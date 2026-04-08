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A volte è difficile non avere aspettative per i giochi che si desiderano provare. Anche se suonano gli allarmi e tutto suggerisce che questo gioco abbia le probabilità contro di sé, continui comunque a sperare. Incroci le dita, eviti di passare sotto le scale e tutto il resto, nella speranza che il gioco possa davvero lasciarti senza parole. È così che mi sono sentito riguardo a Samson, di cui avevo visto diverse anteprime entusiasmanti, facendo schizzare alle stelle le mie aspettative. Non solo, ma tutto suggeriva che lo sviluppatore Liquid Swords, composto da diversi veterani di Avalanche, avesse capito di non dover mordere più di quanto potessero masticare, e aveva creato un gioco abbastanza stretto da arrivare al traguardo.

Quando ho visto per la prima volta Samson, sottotitolato "Una storia di Tyndalston", ho pensato che somigliasse alle missioni semi-lineari della serie GTA, solo senza armi da fuoco, e in realtà è una descrizione abbastanza accurata. In molti modi, il team qui ha chiaramente tratto molta ispirazione da Grand Theft Auto, dove le missioni prevedono di guidare in una città aperta e completare vari compiti. L'unica differenza è che in tutti i combattimenti si usano solo i pugni. Per il resto, la struttura è molto familiare se hai già giocato a giochi open-world. Non è il primo spin-off di GTA impostato in questo modo; pensa a Sleeping Dogs, per esempio.

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Interpreti Samson McCray, che torna nella sua città natale con un enorme debito con varie gang criminali di St. Louis. Sua sorella è stata presa in ostaggio per assicurarsi che paghi i 100.000 dollari che deve dobbere. Di conseguenza, Samson deve gettarsi in attività criminali a Tyndalston per guadagnare i soldi. La storia, però, è piuttosto sottile e serve soprattutto a mandare il giocatore in missione. Samson non è un personaggio particolarmente eccitante, e i suoi amici sono esattamente le figure stereotipate che ci si aspetterebbe in questo tipo di gioco. Sembra tutto qualcosa che hai già visto, e ho trovato difficile interagire davvero con Samson, con sua sorella, o con le persone che lo circondano. La storia ha una qualità leggermente sopra le righe, come se cercasse di adottare un po' di autoconsapevolezza, ma non funziona quando i personaggi non sono più dinamici di quanto non siano.

Per guadagnare denaro, Samson può dedicarsi a varie attività. Può partecipare alle corse, consegnare droga e picchiare altri criminali che si mettono sulla sua strada. L'unica cosa che il gioco fa davvero diversamente è rimuovere le armi da fuoco, e come abbiamo già detto, l'attenzione al combattimento ravvicinato non è nemmeno del tutto originale. Il resto sembra preso direttamente in prestito da GTA, e forse anche da Mafia. È francamente deludente. Il gioco utilizza un sistema di cosiddetti Punti Azione, dove ogni missione costa punti e di solito puoi gestire tre missioni al giorno. Allo stesso tempo, devi continuare a pagare i tuoi debiti, altrimenti verrai braccato. Buona idea, vero? Beh, sì, può sembrare bene sulla carta, ma in pratica è estremamente punitivo. Se fallisci una missione, perdi quasi tutti i tuoi soldi. In seguito puoi sbloccare abilità che riducono la perdita, ma perdi comunque circa il 90%. È incredibilmente frustrante. Va bene sentire la pressione del debito in modo più meccanico e guidato dal sistema, ma è semplicemente implementato male.

Si percepisce davvero come il gioco ti spinga costantemente a giocare perfettamente e semplicemente non funziona molto bene. Sembra più un esercizio per evitare la frustrazione che per divertirsi. Se solo le missioni fossero divertenti, ma purtroppo non lo sono. In termini generali, si dividono in due categorie.

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Il primo tipo sono le missioni in auto, in cui guidi, partecipi a gare o fermi altri criminali distruggendo le loro auto. Hai la tua auto, che si rompe abbastanza rapidamente, e quando succede, devi pagare per ripararla o trovarne una nuova. Il problema è che non puoi rubare auto dal traffico, quindi se la tua auto si guasta, potresti dover correre diversi chilometri per trovarne una nuova. Non è particolarmente ben progettato. Tutto diventa rapidamente stressante, soprattutto perché il gioco ti penalizza anche economicamente. Quando devi preoccuparti della tua auto, dei tuoi soldi e della difficoltà delle missioni, inizia a sembrare più lavoro che intrattenimento.

E so che ci sono persone che desiderano una sfida più di ogni altra cosa, ma prova a immaginare Celeste, dove le tue fragole guadagnate con fatica si svuotano col tempo, e ogni volta che fallisci. Samson non è impegnativo , è solo progettato in modo malizioso e non in modo intelligente. Guadagni punti esperienza lungo il percorso, ma anche quando sono arrivato all'ultima sezione del gioco, sono stato abbattuto da nemici che mi guardavano solo con occhiatacce, e a quel punto ero proprio in fondo all'albero delle abilità menzionato. Non mi è sembrato diverso e non mi sono sentito più forte di quando ho iniziato il gioco, e questo non è una cosa positiva. Non si percepisce alcun senso di progressione e questo ha reso il gioco piuttosto noioso.

L'altro tipo di missione si svolge a piedi, dove devi trovare pacchi e picchiare i nemici. Ed è qui che il gioco crolla davvero. I comandi sono imprecisi e sembrano "fluttuanti" e ci sono così tanti glitch tecnici che mi ha fatto arreppiare più volte. Spesso rimani bloccato nell'ambiente e, quando succede, il tuo personaggio può iniziare a volare in modi strani. Possono volerci diversi minuti per liberarti e non hai voglia di ricominciare perché il gioco non è necessariamente stato salvato.

Anche il sistema di combattimento non è buono. Puoi rimanere bloccato da nemici che continuano a colpirti senza che tu possa fare nulla, e improvvisamente ti ritrovi morto a terra e hai perso i tuoi soldi... di nuovo. I nemici possono anche comparire dietro di te senza preavviso, quindi vieni colpito senza possibilità di reagire. Sembra ingiusto e frustrante. Devo ammettere che ho gettato la tastiera sul divano più volte per pura frustrazione. Non è un buon segno. Questo si può risolvere, ovviamente, ma sono costretto a descrivere la mia esperienza come è stata, non come potrebbe essere per te.

Se devo dire qualcosa di positivo, la città di Tyndalston è in realtà piuttosto piacevole. Ha un'atmosfera ruvida e cruda e le strade costantemente bagnate gli conferiscono un'atmosfera distintiva, anche se in realtà non piove mai. È un po' strano, ma anche un po' affascinante in modo bizzarro. Purtroppo, questo viene rapidamente oscurato da suoni ripetitivi e conversazioni che si ripetono all'infinito, e che alla fine diventano solo irritanti. Questo gioco sembra una raccolta di buone idee che non si concretizzano mai del tutto. Si può vedere cosa hanno cercato di fare gli sviluppatori, ma sembra che non abbiano avuto le risorse per darle vita adeguatamente.

Quindi, consiglierei Samson ? No, non nello stato in cui si trova il gioco in questo momento. E faccio fatica a capire come possa essere salvato senza cambiamenti significativi in alcuni sistemi assolutamente centrali.