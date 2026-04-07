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Quando si parla di un gioco Life is Strange, ci sono alcune aree in cui ci si aspetta l'eccellenza. Questa serie è stata costruita su un insieme di pilastri, che siano personaggi vari e autentici, una narrazione emotiva e conflittuale, o scelte e colpi di scena enormi e che definiscano la storia. Questi sono elementi che ci aspettiamo da un gioco di Life is Strange, elementi che spesso possono superare la concorrenza a scapito di funzionalità di gameplay più mediocre e decisioni creative altrove. Lo menziono perché Life is Strange: Reunion è un altro caso proprio di questa strutturazione.

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Considerato il capitolo finale della saga di Max Caulfield e Chloe Price, Reunion esplora come le azioni di Max in Life is Strange: Double Exposure abbiano involontariamente riportato Chloe nella vita di Max (in un certo senso dipende da come si vivevano le precedenti partite) e come il suo intervento nelle linee temporali abbia portato i suoi amici e la sua attuale casa, la Caledon University, su un percorso di oblio. Ogni scelta ha una conseguenza alla fine della giornata e questo gioco è tutto incentrato sull'affrontare queste conseguenze in un modo che forse mostra un totale disprezzo nell'imparare dai nostri errori catastrofici. Lo dico perché l'obiettivo di Reunion è fermare un incendio devastante che brucerà Caledon fino a ridurlo in cenere, cercando al contempo di salvare la vita di coloro che moriranno nell'incendio. Nonostante tutto ciò sia accaduto a causa delle azioni di Max, la risposta immediata è quella di giocare ancora una volta con il tempo e tentare di 'correggere' la linea temporale e scolpire il finale perfetto, una premessa narrativa avvolta da ogni sorta di ambiguità morale.

Ammetto che è una storia divertente e interessante che lo sviluppatore Deck Nine ha ideato, con un ritmo migliore, con colpi di scena e rivelazioni più memorabili, uno strato più profondo di intrighi e mistero innascosto al centro, e il tutto colpendo quel principio fondamentale di scelte e conseguenze di Life is Strange. Dal punto di vista narrativo, è un altro trionfo del Deck Nine e un altro ottimo esempio che i giochi Life is Strange possono competere con i migliori se li giudicano da un punto di vista puramente narrativo.

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Allo stesso modo, il modo in cui vengono utilizzate le scelte fa sì che ognuna di esse risalti e risulti incisiva e cruciale per la narrazione più ampia. Non importa se scegli di confessare adorazione a un altro personaggio o di accusare attivamente un altro di essere un potenziale piromane, ogni scelta ha il suo scopo e ti porterà su una strada verso un finale felice o assolutamente spietato. Ed è proprio questo viaggio di vedere dove ti portano le tue scelte che rende Reunion un'esperienza così appagante, un gioco che puoi sostituire ogni sera con un film o un paio di episodi di una serie TV rilassandoti e guardando la storia che si sviluppa grazie al tuo coinvolgimento. Ancora una volta, è uno dei punti di forza chiave che questa serie ha sempre mantenuto e questa volta non perde un colpo.

Quello che posso dire, e questo contraddice in qualche modo il ritmo migliore della trama, è che Reunion non riesce a mantenere lo stesso livello con i suoi personaggi e il tuo legame con loro. La maggior parte di questi individui sono persone che conosci già fino in fondo grazie a Double Exposure, quindi c'è meno bisogno di conoscerli meglio e vedere come i loro archi narrativi individuali si inseriscono nella tua storia più ampia. In effetti, questa sembra essere una decisione più consapevole da parte di Deck Nine, che ha scambiato una raccolta di nuovi personaggi più ampi per il ritorno di Chloe e per vedere come le due icone di Life is Strange, lei e Max, si muovano a vicenda anni e anni dopo gli eventi del primo gioco. C'è molto da analizzare e apprezzare qui, ma mi manca avere un cast più ampio che mi sembra completamente estraneo e poi imparare piccoli dettagli su di loro pezzo per pezzo.

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Forse sono un po' schizzinoso, ma si iniziano a notare questi elementi più complessi quando l'esperienza di gioco più ampia è rudimentale come in Reunion. Certo, Deck Nine ha preso l'ottima decisione di permettere a Max di usare il suo potere di Riavvolgimento più liberamente, permettendo soluzioni più creative per aggirare problemi e conversazioni narrative, ma la maggior parte di queste appare molto motivata e pianificata, lasciando la funzione meno come uno strumento per il giocatore e più come il passo successivo per arrivare ai titoli di coda. Allo stesso modo, quando Deck Nine rimuove le barriere e apre Reunion a momenti più incentrati sul gameplay, scopri che è proprio qui che fa più fatica. Da un lato, Caledon è un'ambientazione mozzafiato, ma abbiamo già esplorato la maggior parte di queste aree e luoghi, il che significa che la meraviglia non è più la stessa di quando giocavamo a Double Exposure la prima volta. Inoltre, correre lentamente in un cortile o camminare intorno alla Tartaruga Schiacciante per interagire semplicemente con gli oggetti e ottenere una battuta di dialogo preprogrammata o trovare qualche collezionabile è semplicemente un po' noioso. A volte, non puoi fare a meno di pensare che Reunion sarebbe migliore senza queste rare sezioni di gioco aperte, offrendo invece una storia lineare più focalizzata e scolpita dall'inizio alla fine, come una storia di Telltale.

Ancora una volta, Reunion è un gioco davvero bellissimo in cui puoi sfruttare la modalità incentrata sulla Risoluzione per semplice mancanza di necessità di un'azione serrata e fluida a 60 FPS. La direzione artistica, il design degli ambienti, l'uso del colore, tutto si unisce per far risaltare questo gioco come il sogno di ogni artista. Ma quando parliamo di videogiochi interattivi, ci deve essere più sostanza nel gameplay vero e proprio, e aggiungere Chloe come seconda protagonista non è sufficiente da questo fronte. Per la maggior parte, gioca esattamente come Max, e la sua caratteristica abilità Backtalk è poco usata e ha pochissimo posto nel complesso generale. A volte sembra una svista.

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Life is Strange: Reunion si distingue come un gioco che guarderai più o meno favorevolmente a seconda di quanto tempo ed energia sei disposto a dedicargli. Hai l'impegno di rivivere la storia più volte, rivivendo certi momenti e capitoli con la condizione che alla fine porti a una scena o a un finale diverso? Se è quello che ti piace, allora probabilmente ti connetterai molto meglio con Reunion rispetto a chi è felice di concludere il viaggio di Max e Chloe dopo un solo tentativo. Mi trovo da qualche parte nel mezzo. C'è qualità e genuina genialità in questo gioco, ma allo stesso tempo non posso fare a meno di pensare che avrebbe bisogno di una maggiore interattività e un gameplay orientato al giocatore, oppure di un focus totale sulla narrazione e lasciando che una storia artigianale e altamente raffinata fluisca da sola. Forse vedremo un cambiamento nel futuro della serie, ma qualunque cosa accada alla fine, una cosa è chiara: Reunion colpisce ancora una volta gli elementi fondamentali di ciò che rende speciale un gioco Life is Strange, quindi ancora una volta merito a Deck Nine su questo fronte.