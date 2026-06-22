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Gli animali domestici non sono mai stati così di moda come oggi. Dalla Danimarca al Messico, i giovani adulti scelgono di non avere figli a favore di cani e gatti in particolare, che possono fungere da figli surrogati, con conseguente budget sproporzionatamente elevati per il cibo e la cura degli animali. Sempre più persone scelgono persino di smettere di mangiare maiali, mucche e galline per preoccupazione per queste creature, grandi e piccole. In altre parole, stiamo assistendo a una vera e propria storia d'amore, si spera di tipo platonico, tra animali e umani, e questa tendenza si riversa naturalmente anche nell'industria videoludica, dove la relazione intima 1:1 tra animali e umani è di moda al giorno d'oggi. Solo negli ultimi anni ho radunato bizzarri bufali e pecore in Pastore, ho salvato amici e famiglia con Mui due volte in Il pianeta di Lana e nel suo sequel, e in più ci sono tutti i cavalli, cani e mostri tascabili che spuntano come funghi sul suolo della foresta.

Tra gli esempi menzionati, Planet of Lana è di gran lunga il gioco più ovvio con cui paragonare Deer & Boy. Stiamo affrontando un puzzle-platform cinematografico visivamente mozzafiato e carico di emozione, in cui il tuo compagno animale, al tuo comando, ti aiuta a superare gli ostacoli che si presentano lungo il percorso un po' casuale che la coppia percorre. Il genere puzzle-platformer cinematografico include alcuni dei miei giochi preferiti, ma è anche un sottogenere che negli ultimi anni è stagnato un po', e Deer & Boy purtroppo non riesce a staccarsi dal modello di base, uno che, per l'amor del cielo, merita davvero di essere messo alla prova.

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In realtà penso che Lifeline Games abbia buone intenzioni, ma a parte qualche bella grafica occasionale e una sensazione di gameplay perfettamente accettabile, non c'è molto in Deer & Boy che mi catturi. Prendiamo, ad esempio, la premessa narrativa. Il ragazzo protagonista sgattaiola fuori dalla finestra per partire per un'avventura. O è, in realtà, una fuga dal dolore che si nasconde nella sua casa? Il suo obiettivo è poco chiaro fin dall'inizio, e lo rimane per tutto il tempo perché Deer & Boy si compiace così tanto del metaforico, probabilmente per concentrarsi sull'aspetto emotivo, ma con il risultato che il viaggio attraverso i paesaggi bellissimi sembra privo di direzione. L'incontro con il cervo avrebbe potuto essere il punto di svolta che avrebbe rivelato l'obiettivo dei nostri personaggi, ma la presenza di questa dolce e piccola creatura sembra soprattutto un espediente di gioco pensato per spargere un po' di spezia sul sapore in scatola che Deer & Boy indubbiamente ha.

Il ragazzo salta, spinge le scatole e attiva gli interruttori, esattamente come il genere lo richiede, e come detto, eseguire queste azioni di base è perfettamente accettabile, ma allo stesso tempo, beh, una sensazione basilare. Qui il cervo avrebbe potuto intervenire, ma anche i comandi che gli dai sono rudimentali. Rispetto al già citato Planet of Lana, le sfide mancano di ingegnosità, ma purtroppo a volte sono anche difficili da capire. Questo perché LifeLine Games ama usare lo sfondo come una sorta di piano 2D extra. Non è una cattiva idea, ma purtroppo è mal eseguita. Spesso è difficile capire quando si può muovere "uno strato" avanti o indietro, e di conseguenza sono rimasto ripetutamente bloccato sul mio percorso senza un modo ovvio per procedere, solo per scoprire di aver trascurato una piccola sporgenza che poteva trasportarmi sullo sfondo.

Sebbene il gameplay "pane quotidiano" sia deludente, le scene d'azione, come lo impone il genere, hanno un po' più di intensità. Non sono affatto indimenticabili, ma ci sono un paio di sequenze di inseguimento che sconvolgono un po' il ritmo, e la sequenza culminante del gioco, nonostante le sue frustrazioni meccaniche, è abbastanza grandiosa da essere all'altezza della sua importanza. Arriva subito dopo un viaggio nel deserto, dove diverse delle tue abilità ti sono state tolte e i puzzle più tediosi del gioco sono messi insieme a ambienti poco ispiranti come compagni, risultando quindi rinfrescante. La tattica di rallentare il ritmo fino a quasi assonnare prima del grande climax può funzionare bene, ma qui il ritmo è sbagliato. LifeLine Games semplicemente lo prolunga troppo, forse perché conta sulle rivelazioni narrative che emergono durante la parte silenziosa per colpire più forte di quanto facciano in realtà. Deer & Boy affronta un tema importante e merita credito per questo, Ma non lo fa in modo particolarmente avvincente o coinvolgente. Purtroppo.

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Nonostante buone intenzioni, belle immagini, un cervo carino e un tema ben scelto, Deer & Boy non si avvicina mai ai migliori giochi del genere. Il design rudimentale grida "il mio primo puzzle-platformer cinematografico" e, quando la frustrazione si fa vivo regolarmente mentre gli aspetti narrativi ed emotivi non colpiscono mai del tutto, beh, è difficile provare altro che insoddisfazione. Mi piacerebbe apprezzare il titolo d'esordio di LifeLine Games perché penso che lo sviluppatore francese abbia il cuore nel posto giusto, ma ha bisogno di ulteriori lavori e, con così tante alternative eccellenti, sia con che senza compagni animali, non posso consigliare a nessuno di iniziare qui. Invece, gioca a Planet of Lana o Inside se sei curioso del genere. E tutti voi che vi mancano altri animali nella vostra vita da giocatori? Beh, non hai mai avuto così tanto da scegliere, quindi vai con calma e fai un giro. Ci sono molti posti dove farlo.