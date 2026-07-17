Anche se non è per tutti, c'è qualcosa nel modo in cui lo sviluppatore SFB Games realizza i suoi titoli point-and-click Detective Grimoire. La combinazione di ambienti colorati e particolari, i personaggi carismatici e segreti, gli enigmi ingegnosi, spesso sconcertanti, e la durata piuttosto concisa, si uniscono per creare avventure piacevoli e memorabili. Almeno questo è stato il caso in Tangle Tower, quindi The Mermaid Mask segue l'esempio?

In parole semplici, The Mermaid Mask è la migliore iterazione della formula del Grimorio. Il terzo capitolo di questa serie più ampia è anche il più complesso, il più intricatamente tessuto e il più coinvolgente finora. Le esperienze e le apprendimenti raccolte dai titoli passati vengono portate avanti con grande efficacia, offrendo infine un'esperienza che non vorrai abbandonare finché non scoprirai la verità al cuore del mistero.

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La premessa di questa storia gialla è risolvere l'omicidio di un capitano di sottomarino. Per natura, questo rende le cose un po' più semplici, dato che tutti e otto i sospetti erano a bordo del sottomarino al momento dell'omicidio, il che significa che l'elemento 'opportunità' per il crimine è già spuntato per tutti e otto i personaggi. Questo lascia te, nei panni del detective Grimoire e della compagna Sally, a cercare prove, parlare e interrogare i sospetti, e infine scoprire i 'mezzi' e il 'movente' dietro il crimine.

Il principale problema nel completare un'impresa del genere è che i giochi Detective Grimoire sono tutti ambientati in un mondo piuttosto surreale, dove le leggi tipiche della natura e della fisica tradizionalmente non si applicano. Quello che intendo è che stiamo trattando di una storia che coinvolge un sottomarino fuori dai tuoi sogni più sfrenati, oltre a un cast eccentrico e bizzarro che comprende credenti nelle arti mistiche, attori, romanzieri, subacquei degli abissi, eccentrici illusionisti e ingegneri e altro ancora. Il punto è che i sospetti richiedono un po' di studio prima di iniziare davvero a capire chi sono e come siano arrivati a trovarsi vicini l'uno all'altro nel Sottomarino Mortuga, come è chiamato il sottomarino.

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Ciò che ti consola è il fatto che il gioco si svolge in modo simile ai capitoli precedenti della serie e anche alla maggior parte delle avventure punta e clicca. Vaghi attraverso una serie di stanze statiche e splendidamente disegnate nel sottomarino, cliccando su elementi di sfondo oscuri e strani per vedere se c'è qualcosa di più. Spesso ti imbatterai in un indizio che puoi usare per fare osservazioni e legami tra i personaggi e il crimine, altre volte ti verrà semplicemente regalato un arguto scambio tra Grimoire e Sally. Indipendentemente dal risultato, è un vero piacere, poiché i dialoghi pienamente doppiati e interpretati in modo eccellente rendono esplorare e trascorrere del tempo nel sottomarino un vero piacere.

Oltre a questo, occasionalmente ti imbatterai anche in un enigma da risolvere che spesso ti porta a un nuovo indizio. Sebbene The Mermaid Mask sia un titolo piuttosto meccanicamente distaccato (essendo un gioco punta e clicca, è del tutto naturale), qui SFB mostra di più le proprie abilità e cerca davvero di mettere alla prova il giocatore. Nessun puzzle sembra nemmeno un po' simile, e sebbene molti possano essere superati semplicemente non pensando troppo al problema, ci sono momenti in cui rimarrai assolutamente sbalordito dalla soluzione. SFB ha un modo creativo per spingerti nella giusta direzione senza risolvere il problema, offrendo una scia di briciole di indizi da seguire, un sistema che usa per la narrazione nel suo insieme per aiutarti quando ti trovi in difficoltà su chi parlare dopo o quale stanza continuare a esplorare per trovare un altro indizio utile. Anche se penso che la mancanza di pericolo, soprattutto durante l'interrogatorio dei sospetti, possa portare al gioco a una grave mancanza di posta in gioco, negli enigmi stessi questa è una soluzione meravigliosa che garantisce al giocatore la scarica di dopamina di risolvere la sfida senza rimanere bloccato troppo a lungo.

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Ma sì, come ho detto prima, nonostante tutte le cose che The Mermaid Mask fa bene, il grande punto critico che ho con questo gioco è la mancanza di rischi. Questo non è una novità ed è stato comune in tutti i giochi Grimoire, ma sento che avere l'opportunità di commettere errori e poi dover affrontare le conseguenze potrebbe fare molto per richiedere al giocatore di concentrarsi di più e prestare maggiore attenzione a ogni singolo dettaglio. Così com'è, si può quasi fallire fino al successo, un modo un po' strano di trattare un'esperienza da detective.

Detto ciò, il modo in cui SFB impabrogli The Mermaid Mask, il modo in cui intreccia una narrazione in modo intricato, offrendo enigmi memorabili e gratificanti lungo il percorso, e il tutto con un sistema punta-e-clicca dove semplicità e visività d'impatto sono al primo piano, contribuisce a un insieme complessivo che potrebbe semplicemente essere uno dei migliori esempi di un'esperienza punta e clicca moderna. Non ha gli stessi vicoli ciechi che spesso incontri in un titolo di Professor Layton, né la mancanza di carisma e personalità che si trova in altri point-and-click dove non ci sono dialoghi doppiati e interpretati in modo brillante. Questo gioco ha alcune aree in cui si potrebbero migliorare, ma come insieme, è un'esperienza davvero fantastica in cui godrai ogni minuto della trama ben ritmata e piuttosto concisa.

Quindi sì, è chiaro che gli anni passati a creare avventure con Detective Grimoire hanno dato i loro frutti per SFB Games, dato che The Mermaid Mask è la migliore versione della formula. Il terzo capitolo della saga è l'episodio più profondo e scolpito con più dettagli finora, offrendo una storia punta e clicca che non vorrai mai abbandonare. SFB potrebbe essere pronto a prendersi una pausa da Grimoire per un po' ora che questo gioco è arrivato, ma egoisticamente spero che abbiano altre idee in mente perché questi titoli sono così divertenti e facili da prendere in mano e giocare che non vedo l'ora del prossimo.