lunghi periodi, invece di sfruttare le numerose funzionalità della tastiera. Questo rendeva inizialmente difficile prendere confidenza con i comandi su PC e in situazioni di tensione spesso premevo i tasti sbagliati. Col tempo è migliorato, ma penso che i menu potrebbero essere meglio adattati a chi di noi gioca con mouse e tastiera.

È anche qui che il porting delude di più. C'è quello che chiamerei "button overover", dove gli stessi pulsanti vengono usati in combinazioni diverse a seconda della situazione. Questo significa che a volte devi fare input molto precisi nei momenti più inopportuni e questo può portare a errori che sembrano superflui. Ecco perché consiglierei sicuramente di giocare con un controller, anche su PC. È un po' un peccato, perché sono sicuro che avrebbe potuto essere reso più intuitivo.

Ma una volta che tutto è operativo e hai preso la mano con i comandi, Death Stranding 2: On the Beach è un piacere su PC. Muoversi attraverso un deserto quasi privo di vita, che per lo più somiglia a un paesaggio lunare, è un'esperienza a sé stante. Era lo stesso nel primo gioco, ma qui sembra ancora più intenso. Quando ti intrufoli nelle aree con i BT, che lasciano impronte di mani nel terreno, e trattieni il respiro mentre passano, non ci sono molti giochi che riescano a creare la stessa tensione. Più tardi, quando cade la neve, l'atmosfera cambia completamente e il paesaggio improvvisamente sembra vivo e ostile in un modo completamente nuovo. La neve è splendida e le diverse profondità creano nuove sfide di cui devi costantemente pensare.

Anche le cutscene sono di un livello a sé su PC. Si vede davvero l'amore che Kojima Productions ha messo in loro. I personaggi appaiono ancora più nitidi rispetto a quelli su PlayStation 5 e raramente ho provato così tanto sentimento per i tanti personaggi secondari che incontri lungo il percorso. Si possono quasi vedere ogni singolo poro della loro pelle e le espressioni facciali sono impressionanti.

Quindi, se giochi con un controller e hai un PC abbastanza buono, Death Stranding 2: On the Beach è la versione definitiva al momento. Se vuoi provare questo classico e avere l'opportunità, questa è sicuramente la versione che consiglierei. Death Stranding 2: On the Beach è un capolavoro e il più vicino all'arte che un gioco possa esserci. Per me è uno di quei giochi in cui a volte dimentichi di essere lì seduto a giocare e di essere semplicemente dentro. È fantastico.