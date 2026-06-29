Empulse (Accesso anticipato)

Più e più volte, lo sviluppatore 1047 Games ha dimostrato la sua capacità di offrire una base di sparatutto arena di altissima qualità. In un'epoca in cui non vediamo tanti puri sparatutto arena, come le varianti Halo e persino Titanfall, 1047 riesce a continuare a offrire build di base davvero eccellenti che mettono in ombra quasi tutte le altre. Eppure non parliamo molto spesso dei titoli degli sviluppatori. Perché? Per quanto ciò che 1047 faccia eccezionalmente, ci sono altrettanti ambiti in cui lo sviluppatore sbaglia, forse soprattutto nel non gestire la propria proprietà intellettuale e le aspettative che la circondano. Splitgate è stato uno sparatutto straordinario e poi il team ha deciso di premere reset per lavorare su un sequel, cosa che ha gestito in gran parte allo stesso modo, facendo crollare l'interesse su se stesso. Poi è arrivata la terza rinascita con Splitgate: Arena Reloaded, un gioco su cui i fan chiaramente non volevano correre un altro rischio, temendo di essere bruciati una terza volta. Il punto è che 1047 non è stato uno sviluppatore affidabile, motivo per cui potresti non conoscere molto bene il suo nuovo progetto, Empulse.

Questa è molto simile alla premessa delle diverse iterazioni di Splitgate, solo che invece di migliorare i fondamenti base degli sparatutto in arena con un tocco di saltare da portali in portale, questa volta 1047 prende spunto da Titanfall puntando su movimenti agili e agili e anche su una certa guerra basata sui mech. Si potrebbe, in un certo senso, considerare Empulse una sorta di successore spirituale del multiplayer di Titanfall, sebbene con il tocco distintivo e lo stile artistico di 1047.

Quindi sì, in superficie stiamo ancora una volta parlando di uno sparatutto d'azione in cui il gunplay è incredibilmente raffinato e preciso, dove il movimento scorre come una danza elegante, dove il design delle mappe è più focalizzato su scala più piccola ma con un chiaro intento creativo, e dove le modalità di gioco sono varianti tematiche di opzioni già esistenti. Empulse non cerca di riscrivere in alcun modo la formula degli sparatutto arena, sta semplicemente offrendo una nuova opzione, una che premia il gioco abile e non si appesantisca in sfide, espressione creativa eccessiva o complessità di gioco inutile. Come Splitgate, questo è un titolo che ti fa innamorare prima di tutto del suo gameplay di base, dedicando però meno tempo al materiale aggiuntivo che spesso appesantisce altri concorrenti moderni.

A tal proposito, se hai giocato a uno sparatutto arena, ti sentirai subito a casa con Empulse. Non fa molto oltre la configurazione consolidata di questo tipo di giochi, con un stile spesso attribuito alle tecniche di movimento di salto largo, corsa sui muri e presa a presa, oltre all'elemento 'pittura' che sostituisce i tradizionali gettabili con miglioramenti più orientati al gameplay, come una zona di accelerazione, un'area simile a una piattaforma di salto o un campo di cura. È basilare, ma funziona a favore di mantenere un ritmo alto, l'azione intensa e il flusso fluido. Poi la ciliegina sulla torta sono i mech, che non sono così presenti come, ad esempio, in un gioco di Titanfall. Questi sono veicoli pesanti e lenti che spesso vengono usati come base oggettiva nelle modalità di gioco, dove le squadre devono rubare o proteggere i loro mech rilevanti, usandoli alternativamente come strumenti potenti per accumulare uccisioni extra nei deathmatch. Possono sembrare un po' opprimenti, ma grazie allo strumento da mischia come arma secondaria (hai solo un'arma primaria e uno strumento da mischia dedicato come armi per ogni classe), puoi rapidamente distruggere un mech se diventa troppo sicuro di sé.

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Non posso sottolineare abbastanza quanto Empulse sia un gioco basato su fondamenti raffinati. Non c'è molto contenuto nella versione Early Access per ora, ma i contenuti presenti sono ben realizzati e progettati con una visione creativa chiara e precisa. L'intento di questo gioco è ammirevole senza dubbio, e anche l'esecuzione è presente, anche dal punto di vista della performance e visivo, dove Empulse si gioca come un sogno e ha un aspetto impeccabile e tagliente. C'è già molto da apprezzare.

Detto questo, seguo i giochi 1047 da un po' di tempo ormai, e ogni volta mi ritrovo a dire esattamente quello che ho detto in questa recensione. Questo sviluppatore crea la base di un successo, colpisce i fondamenti e il nucleo di un gioco più ampio, prima di procedere a rovinarlo o a fare scelte strane e più grandi che allontanano la community. E questo è un grosso problema, perché se non c'è una community, un gioco come Empulse non sopravviverà, e finora il picco di giocatori su Steam di meno di 3.000 (ho giocato su Xbox Series X ma ho trovato principalmente giocatori PC) suggerisce che la community sia minore al massimo. Quindi, considerando la saga di Splitgate, sento di dover chiedere: Empulse sarà ancora in giro tra tre mesi?

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Spero davvero che 1047 resti fedele a questo gioco e trovi un modo per continuare ad espanderlo, perché questa squadra sa come realizzare un grande arena shooter. Ma l'intento già presente in questa build deve essere preservato anche in futuro, dato che questa rudimentale build Early Access ha già gli strumenti necessari per travolgere Empulse con casse di bottino, battle pass e cosmetici appariscenti, invece di continuare il percorso attuale e mantenerlo concentrato sulla qualità del gameplay fino alla fine.

Quindi, finché 1047 Games non dimostrerà il contrario, rimarrò semplicemente cauto riguardo a Empulse. È una cautela ottimistica, sia chiaro, ma considerando il percorso che questo sviluppatore ha portato ai fan attraverso le diverse varianti di Splitgate, sarebbe un errore consigliare apertamente questo gioco sapendo che potrebbe non esistere, o che il team ha spostato l'attenzione altrove prima della fine dell'anno.