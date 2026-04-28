Se c'è una cosa che i giochi motociclistici hanno da offrire, è la scelta. A differenza di altri giochi sportivi, dove un titolo domina e non c'è concorrenza, questo genere offre diversi giochi tra cui scegliere. La maggior parte, tuttavia, è sviluppata da Milestone. Ci sono Ride, MXGP (anche se l'ultimo capitolo è uscito nel 2024), Monster Energy Supercross se preferisci quel tipo di moto, Speedway Challenge e altri giochi più vecchi ma ancora popolari come MX Bikes (dal 2019, ma che ha ancora 3.886 giocatori contemporanei su Steam al momento della stesura). E poi c'è il gioco ufficiale di MotoGP.

Ci avviciniamo al lancio di quest'anno.

A dire il vero, gli ultimi capitoli di questa serie tendono a fondersi un po', e questo vale anche per la versione di quest'anno. Se avessi lanciato MotoGP 26 e detto che era MotoGP 25, non avrei discusso nemmeno per un secondo. Il motivo principale è che si tratta di un gioco con licenza ufficiale, il che significa che non può essere così selvaggio come Ride. Tuttavia, Milestone di solito modifica e lavora un po' sul contenuto ogni anno e offre qualche aggiornamento minore.

La situazione della carriera è disperata.

Non hanno bisogno di modificare molto la moto vera e propria, dato che è una delle migliori del genere, e l'unica vera differenza quest'anno rispetto all'anno scorso è che l'esperienza "Pro" è stata modificata per concentrarsi maggiormente sul pilota. "Guida basata sul pilota", come la descrivono loro. Proprio come suggerisce il nome, la fisica è ora progettata per permettere al giocatore di controllare direttamente il pilota invece che la moto. Proprio come nella vita reale, dove sei tu a piegarti e la moto ti segue. La moto non inizia a inclinarsi di lato da sola per girare e a quanto pare questo ha reso necessario aggiornare alcune animazioni per i piloti. Avendo testato entrambe le versioni - questa fisica basata sui rider e quella che viene chiamata "Arcade" - posso dire che c'è una grande differenza. Secondo gli sviluppatori, "Pro" dovrebbe "rendere più facile imparare a guidare". Io penso esattamente il contrario, che sia più difficile che controllare la moto nell'impostazione Arcade, ma è una questione di preferenze personali. L'altra novità è che le moto Moto3 e Moto2 hanno avuto l'audio aggiornato.

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Puoi guidare diversi tipi di moto se ti va.

Quindi, non è cambiato molto sulla pista, ma forse ci sono stati cambiamenti altrove? La modalità Carriera, dove credo la maggior parte dei giocatori passerà la maggior parte del tempo, è praticamente la stessa. Puoi ancora una volta scegliere di iniziare in Moto3, Moto2, oppure saltare direttamente nella grande lega di MotoGP e poi salire fino al titolo. Dopo di ciò arriva una conferenza stampa di apertura in cui puoi scegliere qual è il tuo obiettivo per l'anno, e magari crei una rivalità, corri abbastanza bene da assicurarti un contratto con una squadra migliore o gareggi per il prestigio. Una cosa che mi piace è che puoi sviluppare la tua moto per competere con i migliori e tutte le moto possono raggiungere le prestazioni massime se dedichi abbastanza tempo a svilupparle durante i giorni di test e i debriefing. Quindi Ducati e Aprilia potrebbero dover fare attenzione.

La Carriera è poi strutturata settimanalmente con un calendario ufficiale delle gare (se lo desideri). La prima settimana può consistere in una sessione di prove, qualifiche, uno sprint e la gara, mentre la seconda settimana è la stessa su un tracciato diverso. La terza settimana potrebbe poi essere una cosiddetta Race Off, dove hai la possibilità di guidare un po' più tranquillamente con altri tipi di moto, come minibike e motard. È stato aggiunto un nuovo stadio, Canterbury Park, portando il totale a tre, insieme alle esistenti Mont Lagard e Borgo Caselle. Non sono un esperto di come i cavalieri professionisti trascorrano il loro tempo libero, ma a quanto pare questo serve a darci una "visione delle routine di allenamento reali dei cavalieri".

Purtroppo, MotoGP 26 è stato un po' troppo cauto riguardo ai nuovi contenuti.

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Se, invece, preferisci il multiplayer, puoi giocare in modalità split-screen a due giocatori o in gare online fino a 22 giocatori con cross-play completo tra Steam, Epic Games Store, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. L'esperienza per giocatore singolo offre tutto ciò che ci si aspetta oltre alla modalità Carriera, con eventi Grand Prix, campionati, gare in solitaria e prove a tempo.

MotoGP 26 rimane un gioco molto forte in una serie che rende giustizia al MotoGP reale, e dal punto di vista del gameplay è divertente, ma purtroppo sembra che la serie stia iniziando a rallentare un po' troppo. Semplicemente non ci sono abbastanza contenuti nuovi, né sembrano abbastanza diversi dal titolo dell'anno scorso.