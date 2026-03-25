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Per la maggior parte delle persone, Mega Man è sinonimo della serie principale iniziata su NES e che avrà un nuovo gioco il prossimo anno sotto forma di Mega Man: Dual Override, o forse Mega Man X. Ma in Giappone, Mega Man è molto più grande di così e c'è una ricchezza di giochi oscuri che in molti casi non sono mai arrivati in Occidente, o almeno non hanno fatto molto scalpo.

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Tra i titoli più grandi e di maggior successo, troviamo la serie per Nintendo DS Mega Man Star Force, una sorta di successore spirituale di Mega Man Battle Network (che è stato anch'esso rilasciato in Occidente, principalmente su Game Boy Advance). Star Force offriva tre avventure distribuite in un totale di sette versioni diverse, che possono essere confrontate con la struttura dei giochi Pokémon, il che significa che sceglievi una versione per ottenere lievi variazioni nella tua avventura. Tuttavia, non c'è un elemento commerciale importante, quindi direi che era principalmente un modo per vendere più versioni allo stesso giocatore.

Tuttavia, non devi scegliere in Mega Man Star Force Legacy Collection, perché li include tutti. Se vuoi l'aggressivo Mega Man Star Force Leo, è qui, e se preferisci l'edizione per intenditori, Mega Man Star Force Dragon, puoi scegliere anche quella. Inoltre, Capcom ha riempito il progetto di ogni sorta di extra della storia del gioco, come la possibilità di vedere tutte le carte, vedere le illustrazioni, ascoltare musica e simili.

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Il design è costantemente buono e la grafica regge sorprendentemente bene.

In breve, il Mega Man Star Force Legacy Collection offre un pacchetto piuttosto completo. Ho giocato solo al primo ai tempi e ci sono entrato subito nel giro. Capcom ha scelto di mantenere lo stile grafico, quindi è un gioco completamente pixelato quello che ci viene presentato, ma subito penso che lo stile isometrico abbia resistito bene alla prova del tempo ed è comunque ammirevolmente chiaro.

La storia ruota attorno a Geo Stellar, un giovane ragazzo che ha recentemente perso il padre nello spazio. È essenzialmente una storia piuttosto cupa, ma affrontata molto rapidamente, come si addice all'epoca. Non c'è tempo per piangere; invece, personaggi e meccaniche di gioco vengono introdotti a un ritmo rapido. Il primo gioco ha più storia perché introduce il mondo e, oltre a Geo Stellar, incontriamo anche Omega-Xis. Questi due sono i personaggi chiave della serie e, insieme, possono trasformarsi in Mega Man, che poi usa carte per sconfiggere ogni tipo di nemico.

La grafica è stata migliorata in diversi ambiti, come le illustrazioni ad alta risoluzione.

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I giochi due e tre sono presentati in modo spensierato, con Geo Stellar e Omega-Xis che vivono ancora a casa con la madre, vanno a scuola e vivono in una piccola città da qualche parte nel futuro, dove arriva un combinaguai e può iniziare una nuova avventura. C'è una sorprendente quantità di dialoghi compressi in presupposte quasi da gioco di ruolo, ma poiché tutto è così conciso e diretto, non diventa mai rigido o monotono; Né sembra mai coinvolgente, ma piuttosto una scusa per l'avventura. Se dovessi paragonarlo a qualcosa, pensa alla narrazione dei primi giochi Pokémon.

Il grande richiamo della serie Mega Man Star Force erano le battaglie a carte con una presentazione in stile PlayStation (con risoluzione migliorata) su una griglia più ristretta. A differenza della serie Battle Network, Star Force era un po' più orientata all'azione e può diventare davvero impegnativa. Fortunatamente, ci sono una serie di aiuti, dal poter salvare regolarmente al concedersi più tempo o rendere le armi più forti.

Le battaglie spiccano come i momenti salienti.

Le battaglie si svolgono poi su una piccola griglia utilizzando meccaniche sia d'azione che basate su carte. Ottimizzando efficacemente le tue carte, puoi combinarle abilmente per infliggere attacchi massicci, sparando anche il tuo cannone al braccio e assicurandoti di non intralciare gli attacchi nemici. Diventa così una sorta di danza tra tempismo, posizionamento e scelta delle carte che mi piace molto.

Se dovessi menzionare qualcosa di negativo, è che, come ho detto, questo era un gioco per Nintendo DS, il che significa che i menu erano originariamente progettati per lo stilo. Immagino che questo non sia un problema sui dispositivi con touchscreen, ma ci ho giocato su Xbox Series S/X (e di fatto anche su PlayStation 5), e qui i menu sembrano un po' più macchinosi rispetto a prima.

I menu possono essere un po' macchinosi da usare con un controller.

Tutto sommato, resta comunque una collezione molto solida e facile da consigliare. Sono giochi che resistono alla prova del tempo, che non avrebbero beneficiato di più poligoni, e che sono stati ben rielaborati con una risoluzione più alta dove appropriato (come nelle battaglie e sulle mappe). Se cerchi l'azione classica di Mega Man, questo sicuramente non fa per te, ma se vuoi un'avventura giapponese tipicamente accogliente e "allegra" con un sistema di gioco profondo, allora è davvero facile consigliare questa splendida raccolta.