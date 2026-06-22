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Il gioco d'azione e avventura Forgotlings proviene dallo studio danese ThroughLine Games di Copenaghen, uno studio indie noto soprattutto per l'eccellente Forgotten Anne del 2018. Forgotlings si svolge nello stesso universo di Forgotten Anne ed è, in effetti, un prequel di quel gioco stesso.

Forgotlings è una bellissima avventura d'azione 2D guidata dalla storia, ambientata nelle Terre Dimenticate, il regno dove gli oggetti perduti e dimenticati finiscono quando vengono abbandonati dal nostro mondo. Questi si chiamano "Forgotlings, e questo mondo magico è abitato da tutto: stivali parlanti, pesi da forno vivi, un secchio un po' troppo cauto, sveglie fluttuanti con occhiali da moto, un affascinante cavatappi con un casco morbido, e molti, tantissimi altri personaggi divertenti.

Assumi il ruolo di Fig, un ex manichino/bambola che posa che, rispetto alla maggior parte degli altri personaggi, è un po' noioso e che è finito anche nelle Terre Dimenticate. Dopo alcune deviazioni, cade nelle grinfie di un gruppo di mercanti di schiavi specializzati nella vendita di nuovi Forgotlings al miglior offerente alle aste, ma alla fine riesce a fuggire e diventa effettivamente capitano della fiera, seppur un po' logora, nave Volare (anch'essa viva). Ora parte nel mondo per unire le cinque tribù rivali della terra, al fine di formare un fronte unito contro una minaccia ancora maggiore per la terra.

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Proprio come in Forgotten Anne, il fulcro principale in Forgotlings è la storia, i personaggi e il mondo magico. La prima cosa che inevitabilmente noti quando inizi a giocare sono le immagini davvero mozzafiato. Non so esattamente chi o cosa abbia ispirato i designer di ThroughLine Games, ma hanno creato uno stile visivo completamente unico che attinge a qualcosa di familiare ma è difficile definire con precisione. Ricorda i vecchi cartoni animati classici nel modo migliore.

Tutte le animazioni sembrano disegnate a mano, il che conferisce al gioco un'atmosfera molto speciale, ed è meraviglioso vedere, in quest'epoca dell'IA, che qualcuno continua a praticare una solida maestria all'antica. Il design dei tanti personaggi divertenti è davvero rifinito e semplicemente in una classe a parte, ed è passato molto tempo dall'ultima volta che ho visto personaggi così ben progettati.

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Il gameplay è un po' più semplice. Dopo un inizio piuttosto lento, il gioco prende velocità e ti viene introdotto un sistema di combattimento relativamente semplice con alcuni elementi stealth. Nascosto dietro l'imponente confezione c'è un ottimo platform 2D, dove di solito ti muovi da sinistra a destra (e viceversa), salti e corri da una piattaforma all'altra, arrampichi corde, spingi casse e ti intrufoli sotto lavabo, proprio come Solid Snake sotto una scatola di cartone. Tuttavia, è anche possibile muoversi dentro e fuori dallo schermo in punti selezionati, il che aggiunge un po' di profondità ai livelli.

Non ci sono alberi delle abilità, né potenziamenti, né un sacco di equipaggiamento diverso da trovare, dato che il gioco è stato ridotto all'essenziale. Passerai parecchio tempo a risolvere semplici enigmi o compiti e a parlare con i vari personaggi che incontrerai lungo il percorso, e nei dialoghi potrai scegliere diverse opzioni di dialogo usando una ruota un po' macchinosa nell'angolo in basso a sinistra dello schermo. Il focus non è semplicemente sul gameplay affilato come un rasoio, ma piuttosto sulla storia, sui tanti personaggi divertenti e sul mondo assolutamente magico.

Le voci dei vari personaggi sono fornite da numerosi doppiatori rinomati, tra cui l'attrice Amelia Tyler (Baldur's Gate III, Hades II, Starfield), l'attore Jay Britton (Frostpunk 2, Horizon Forbidden West) e l'attrice e regista Rachael Messer (System Shock, Genshin Impact), tra molti altri, e diversi di loro riprendono i loro ruoli da Forgotten Anne.

Come detto prima, il protagonista Fig appare come il personaggio più noioso e meno carismatico di tutto il gioco, e non aiuta il fatto che il doppiatore che interpreta Fig sembri proprio non voler dare la pena quel giorno. Forse è intenzionale da parte degli designer, ma è davvero difficile affezionarsi a Fig quando impallidisce rispetto ai tanti altri personaggi straordinari che lo circondano.

Forgotlings è un ottimo gioco d'avventura e rappresenta un chiaro e solido passo avanti rispetto a Forgotten Anne, sia per quanto riguarda la sua grafica, il suo mondo fantastico e i personaggi davvero deliziosi che incontriamo lungo il percorso. Come gioco, si sarebbe potuto desiderare un gameplay un po' più profondo e compatto, ma funziona ed è bilanciato da una presentazione bellissima e dal meraviglioso mondo in cui tutto si svolge.

Se hai giocato a Forgotten Anne e vuoi di più di quel mondo, allora Forgotlings è esattamente quello che aspettavi, solo non aspettarti un gameplay serrato o un sistema di combattimento affilato come un rasoio. Forgotlings riguarda tutta la storia, e dovresti esserlo anche tu se ti immergi in questo nuovo gioco danese. Forgotlings è già uscito su PC ed è appena stato rilasciato per Xbox Series X/S e PlayStation 5.