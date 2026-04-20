HQ

Solo un altro giro e poi devo davvero andare a dormire un po'. Ultime parole famose, per usare un eufemismo, e all'improvviso ti rendi conto che sono le due e mezza del mattino, ti bruciano gli occhi, l'interno della testa si è trasformato in una specie di fango digitale di pixel, e sai che tra poche ore devi andare al lavoro. Pánico.

HQ

È una sensazione che molti di noi giocatori conoscono fin troppo bene, ma che negli ultimi anni è diventata sempre più rara. Certo, ami giocare con ogni fibra marcia del tuo essere, ma in fondo ti viene costantemente ricordato di "essere adulto e prenderti le responsabilità". Così, a malincuore, ti trascini a letto, anche se tutto ciò che vuoi è incollarti al divano, saldare la porta d'ingresso e perderti nella follia digitale.

Vampire Survivors è da tempo uno di "quei" giochi per me. Ero un disastro totale quando il gioco uscì ed è un vero miracolo che non mi sia mai ammalato nonostante molte notti troppo tardi. Sì, sono un adulto... Te lo prometto. Narcotici digitali nella loro forma più pura, con un ciclo di gioco istantaneamente ipnotico pieno di numeri crescenti, effetti sempre più colorati e quei suoni ridicolmente soddisfacenti. Resistere alla follia era quasi senza speranza.

Annuncio pubblicitario:

Quindi, qual è il risultato quando qualcuno decide di prendere lo stesso concetto, ribaltarlo, punteggiarlo con un po' di costruzione del mazzo e condirlo con un pizzico di roguelite? Un crollo totale nel miglior senso possibile. Ecco cosa. Quindi, cos'è esattamente Vampire Crawlers ? Seguimi e ci immergeremo nei pixel e nella prospettiva dello screensaver di Windows 98.

Sblocca i personaggi e potenzia le tue carte.

Prima di tutto, lasciate che sia chiaro una cosa; Vampire Crawlers non cerca mai di superare il suo predecessore sul proprio territorio. È qualcosa di nuovo, ma anche stranamente familiare. Qui sono stati ingegno, perché invece di girare intorno a punti casuali mentre i tuoi attacchi automatici fanno il lavoro pesante, ottieni più controllo. Ti muovi da solo, quadrato per quadrato, passo dopo passo, e decidi da solo quali battaglie vuoi affrontare. Ogni carta che giochi, ogni combo che provi a costruire, è tutto un continuo equilibrio che a volte può portare rapidamente alla sconfitta a causa di un nemico inaspettato che compare, o di una serie sfortunata di mani che ti dà le carte completamente sbagliate, nell'ordine completamente sbagliato. Giura, accetti il mietitore e torni subito dentro. Solo un'altra volta... Poi si va subito a letto.

Anche se Vampire Crawlers è, sulla carta, un gioco diverso dal suo predecessore, riesce a catturare esattamente lo stesso battito, tensione e gameplay coinvolgente. Scegli un percorso da una mappa del mondo, completo di nomi e aree che sicuramente riconoscerai da Vampire Survivors, e costruisci il tuo mazzo in tempo reale. Il cambiamento più evidente e tangibile è il ritmo del gioco, poiché qui è l'azione costante o la tensione mozzafiato che vengono premiate. Stai fissando la tua mano, pianificando combo, costo di mana e effetto massimo. La prima è, inoltre, quella che si potrebbe chiamare la spina dorsale di Vampire Crawlers, dove giochi carte con costi di mana crescenti per costruire moltiplicatori che possono rapidamente degenerare in matematiche sconcertanti che avrebbero fatto sudare Gottfried Wilhelm Leibniz. Quando quella sequenza quasi perfetta finalmente arriva, costruita in egual misura di pianificazione a lungo termine e di un pizzico di fortuna, beh... Mamma Mia, lo schermo esplode di colori, effetti e dei suoni soddisfacenti dei mostri che soccombono alla tua forza travolgente. È così piacevolmente soddisfacente che ti fa venire la testa.

Annuncio pubblicitario:

I nemici stanno arrivando a frotte, ma sarai anche generosamente ricompensato per i tuoi sforzi!

Anche il sistema di carte è sorprendentemente facile da leggere, nonostante si sovraccarichi rapidamente. Le carte rosse rappresentano attacchi, quelle blu la difesa, quelle gialle i buff, quelle viola ti danno mana, e così via. Questo mantiene la tua mano gestibile, anche quando viene espansa e cresciuta in una cassa degli attrezzi empia e stracolante progettata per l'uccisione dei mostri.

Più spesso che no, Crawlers ti lancerà anche una o due curve, dato che il gioco ama davvero aggiungere stranezze, spesso molto più di quanto tu possa ragionevolmente gestire. La parte migliore di tutte? Puoi sempre fare qualcosa con loro, per quanto assurdo e sciocco possa sembrare. Se c'è una cosa di cui non dovresti mai aver paura, è sperimentare. Le sinergie possono nascere dalle cose più inaspettate e i Crawlers premiano la creatività e la curiosità piuttosto che la cautela passiva, una filosofia di design che vorrei moltissimo che più roguelite osassero abbracciare.

Vampire Crawlers osa lasciare le redini e lasciarti galoppare verso l'orizzonte, pienamente consapevole che prima o poi sarai sopraffatto. È un gioco che ti permette di diventare un dio, anche se solo in forma pixelata, ed è proprio questo che rende il gioco così dannatamente affascinante. Ogni corsa diventa un esperimento folle, ogni fallimento una lezione e, per estensione, una scusa per saltare un'altra ora di sonno.

La meta-progressione aiuta anche a mantenere vivo il fuoco. Tra una "run e l'altra", hai la possibilità di perfezionare e smanettare la città. Puoi manipolare tutto, dalle gemme che appaiono nel gioco - che a loro volta forniscono effetti passivi sulle tue carte - fino a quanto dovrebbero essere potenti le tue abilità bonus o quale personaggio vuoi giocare. Proprio come nell'originale, ci sono una miriade di volti da sbloccare, ognuno con le proprie stranezze e abilità che incoraggiano ancora più sperimentazione.

Il Mietitore ti perseguiterà...

Il sistema garantisce che Crawlers sembri sempre andare avanti; c'è sempre un piccolo progresso da fare, anche quando sei stato battuto e il Mietitore arriva per l'ennesima volta a prenderti in giro e a sfoggiarti la sconfitta in faccia. Solo un altro round...

Visivamente, Vampire Crawlers è praticamente quello che ci si aspetterebbe, e non si allontana molto dalle sue radici con rappresentazioni eccessivamente pixelate di tutto, dai mostri ai personaggi. Ma presenta anche una struttura più chiara che si adatta al nuovo gameplay e effetti nitidi che arricchiscono l'esperienza. In un certo senso, sembra che qualcuno abbia preso il 3D Maze Screensaver da Windows 95 e lo abbia gettato nel blender insieme a Castlevania, e il risultato è anche molto colorato e affascinante, dato che sicuramente sorriderai più di una volta durante le tue numerose avventure.

Certo, ci sono alcuni piccoli difetti, dato che la prima ora è piuttosto lenta e ci vuole sicuramente un po' di tempo perché i macchinari si mettano davvero in funzione. Sarò onesto e dico che all'inizio mi sono un po' grattato la testa perplesso. Pensalo come una locomotiva che lentamente accumula vapore nella sua caldaia o una palla di neve rotolata dalla cima di una montagna ma che lentamente cresce fino a diventare una valanga. Una volta che è in funzione, ragazzo, decolla.

Inoltre, il gioco può diventare un po' caotico, con un'interfaccia che a volte risulta un po' complicata. Piccoli fastidi, ovviamente, e probabilmente qualcosa di cui ti lamenterai per qualche secondo prima di dimenticarlo altrettanto rapidamente e perderti di nuovo nell'assurda genialità di Vampire Crawler e cliccare ancora una volta su "continua". Solo un altro round...

Carte a volondate e un sacco di sblocchi!

Ecco il punto, Vampire Crawlers si rifiuta di lasciarti andare. Affonda i denti nel tuo collo e si divora. Perché, anche se molto è familiare e la somiglianza con Survivors è sorprendente, Crawlers funziona con strumenti completamente nuovi. Dimentica i riflessi e la navigazione perfetta tra orde di mostri in carica, qui si tratta di intelligenza, tempismo e un amore un po' sadico per spingere i sistemi al limite.

Le ore scorrono, il giorno si trasforma in nebbia e i numeri crescono con le tue catene di combo, tutto al ritmo di quella musica subdolamente ondeggiante e uno spettacolo pirotecnico di pixel e effetti crepitanti. Accidenti, Poncle, cosa hai fatto... Vampire Crawlers è semplicemente eccezionale e le sue possibilità sono vertiginose. Gioca a tuo rischio e pericolo, perché questo è, se possibile, ancora migliore e più rifinito rispetto al suo predecessore.