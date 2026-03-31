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Anche se non mi considererei un giocatore mobile, è stato affascinante osservare come la piattaforma e il suo software si sono evoluti, soprattutto negli ultimi anni. Siamo passati dal vedere giochi mobile che si lasciano andare con tutto il cuore nel paesaggio quasi desolante delle attività a tempo, a uno tsunami di opzioni di simulazione di vita economiche e basilari, e a un'enorme varietà di progetti di quiz e puzzle, tutto a alternative come Diablo Immortal e Call of Duty Mobile, e persino eccellenti porting come Fortnite, Minecraft, Balatro, e la lista continua. Anche se può esserci uno stigma tra il pubblico PC e console che il mobile sia un po' inferiore, il panorama è molto più impressionante e ammirevole di un tempo.

Lo dico perché la prossima grande espansione nel mondo del gaming mobile arriva da Ubisoft, che dopo aver lanciato Rainbow Six Mobile è ora pronta a offrire The Division Resurgence, una versione esclusivamente mobile della popolare serie che cerca di preservare l'autenticità del franchise senza i vantaggi di piattaforma offerti da PC e console. E sai una cosa? Non è un tentativo sbagliato di raggiungere ambizioni così elevate.

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Per esempio, se guardi The Division Resurgence a livello macro, offre i pilastri fondamentali di ciò che costituisce un'esperienza di The Division. C'è un gameplay d'azione in terza persona e sparatorio serrato ed emozionante che permette al giocatore di affrontare una situazione di combattimento a modo suo. C'è un grande focus sul saccheggio e sul diventare più potenti acquisendo equipaggiamento migliore e migliorando ciò che hai nell'inventario, che è legato a un sistema a livelli colorati. C'è un mondo aperto da esplorare dove puoi incontrare nemici per strada mentre ti muovi da e verso missioni chiave e tematiche della storia. C'è ancora un elemento simile all'estrazione legato alla Dark Zone dove puoi vincere alla grande o andartene a mani vuote. C'è un focus sul gioco sociale, dove puoi affrontare diverse missioni da solo o in squadra con amici. Il punto è che ci sono molte cose che ti fanno notare subito che questo è un gioco di The Division senza alcun dubbio o dubbio, nonostante le limitazioni della piattaforma legate al mobile.

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Il team di sviluppo di Ubisoft ha fatto un lavoro eccellente nel consegnare un gioco che si gioca in modo fluido (anche se non è affatto visivamente straordinario...) e che offre un gameplay impegnativo ma gratificante. Che tu stia giocando con i comandi touch, che riflettono la maggior parte degli sparatutto mobili con il lato sinistro dello schermo riservato principalmente al movimento mentre il lato destro è il modo in cui miri e selezioni i comandi chiave come ricaricare e usare le abilità, o usare un controller connesso, l'azione è emozionante ed esplosiva, con un chiaro focus sull'offrire un gameplay che non è una passeggiata. L'IA nemica è intelligente e ti metterà alla prova, con bersagli di fiancheggiamento e minacce corazzate o con scudi che ti assaliscono così non puoi nasconderti dietro le coperture al sicuro dal pericolo. Devi essere sempre all'erta in questo gioco, sfruttando al massimo il level design, le tue abilità e risorse per sopravvivere ad alcuni scontri, cosa che è più di quanto molti giochi per dispositivi mobili possano dire. Allo stesso modo, anche se non ti dirò che adoro i controlli di mira touchscreen, qui funzionano molto bene anche se l'azione basata sul controller è decisamente migliore.

Quando prendi un gameplay di base che funziona efficacemente, abbinato alla libertà di un mondo aperto, che per gli standard mobile è piuttosto impressionante, aggiungi una storia completa, sistemi dettagliati di looter-shooter, progressione e buildcrafting, e offri tutto questo gratuitamente, è difficile non vedere la genialità di The Division Resurgence dal punto di vista del consumatore. Questo non significa che non ci sia margine di miglioramento, come c'è, inclusi nemici leggermente meno aggressivi, dato che il combattimento (per quanto ami una sfida) è attualmente piuttosto impegnativo, solo per fare un esempio. Ma in modo simile a Diablo Immortal, se non riusciamo a convincere gli sviluppatori PC e console affermati a usare risorse su piattaforme più orientate ai giocatori, allora ottenere un progetto come The Division Resurgence è praticamente la cosa migliore successiva, perché senza dover spendere un centesimo puoi accedere a quella che è di fatto una versione rudimentale della serie principale. Non è un brutto compromesso per un gioco che puoi giocare su un dispositivo da sette pollici sul treno.

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Tuttavia, questo mi porta ad alcuni dei problemi più seri del gioco, ovvero che The Division è un'operazione complessa sia nella presentazione che nella struttura del gameplay. Vagare per New York e restare impegnati in combattimento perde gran parte della sua brillantezza sullo schermo di uno smartphone, specialmente se non usi un dispositivo modello 'Ultra' o 'Max'. La mia esperienza su un iPhone 16 Pro è che il gioco girava benissimo, ma non riuscivo a vedere tutto quello che succedeva a causa del piccolo schermo che era anche ostruito da due pollici che cercavano di mirare e sparare con precisione i nemici a 30+ metri di distanza. C'è davvero tanto da racchiudere in una mostra così piccola.

Allo stesso modo, toccando la struttura di gameplay, questa non è stata ancora integrata in un modo che chi conosce la serie possa apprezzare. New York è un mondo aperto e questo è impressionante per i dispositivi mobili, ma non stiamo parlando di un open-world coinvolgente, piuttosto di una serie di isolati e strade senza vita che percorri sulla strada per la missione successiva, fermandoti di tanto in tanto per affrontare nemici che sono apparsi a 20 metri da te. Le missioni richiedono poi di caricare in aree separate dove ti vengono lanciati contro gruppi di nemici mentre ti muovi attraverso 'arene' uniche. Il modo migliore per descrivere il gameplay è che quasi riflette i giochi d'azione degli anni 2000, dove tutto era molto metodico e formulaico. Funziona e il merito è del mobile per aver già raggiunto questo punto della sua evoluzione, ma è ben lontano dagli standard moderni del gaming altrove.

Infine, abbiamo la mia più grande lamentela, ovvero che The Division è già una serie complessa che richiede molto impegno, tempo e riflessione per ottenere il meglio dalle tue build e imparare dove trovare gli oggetti giusti e come 'sfruttare' i sistemi di gioco. Ora immagina che tutto questo venga unito a una raffica di funzionalità presenti nei titoli mobili free-to-play: che siano tantissimi menu dedicati alle missioni giornaliere e settimanali, negozi con monetizzazione devastante, pass di battaglia, troppe valute e risorse che semplicemente ostruiscono l'esperienza, hai capito il succo. Il punto è che c'è sempre un trucco e un gioco come The Division Resurgence, con tutta la sua varietà di gameplay e riflessioni della formula di The Division, non può essere offerto gratuitamente senza sistemi come questi, che sono semplicemente anti-giocatore.

In definitiva, quello che otteniamo con The Division Resurgence è molto simile a Diablo Immortal. Alla base, è un videogioco molto ambizioso e impressionante, che rappresenta un enorme miglioramento rispetto a gran parte di ciò che offre la piattaforma mobile, ma è appesantito e frenato dall'inclusione degli elementi mobili invasivi e demoralizzanti che continuano a dare una cattiva reputazione alla piattaforma. Funziona come gioco per accedere per 20 minuti alla volta mentre si fa il tragitto per andare al lavoro? Senza dubbio. Ma potresti sederti e giocare a The Division Resurgence per ore, arrivando infine a giocare centinaia di ore come avviene facilmente nei progetti per console e PC? No, non ha la struttura o le gambe per essere un titolo del genere. Quindi, stiamo parlando di un gioco mobile migliore della media, ma anche di un altro chiaro esempio che il mobile è ancora inferiore rispetto alle altre piattaforme.