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Quando Nintendo lanciò per la prima volta i suoi ormai classici avatar Mii, nel mio mondo erano un passatempo inaspettatamente divertente, dove io e i miei fratelli spesso ci sedevamo a ricreare vari personaggi e personalità di contesti diversi, per poi vederli affrontare in una partita di baseball in Wii Sports. Lo sport in sé non era la cosa principale; il divertimento era sedersi lì a commentare le partite dove, ad esempio, Chicken Little riusciva a colpire un fuoricampo dopo che Nikki Sixx aveva lanciato male la palla, portando il personaggio manga Yotsuba, Kenny di South Park e un "boomer" di Left 4 Dead a correre le basi e segnare qualche punto per la squadra di casa. Wii Sports quasi mai si è trattato di giocare a questi sport, ma di vedere come tutti questi personaggi interagivano tra loro e, in una certa misura, creare narrazioni divertenti con cui poter interagire. Il genio del concetto risiedeva nella sua semplicità, dove Nintendo trovava il modo di liberare la nostra creatività con strumenti relativamente limitati. Era tutto intorno all'immagine che proiettavamo sui personaggi che ricreavamo, e ricordo di aver pensato che avremmo potuto fare molto di più se le nostre opzioni per la creazione dei personaggi fossero state solo un po' più ampie.

Nintendo era un passo avanti e ha rilasciato il simulatore di vita Tomodachi Life per 3DS un paio d'anni dopo, e anche se purtroppo è passato inosservato, ora finalmente sono riuscito a tornare e vivere i miei sogni di Mii in un gioco che si concentra interamente su ciò che volevamo ottenere in Wii Sports; Cioè, lasciare fluire la creatività e osservare le mie piccole creazioni interagire tra loro come amici.

Benvenuto sull'isola! Qui, a turno, presentiamo il programma!

In Tomodachi Life: Living the Dream, si tratta di costruire la propria comunità di personalità uniche su un'isola che ti viene assegnata non appena inizia il gioco. Fin dall'inizio, sono rimasto colpito dalla possibilità non solo di dare un nome alla casa condivisa dei tuoi personaggi Mii, ma anche di personalizzare la loro pronuncia. Infatti, ogni volta che un nome deve essere creato o una parola tipica, prima devo scriverla in testo semplice e poi, su una nuova riga, decidere la pronuncia. Questo è particolarmente utile quando voglio introdurre caratteri o espressioni svedesi sull'isola, e anche se la pronuncia dei miei personaggi Mii raramente è perfetta, la differenza linguistica non sembra mai un ostacolo alle mie attività creative. Per stabilire chiaramente il mio ruolo di leader dell'isola, decisi che dovevo essere chiamato "Capitano", ma ogni volta che un Mii cerca di pronunciare il mio nome, deve chiamarmi "Oh Capitano, il mio Capitano". Semplice, eppure così divertente.

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A proposito di Mii, sono proprio questi piccoli affascinanti in cui Nintendo ha riversato quasi tutta la sua energia in Tomodachi Life: Living the Dream. La prima cosa che succede dopo il mio arrivo nel mio continente personale è che posso creare il mio primissimo residente; Ozzy Osbourne. È ovvio che lo strumento di creazione dei personaggi si è evoluto dai tempi della Wii, ma quando ho sfogliato per la prima volta i menu di occhi, nasi, capelli e altre caratteristiche fisiche, ho provato ancora un po' di gioia nel cuore nel vedere quanto amore e personalità posso trasmettere sulle mie piccole creazioni. Mi viene presentata una vera e propria galleria di opzioni, dove posso anche in gran parte modificare e modificare i tratti facciali dei miei personaggi finché non sono completamente soddisfatto.

A volte i nostri personaggi si trovano in situazioni strane...

Un personaggio è più del suo aspetto, qualcosa di cui Nintendo è ben consapevole, quindi prima che Ozzy potesse essere lasciato libero sull'isola, ho dovuto progettare la sua personalità. Rispondendo a domande che non sembravano troppo lontane da un classico test di personalità, il suo personaggio ha iniziato a prendere forma. La voce è un'altra caratteristica chiave di ogni personalità unica, e anche se penso che assolutamente tutti i Mii tendano a suonare un po' troppo meccanici per i miei gusti, apprezzo il fatto che mi sia permesso di personalizzare tutto, dall'intonazione della voce alla tonalità, così che la voce di ogni personaggio abbia la possibilità di trovare un tono unico.

Una volta che Ozzy ha trovato la sua identità, viene finalmente liberato sulla piccola isola e io posso sperimentare le meccaniche fondamentali di Tomodachi Life. Tutto ruota attorno ai desideri, ai sogni e allo sviluppo dei miei personaggi Mii, dove lo sviluppo sia del continente che di ogni singolo personaggio si basa sul soddisfare in un modo o nell'altro i desideri e i bisogni degli abitanti. Le ricompense per sviluppare i miei Mii non sono mai particolarmente grandiose. Invece, ogni livello avanzato mi permette di identificare un nuovo pezzo del puzzle nella personalità di un personaggio selezionato. Ogni ricompensa individuale sembra certamente piuttosto modesta nella portata, ma alimenta anche in me il desiderio di continuare a investire nei miei piccoli personaggi così che, a lungo termine, possano diventare individui completamente unici. Che scelga uno stile di camminata distintivo o che crei una mia frase da dire ogni volta che mangia qualcosa, sento che i vuoti nel puzzle della personalità si stanno colmando lentamente ma inesorabilmente. Quando si tratta di progettare nuove frasi e frasi, che i miei Mii iniziano poi a usare nella vita di tutti i giorni, è inaspettatamente divertente, e le prime volte che ho sentito Ozzy dire "Vorrei che servissero pipistrelli" prima di mangiare il pranzo, non ho potuto fare a meno di ridere.

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Walt Disney ha bisogno di una mano d'aiuto...

Con il trasferimento di nuovi residenti sull'isola, inizia a prendere forma una piccola città, completa di edifici residenziali e vari negozi, dove spesso mi vengono offerte ulteriori opportunità per essere creativo. I tratti della personalità non sono l'unica cosa che si può personalizzare, perché col tempo ho anche la possibilità di disegnare di tutto, dai vestiti agli oggetti personali. Gli strumenti usati per la creazione sono un po' macchinosi e richiedono tempo per essere abituati, ma alla fine penso che valga la pena lo sforzo, dato che il livello di dettaglio che si può ottenere con un po' di lavoro vale sicuramente la pena. Vedere i miei abitanti vagare con abiti personalizzati e scegliere vari oggetti unici contribuisce molto alla sensazione di un mondo vivo e personale. Più tempo passo a creare nuovi dettagli, più l'isola sembra una mia creazione unica.

Come leader del continente, spetta naturalmente a me agire come urbanista per la crescente comunità dei miei residenti. Man mano che più persone si trasferiscono, la dimensione dell'isola si espande e, proprio come per i singoli personaggi, ho l'opportunità di plasmare il mondo a mio piacimento. Secondo me, però, questo è l'aspetto più debole di Tomodachi Life, dato che spesso trovo un po' complicato ogni volta che devo rielaborare la disposizione per fare spazio a un nuovo negozio o a qualche altra espansione. Il gioco insiste anche che io colloci un edificio appena sbloccato non appena sarà disponibile, senza darmi la possibilità di riorganizzare prima il centro della città esistente. Se scelgo di lasciare che sia il gioco a decidere la posizione da solo, di solito sceglie il primo spazio aperto disponibile, il che può, ad esempio, portare la grande spiaggia sabbiosa dell'isola a essere usata come deposito finché non trovo una soluzione più sensata.

A volte ci catapultano in brevi mini-giochi. Qui, Ozzy Osbourne e Greta Thunberg si contendono per vedere chi riesce a far girare meglio la piccola Greta.

Come ho scritto nell'introduzione, il mio divertimento per Tomodachi Life: Living the Dream non riguarda le meccaniche di gioco ma l'interazione tra i personaggi, proprio come in Wii Sports tanti anni fa. Nel complesso, Nintendo riesce a catturare abbastanza bene l'atmosfera vivace di diverse personalità che si incontrano e interagiscono, ma nonostante ciò, non posso fare a meno di sentire che manca qualcosa. Una volta che mi sono abituato a tutte le frasi tipiche, agli stili unici di abbigliamento e ai soprannomi, sento che l'illusione non arriva del tutto. I miei Miis generalmente finiscono in situazioni più o meno simili e si dicono più o meno le stesse cose tra loro, il che alla fine fa sembrare tutto ripetitivo e un po' prevedibile. L'interazione funzionava meglio quando erano solo idee nella mia testa, e quando inizio a vedere le cuciture, a sentirmi la mancanza di quella sensazione di vita, che per me era il senso dell'esperienza... Almeno fondamentalmente. Potrebbe essere ingiusto confrontare Tomodachi Life: Living the Dream con l'idea stessa di una comunità personale e dinamica, ma è lì che finisco.

Nonostante il fascino della sua semplicità, il design Mii non è nemmeno il punto di forza di Nintendo; A mio avviso, è piuttosto anonimo. Soprattutto se confrontato con le altre icone del gigante videoludico che tendono a vantare sia il colore che la brillantezza formale, il mondo Mii risulta piuttosto piatto e, alla fine, risulta un po' noioso da abitare da un punto di vista puramente estetico. Diventa semplicemente un po' troppo anonimo, e se, come me, cerchi quell'interazione unica tra i personaggi, penso che andrai oltre giocando qualcosa come The Sims.

In definitiva, tutto ruota attorno agli amici che incontriamo lungo il percorso.

Nel complesso, penso sia importante mantenere le aspettative a un livello ragionevole, e se devo presumere che questa sia una serie nata come un espediente gratuito per la Wii, è davvero divertente vedere quanto Nintendo sia disposta a costruire su tutti i suoi marchi, per quanto possano sembrare inaspettati all'inizio. Va anche detto che mi sono goduto soprattutto Tomodachi Life: Living the Dream durante sessioni più lunghe sul divano, mentre col senno di poi posso immaginare che sia un gioco molto più adatto al gaming portatile in brevi sessioni.

Anche se il mio tempo con Ozzy e i suoi amici non è stato del tutto perfetto, la mia esperienza è comunque positiva. Tomodachi Life: Living the Dream è accogliente e pieno di gioia creativa per chiunque sia disposto a prendersi il tempo per costruire una comunità Mii con personalità. Sostengo che serve una buona dose di immaginazione da parte di un giocatore per ottenere il massimo valore dall'esperienza. Con questo non intendo solo il desiderio di creare visivamente, ma anche un concetto generale di chi sono i tuoi personaggi e come dovrebbero essere i loro rapporti con gli altri residenti. In sostanza, costruisci la tua storia e vedi cosa succede. Per me, Tomodachi Life: Living the Dream è principalmente uno strumento eccellente per il pensiero creativo, mentre poi spetta a noi giocatori decidere cosa vogliamo creare.