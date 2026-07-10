Doom: The Dark Ages - Rivelazioni

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Permettetemi di iniziare chiarendo alcune cose. Doom: The Dark Ages 'prima e unica espansione, Revelations, ha qualche difficoltà di crescita. Ci sono diversi bug che riguardano la qualità della vita e apparenti bug che influenzano enormemente il funzionamento di questa parte del gioco, in particolare riguardo al fatto che gli input principali non vengono registrati e a come sia lasciato al giocatore assegnare le varie nuove mosse (e anche quelle esistenti) ai pulsanti rilevanti, almeno per l'edizione Xbox Series X/S dell'espansione. Anche se questo mi ha causato una grande frustrazione e ha portato a situazioni confuse in cui devi sia imparare le nuove meccaniche sia capire il modo migliore per assegnarle in modo che non si scontrino con gli altri input, concedo un po' su questo fronte per il semplice motivo che id Software è stata recentemente svuotata dai licenziamenti di Xbox e potrebbe aver sentito questo impatto in linea con il lancio di Revelations.

Revelations, per la maggior parte, si svolge con la stessa fluidità e ha un aspetto altrettanto buono del The Dark Ages base, ma ci sono anche questi problemi quasi sorprendenti, problemi che non avevo mai incontrato prima recensendo un gioco. Anzi, direi che questi problemi sono a volte così frustranti e controintuitivi che non mi sorprenderebbe sentire molti giocatori abbandonare Revelations finché non arriverà una soluzione. In sostanza, se hai tenuto d'occhio l'espansione, tieni presente che è un po' grezzo dal punto di vista dell'ottimizzazione e della qualità della vita così com'è.

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Tuttavia, a parte questo, Revelations è anche molto di ciò che id Software aveva promesso. È un'espansione molto ampia e ambiziosa che aggiunge tantissima nuova storia (inclusi elementi davvero chiave nella narrazione dello Slayer), migliora meccaniche chiave attingendo all'ispirazione di Doom Eternal, e il tutto continua a offrire la caratteristica azione strappante e strappata. È impressionante per una serie di motivi, con il talento evidente di id Software nel level design e nel gameplay d'azione fluido che si distingue ancora una volta, anche se ora è un po' strano a causa delle nuove meccaniche e funzionalità.

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Per la maggior parte, ci riferiamo alla Lancia della Catena e a come questa cambi la formula di The Dark Ages. Se inizialmente era la premessa che si stava per combattere, sfruttando al massimo la difesa Shield Saw, ora il design è più simile a quello di Eternal, chiedendo ai giocatori di schivare e usare la verticalità a proprio vantaggio. In sostanza, la Lancia a Catena è un'arma da mischia che può pugnalare, tagliare e colpire i nemici usando una serie di tecniche d'attacco, pur potendo parare i proiettili verdi contro le minacce e usando il rampino Meat Hook per muoversi più velocemente nei livelli, rompendo così la dipendenza dall'azione su un piano orizzontale. Per quel che vale, la varietà di nuove meccaniche e caratteristiche offerte dalla Lancia a Catena rende Revelations quasi una nuova esperienza Doom, ma resta il cuore di The Dark Ages, e non si libera del tutto della sensazione che la Sega Scudo sia l'opzione migliore per il combattimento quando si scatena l'azione. Puoi passare dalla Lancia a Catena e la Sega a Scudo a piacimento, quindi dipende da te nel grande schema delle cose, ma vale la pena notare che mentre la Lancia a Catena offre molte opzioni, Revelations è quasi più piacevole da giocare quando la Sega Scudo è nelle mani dello Slayer.

Penso che il motivo di questo sia dovuto esclusivamente al fatto che Revelations è un'esperienza molto più complessa rispetto al gioco base grazie alla Lancia della Catena. Ci sono molte meccaniche aggiuntive da padroneggiare legate a quest'arma, sia dal punto di vista del combattimento che del movimento, e a differenza di The Dark Ages, dove vengono introdotte nuove funzionalità, in Revelations ricevi praticamente questa potente arma fin dall'inizio e poi vieni guidato attraverso brevi tutorial prima di essere catapultato in battaglie difficili simili agli incontri delle fasi finali del gioco base. Per farla breve, Revelations a volte sembra che cerchi di fare troppo tutto contemporaneamente.

Certo, stiamo parlando di un'esperienza sviluppata da id Software e questo significa che il gameplay è incredibilmente ben costruito e progettato in modo piuttosto intenzionale. È caotica e difficile da padroneggiare, senza dubbio, e molti probabilmente opteranno semplicemente per la Sega a Scudo, ma se proverai a capire la Lancia a Catena, ti familiarizzerai con forse lo strumento più ampio e potente dal punto di vista meccanico che un gioco di Doom abbia mai offerto.

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Oltre a questo, sarai contento di sapere che Revelations mantiene ancora una volta le promesse dal punto di vista del level design, con capitoli vari e interessanti dove ci sono molti segreti da cacciare e enigmi ambientali da risolvere usando le meccaniche nuove e di ritorno. I titoli di id Software sono sempre stati centrati sul gameplay e questo è evidente soprattutto in questa espansione, che dà al giocatore molta autonomia e controllo.

Anche i nuovi nemici sono un piacere da affrontare, anche se ci sono solo poche varianti davvero fresche con cui confrontarsi. Tuttavia, non sono un grande fan di come parte della profondità meccanica sia stata rimossa dalle armi e dalla tuta dello Slayer. Capisco che ci sia una ragione narrativa per questa decisione, ma ci sono meccaniche su cui ho iniziato a fare affidamento nel gioco base che non si applicano a gran parte di Revelations e può sembrare un po' una regressione in questo senso dal punto di vista del gameplay.

Altrimenti, l'idea di strutturare l'espansione in varie fasi è anch'essa piuttosto particolare per me, dato che preferirei poter completare ogni livello per intero man mano che procedo senza dover tornare continuamente in seguito quando ho acquisito la chiave 'endgame' appropriata. Aggiunge molta rigiocabilità e profondità senza dubbio, ma penso anche che parte dell'attenzione si perda quando sei costantemente limitato quando affronti i livelli la prima volta semplicemente perché non hai ancora la Master Key e così via. Non posso fare a meno di pensare che sarebbe andata un po' meglio se le opportunità di endgame fossero state presentate solo dopo la conclusione dell'elemento 'base game' dell'espansione, e non a stuzzicare costantemente con aree a cui dovrai tornare più tardi come un Metroidvania un po' inefficace. Ed è un po' inefficace, dato che Revelations non si svolge in un livello enorme dove ci si aspetta di ripercorrere i propri passi, ma in livelli separati dovrai rigiocarlo più avanti con gli oggetti giusti in mano. Semplicemente non ha un flusso fluido nei miei libri in questo senso.

Tuttavia, per un'espansione che puoi ottenere a £17,99, con Revelations ottieni un sacco di valore per il tuo denaro. C'è una marea di storia da esplorare e un sacco di lore aggiuntivo da esplorare, il gunplay e il gameplay sono davvero eccellenti e di altissimo livello, la grafica e l'impressione dell'esperienza sono di altissima qualità, e alla fine tutto si unisce per creare un'espansione soddisfacente e piacevole della formula Doom: The Dark Ages. Il team di id Tech continua a dimostrarsi un vero maestro nel proprio mestiere, e anche il motore è una meraviglia tecnologica, il che rende i recenti licenziamenti su Xbox ancora più difficili da digerire.