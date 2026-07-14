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C'è qualcosa da dire su un videogioco che non puoi facilmente definire in una o due frasi. Spesso può essere un difetto di serie AAA e importanti che non sia necessario giocare a un gioco in questione per capire di cosa parla, ma questo è tutt'altro che il caso per lo sviluppatore Marumittu Games e il loro progetto D-topia.

Quello che abbiamo con questo titolo è una combinazione di life-sim, puzzle e gioco d'avventura, un progetto in cui l'obiettivo è esistere in una struttura utopica curata da un'intelligenza artificiale, con il giocatore che interpreta un Facilitatore, un individuo il cui scopo è mantenere felici i residenti e mantenere la struttura in funzione senza problemi. In sostanza, assumi il ruolo di meccanico incrociato con un rappresentante delle risorse umane, e devi esplorare la struttura, affrontare le preoccupazioni dei cittadini, riparare i danni, il tutto rispettando le regole, infrangendole se necessario e svolgendo il tuo lavoro quotidiano allo stesso tempo.

Sì, è una combinazione un po' strana, ma dato che ogni elemento di D-topia è offerto in uno stato piuttosto rudimentale, tutto si integra nel complesso per offrire un'esperienza piacevole e affascinante. Ci sono personaggi con cui ti senti incline a parlare, enigmi ingegnosi e semplici da risolvere, collezionabili da cacciare e una routine quotidiana che enfatizza sessioni di gioco più brevi, permettendoti di accedere e disattivarti facilmente. Ah, e non dimentichiamo come puoi lasciare il tuo segno sulla storia facendo scelte attraverso un sistema di ramificazioni specifico, tutto per ottenere eventi e un finale che risulti un po' più personale.

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Comunque, concentriamoci su alcune aree con maggiore profondità, a partire dalla narrazione. È basilare ma efficace. Quello che Marumittu ha ideato non sorprenderà con i suoi dialoghi, ma ogni giorno si esplora un presupposto sottostante legato all'intera struttura e a come i residenti umani vivano a mercevoli dell'IA curatore progettata per garantire che i residenti siano sempre felici. Sulla carta, sembra un affare fantastico in cui vivere D-topia, ma poi inizi a imparare le normative più di nicchia, e come i residenti che infrangono le regole rigide vengano mandati a essere 'riabilitati' altrove... Il punto è che, man mano che la storia si sviluppa, si ha la sensazione che ci sia qualcosa nell'acqua di D-topia, se vogliamo, che questa struttura infallibile non sia così felice e impeccabile come afferma, e arrivare al fondo di tutto questo diventa un filo narrativo chiave e divertente da seguire.

Poi, partendo da questo punto, abbiamo le scelte e come queste si inseriscono nell'equazione più ampia. Il sistema di ramificazione e le scelte non sono comuni, anzi, vengono offerti solo durante i segmenti di 'Brain Meeting', dove si guarda informazioni raccolte in precedenza per arrivare a una risposta e a una decisione chiare. Questo design fa sì che spesso sarai soddisfatto delle tue scelte, poiché il sistema di diagrammi di flusso ti permette di riflettere criticamente sulle cose, ma ci saranno sempre elementi che ti lasceranno un po' preoccupato, sia che il fatto di coprire gli errori altrui ti farà riflettere negativamente o che dire a qualcuno di evitare una procedura medica influenzerà la sua vita in futuro. È un equilibrio interessante e funziona anche nella pratica.

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Per quanto riguarda l'elemento avventuriero, penso che qui D-topia scivola e inciampi di più, semplicemente perché non ci sono molti posti interessanti da visitare o cose da trovare. Per lo più, ti muoverai cercando personaggi principali con cui comunicare o terminali Block Side con cui interagire, così da poter cercare i topi collezionabili che abitano la regione alternativa di D-topia. Oltre a spendere i crediti guadagnati durante il lavoro diurno per collezionabili o cibo per gatti, c'è davvero ben poco da fare dal punto di vista dell'avventura, soprattutto considerando la struttura dei livelli e come il mondo sia strutturato in una serie di stanze interconnesse che si attraversano in orizzontale. Funziona, senza dubbio, ma non è esattamente una scelta di design che ruberà la scena.

Gli enigmi invece sono un'area su cui sento che D-topia non si concentra abbastanza. Marumittu gioca con idee e meccaniche ingegnose in questo piccolo segmento del gioco più ampio, con ogni set di livelli che offre nuove sfide e sistemi. La filosofia di design alla base è che tutti gli enigmi sono abbastanza facili da comprendere, ma le soluzioni possono essere più difficili da superare. In generale, parliamo di sfide matematiche di base per andare dal punto A al B in un modo specifico, usando tutte le tessere in una griglia limitata mentre si attraversano i checkpoint numerati in un certo modo, e persino abbracciando una situazione alternativa simile a un Minesweeper in cui bisogna spuntare certe caselle a seconda del numero di tessere vicine registrate. Il punto è che è semplice ma anche davvero ingegnosamente realizzato, e credo davvero che D-topia potrebbe offrire da due a tre volte più enigmi di quanto ne abbia fatto e comunque non ti stancheresti di risolverli.

D-topia non è perfetto e potrebbe essere un po' troppo lento per alcuni giocatori, ma se semplicemente abbracci la naturalezza e ti dedichi al gioco ogni giorno, probabilmente ti ritroverai ad adorarlo sempre di più. I personaggi sono interessanti da conoscere meglio, la narrazione sottostante è ricca di mistero e intrighi, gli enigmi sono eccezionali, ci sono parti fondamentali e chiave di D-topia che spiccano davvero. Inoltre, è progettato per offrire un'esperienza più concisa, quindi anche se non è un gioco frenetico, non si prolunga nemmeno troppo. In definitiva, ciò che Marumittu ha preparato qui è una deliziosa delizia indie, perfetta per i fan in cerca di qualcosa di un po' più rilassante e rilassante quest'estate.