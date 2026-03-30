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Se dovessi scegliere un gioco da definire 'diabolicamente divertente', sarebbe Super Meat Boy. C'è qualcosa di così maliziosamente delizioso e crudele, eppure fantastico, nel gameplay platform, nel level design e nella filosofia della difficoltà. Non è così irritante come quello che inventa il sadico Bennett Faddy, ma è anche lontano da quello che si potrebbe considerare un platform accessibile. Super Meat Boy è sempre esistito in una zona da riccioli d'oro, abbastanza difficile da farti eccitare, ma con livelli che, dopo una ragionevole pratica ed errore, sono superabili.

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Lo menziono perché Super Meat Boy ha funzionato così da molto tempo grazie al suo design di gameplay 2D. Gli sviluppatori possono dedicare tutto il loro tempo a garantire che il gioco mantenga l'approccio perfetto, dato che devono preoccuparsi solo di due dimensioni. Non è più così. Super Meat Boy 3D è ora qui e sta cambiando le cose in modo significativo, ma funziona a favore della serie?

In risposta a questa domanda, tutto quello che posso dire è che non ne sono del tutto convinto, ma ci arriverò tra poco. Per ora, lasciate che sottolinei cosa Super Meat Boy 3D fa bene, dato che ci sono parecchie cose diverse. C'è l'atmosfera generale, la direzione artistica, la brutalità, la narrazione di base ma chiara dal punto di vista motivante, la semplicità del gameplay. Tutto questo è Super Meat Boy fino in fondo e non dubiterai nemmeno per un minuto di quale gioco stai giocando con questo nuovo capitolo. Ci sono ancora mondi separati con un Dark World che l'accompagna, ci sono ancora personaggi aggiuntivi da sbloccare se hai il coraggio di cercare di reclamare ogni singolo collezionabile, e un'enfasi sul speedrun e sul completare ogni livello nel modo più rapido e impeccabile possibile. La formula di Super Meat Boy è stata preservata e sviluppata con grande efficacia eppure, qualcosa non mi sembra proprio giustificato quando gioco Super Meat Boy 3D...

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Passare dal 2D al 3D è un'impresa enorme perché richiede una revisione completa del design in modi che forse mancano di un ultimo grado di raffinatezza e precisione in questo gioco. La formula di Super Meat Boy è troppo veloce e brutale perché un giocatore si preoccupi della posizione esatta del tuo personaggio, eppure in questo gioco questo occupa la maggior parte dei tuoi pensieri. Può sembrare banale, ma invece di concentrarti sul tentativo di passare attraverso seghe circolari e tritacarne, ti concentrerai semplicemente sul mantenere Meat Boy su una piattaforma 'sicura', perché il movimento è così veloce e rapido che è incredibilmente facile commettere errori di base.

A questo si aggiunge il fatto che la natura 3D del gioco non funziona come una telecamera sopra la spalla, il che significa che non si ottiene un platform 3D incredibilmente difficile alla Prince of Persia. Piuttosto, la telecamera è una posizione fissa mentre ti segue attraverso il livello, il che significa che la natura 3D ruota principalmente attorno al fatto che Meat Boy ora offre qualche opzione di movimento extra durante il livello, cosa che in realtà non serve davvero.

In sostanza, il punto che voglio sottolineare è che l'elemento 3D di Super Meat Boy 3D non sembra davvero un'evoluzione del gameplay, ma più un espediente di design che non migliora l'esperienza. Non c'è dubbio che sia diverso, ma non ci sono stati molti giochi Super Meat Boy, quindi non c'è necessariamente una disperazione per opzioni rinnovate, soprattutto se non generano un'esperienza che sembri il prossimo grande passo avanti per la serie. Questo gioco non è così. Non è nemmeno una distrazione o un passo indietro, è semplicemente un passo laterale che porta Super Meat Boy su una strada che non deve percorrere. È un po' come Sonic the Hedgehog in 2D e 3D. C'è un mondo in cui il personaggio può esistere in entrambe le dimensioni, ma è innegabile che il gameplay platform fulmineo e fluido funzioni al meglio in un formato 2D. È esattamente lo stesso modo in cui Super Meat Boy 3D mi fa sentire riguardo a questo franchise. Non è un disastro né una cattiva incorporazione, semplicemente non sembra che la formula di Meat Boy si adatti davvero al gameplay 3D.

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Forse c'è spazio per un po' di raffinatezza per far funzionare questa nuova unione tra gameplay tradizionale e una dimensione aggiuntiva, sia avendo una telecamera più vicina per facilitare il tenere d'occhio il piccolo protagonista, o anche rallentando un po' tutto per migliorare il flusso. In ogni caso, così com'è, non sono del tutto convinto da Super Meat Boy 3D nella sua forma attuale, perché sembra semplicemente troppo imprecisa per una serie di tale brutalità.

Per farla breve, Super Meat Boy 3D appare come un gioco che non evolve la serie, ma la prende su una strada diversa che non ha bisogno di esplorare. Il tema, il tono, lo stile, tutto sembra ancora autenticamente Super Meat Boy, ma il gameplay ha un tono leggermente scomodo che per un motivo o per un altro non sembra del tutto giusto. Super Meat Boy potrebbe essere tornato, ma questo non è il personaggio al meglio.