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Da quando ho scoperto Mouse: P.I. For Hire, ho seguito con entusiasmo il gioco e seguito il suo sviluppo. Il motivo non è un legame con lo sviluppatore Fumi Games o una sorta di ossessione per il titolo stesso, ma semplicemente che questo progetto trasmette un senso di carattere e personalità che spesso si manca quando si consuma molti media e si passa da un gioco all'altro con la stessa frequenza di un recensore. I trailer, i frequenti scorci, l'esperienza pratica, tutto mi ha convinto che questo titolo ha il fattore 'it' sia dal punto di vista creativo che artistico. Ma questo regge per tutta la durata della storia?

Basta sperimentare brevemente lo stile artistico noir degli anni '30, animato con tubi di gomma, in bianco e nero, e la colonna sonora jazz in vinile che la accompagna, per sapere che Fumi Games ha centrato nel segno dal punto di vista audiovisivo. Mouse: P.I. For Hire è una vera delizia creativa, un'opera d'arte d'impatto e memorabile, abbastanza forte da essere l'unica ragione per cui potresti procurarti una copia e vivere il gioco da solo. Non è solo mozzafiato da vedere, ma ha personalità e carisma ovunque tu vada, con il mondo che sembra davvero uscito da un cartone animato d'altri tempi. È meraviglioso e una base sorprendentemente solida su cui costruire uno sparatutto d'azione in stile Doom.

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Mouse: P.I. For Hire è strutturato in modo lineare, il che significa che segui una misteriosa narrazione di topi scomparsi, che presto si svela in un grande piano di corruzione che è sciocco quanto un cartone animato, anche se ha ispirazioni del mondo reale. Per quanto vorrei un po' più di potere nell'elemento detective del gioco, la necessità di mettere insieme indizi per scoprire connessioni e informazioni vitali, così com'è, la storia e il modo in cui è costruita funzionano e restano abbastanza interessanti da essere seguiti. Ma la verità è che la storia di Mouse non è davvero il suo punto di forza principale. In modo simile a Cuphead, c'è una storia al centro del gioco che è sufficiente a tenerti motivato, tuttavia, la vera sostanza di questo gioco sta nell'ambientazione dell'azione.

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Ancora una volta, parliamo di un'esperienza simile a Doom, dove ti muovi tra diverse arene e respingi nemici roditori (o coccodrilli...) che attaccano usando una strana varietà di armi e strumenti. Puoi correre incredibilmente velocemente in modo omnidirezionale, usare abilità acquisite per afferrare e correre lungo i muri nelle aree, il tutto scatenando una raffica di proiettili contro le minacce in arrivo. Poi, una volta che il caos si placa, puoi esplorare angoli e fessure alla ricerca di segreti o passare all'arena successiva. In realtà è un'esperienza piuttosto lineare, molto simile a Doom, e non è una critica, solo qualcosa di cui forse essere consapevoli se speri in un level design più aperto.

Parlando del level design, Fumi Games ha messo in luce le proprie capacità creative e ha offerto una vasta gamma di opzioni che ti portano in tutto Mouseburg e in una varietà di biomi e luoghi unici. Nessun livello sembra o appare uguale a due livelli e, allo stesso modo, non c'è mai un modo familiare per arrivare alla conclusione di un livello. Nonostante la tavolozza noir, ovunque tu vada appare fresco e vivace, soprattutto quando inizia il combattimento e la colonna sonora jazz è al massimo.

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Quello che criticherò sono i nemici, dato che nel gioco ci sono solo pochi tipi di nemici e, per la maggior parte, combattono tutti in modo simile. I nemici corpo a corpo ti corrono indietro senza pensarci, mentre quelli a distanza restano indietro e ti sparano da lontano. Non ci sono abilità o meccaniche aggiuntive da applicare, è solo sempre una corsa e pistola, che sarebbe forse più appagante se ci fossero nemici complessi sulla tua strada, simile a ciò che Doom offre con la sua ampia varietà di demoni con abilità e abilità uniche. Così com'è, i nemici di Mouse lasciano poca impressione su di te, poiché puoi spazzarli via senza troppa resistenza. E lo stesso vale anche per i boss. Questi nemici hanno alcune meccaniche ed elementi unici, ma in generale, si tratta di evitare i loro proiettili e semplicemente spararli in faccia in risposta.

Dopo ore e ore dedicate a Mouse: P.I. For Hire, ho trovato anche altre scelte di design che non mi hanno colpito del tutto. C'è una grande enfasi sul raccogliere denaro nel livello e usarlo per comprare carte da baseball per il minigioco in-game. Va bene, ma dover continuamente cercare qualche centesimo di un livello alla volta non è esattamente gratificante, soprattutto quando il sistema valutario non influisce davvero sulla progressione principale. Inoltre, il modo in cui i segreti vengono incorporati è un po' disomogeneo, perché a volte troverai un segreto che sembra davvero speciale, solo per essere ricompensato con un po' di denaro o un oggetto da collezione di giornali. Si arriva a un punto in cui smetti di provare il brivido di fiutare le aree nascoste, dato che la ricompensa di solito non è abbastanza.

È proprio per tutto questo che Mouse: P.I. For Hire si distingue come un gioco speciale, ma forse uno che non ha raggiunto il suo pieno potenziale. Ancora una volta, dal punto di vista artistico e creativo, questo gioco è tra i migliori. È un vero punto forte in tutto lo spettro visivo e audio, con persino i dialoghi doppiati fantastici interpretati in modo brillante da ciascun rispettivo interprete. Tutto questo merita infinite lodi. Eppure, dal punto di vista del gameplay, ci sono crepe nell'armatura, con scelte di design che rendono l'esperienza un po' vuota e unidimensionale a volte.

C'è un riferimento all'attraversamento dei livelli ispirato al Metroidvania, un elemento che il gameplay non sfrutta molto, e allo stesso modo il platforming e l'esplorazione sembrano più un extra che una scelta creativa chiave. Questi sono, in definitiva, solo alcune aree in cui Mouse: P.I. For Hire avrebbe potuto migliorare e cercare di offrire un'esperienza più equilibrata su tutti i fronti.

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Ma ehi, non lasciare che queste critiche ti scoraggino dal dare il check-out Mouse: P.I. For Hire. Alla fine, Fumi Games è uno sviluppatore indie e questo è il loro progetto d'esordio, e tenendo conto di questo è difficile non essere altro che impressionati da ciò che il team ha ideato. C'è così tanto carisma che è quasi difficile non apprezzarlo, e il ritmo e il gunplay sono abbastanza forti da intrattenerti quando non sei abbagliato dall'incredibile arte e animazione. Quindi, anche se non è perfetto, è un lavoro ammirevole da parte di Fumi Games, che mostra ambizione da AA (o superiore) nonostante siano solo un team indie.