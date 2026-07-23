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Il mondo del gaming in realtà virtuale è sempre rimasto ai margini del mio orizzonte: abbastanza vicino da essere immaginato ma perfettamente fuori portata. Non solo i visori sono piuttosto costosi - con opzioni di fascia bassa come il Meta Quest 3S che costano oltre £300 - ma le configurazioni hanno anche molte barriere fisiche e spesso richiedono un PC abbastanza potente per far girare i giochi più recenti. Non credo che siamo troppo lontani dal fatto che questi problemi si siano attenuati, ma semplicemente non mi è accessibile al momento.

Quindi, anche se forse non sono ancora pronto a salire sul treno dell'hype della VR, i giochi di Moss hanno sempre incuriosito il mio appassionato di platform. Dopo anni in cui entrambe le versioni di questa serie sono state limitate solo ai visori VR, Moss: The Forgotten Relic offre finalmente l'opportunità di giocare insieme ai Libri I e II su tutte le piattaforme moderne. Anche se è evidente che questi giochi probabilmente funzionano meglio nel loro formato originale, sono felice di dire che The Forgotten Relic rappresenta comunque un ottimo modo per vivere questa storia straordinaria.

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Sono stato subito affascinato dal protagonista di Moss, Quill. Questa eroica piccola topolina ha tanta personalità in tutto, dalle sue animazioni espressive ai squittii e i sussulti che emette in reazione al vasto e vasto mondo che la circonda. Lo stile artistico fonde realismo e fantasia in perfetta armonia con ambienti davvero mozzafiato che offrono una sublime sensazione di scala. Ogni stanza sembra un set di gioco per bambini portato in vita, con te, il giocatore, il suo grande progettista, che muovi oggetti con il potere della Reliquia di Vetro che ti tiene connessi, tu e Quill.

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La trama è piuttosto semplice, con la narrazione del gioco che sembra più focalizzata sulla costruzione di un legame tra il giocatore e Quill, mentre lei si trasforma dalla bambina spaventata che incontriamo per la prima volta all'eroina coraggiosa e determinata del suo mondo. Vivere il viaggio insieme a lei in questo modo aiuta a sottolineare la dura missione che intraprete, permettendoti di sentire davvero il peso che porta, la perdita che affronta. Rende ogni momento tenero o traguardo enorme raggiungito insieme ancora più gratificante, con Quill che spesso festeggia raggiungendoti per un cinque alto o dando un piccolo ballo.

Scene come queste erano assolutamente adorabili, tuttavia ho avuto la sensazione che mi sarebbero piaciuti ancora di più con un visore VR. Alla fine di The Forgotten Relic sentivo ancora un legame molto forte con Quill, e sono rimasto devastato quando è arrivato il momento di darle finalmente l'addio. Ma il livello extra di immersione e tangibilità che la realtà virtuale può offrire avrebbe reso l'esperienza molto più piacevole ed emozionante.

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Questa non è stata l'unica limitazione che ho sentito giocando a Moss in questo modo, soprattutto rispetto a clip dei giochi originali. Giocare in VR offre una vista panoramica completa di ogni stanza, permettendoti di girarti e vedere ogni puzzle nella sua interezza da una prospettiva dall'alto. Senza questo livello di mobilità possibile tramite controller, The Forgotten Relic utilizza una varietà di angolazioni di telecamera in ogni area per spostare la messa a fuoco sulla sezione che stai attraversando in quel momento. Ma considerando la distanza che alcuni di questi enigmi possono coprire, è facile dimenticare esattamente a cosa stavi lavorando un attimo fa. Non è niente di importante, ma The Forgotten Relic ha qualche momento qua e là che ti fanno desiderare di giocarlo nel suo formato originale.

Il gioco è assolutamente al suo meglio in questi momenti di puzzle-platform. Alcuni di questi sono davvero ottimi enigmi mentali, con molte parti in movimento e abilità a tua disposizione che devi collegare insieme per liberare una stanza o ottenere una chiave. Il tuo ruolo di Lettore ti fa cambiare piattaforme e muovere enormi pezzi di puzzle che le braccia minuscole di Quill non possono permetterle, liberando la strada per muoversi tra le aree. Fa molto lavoro importante per rafforzare ulteriormente il rapporto tra te e Quill, sempre dipendenti l'uno dall'altro per progredire. Il Libro II amplia enormemente questo aspetto fornendo a Quill nuovi strumenti e mosse, tra cui una scalata sul muro e una corsa, ampliando le possibilità di nuovi problemi di puzzle-platform.

Quando non stai risolvendo questi enigmi, Moss interrompe la situazione con qualche battaglia occasionale. Questi sono abbastanza validi e abbastanza semplici: schiva quando un nemico attacca, altrimenti taglialo a pezzi con la spada. Entrambi i libri ti lanciano addosso qualche boss, ed è proprio lì che il combattimento brilla davvero, di solito implementando qualche tipo di elemento puzzle che mette in evidenza le abilità apprese prima della prova. Ma per gli incontri con i nemici standard non succede molto, anche se raramente durano abbastanza da essere un vero problema per me. Ancora una volta, il Libro II migliora il livello con un paio di nuove armi, anche se passare da una all'altra è più una questione di efficienza che di necessità.

A parte questo e il continuo caricamento tra le stanze, non ho molto di negativo da dire su Moss: The Forgotten Relic. Gli enigmi sono ottimi, gli ambienti sono mozzafiato e il mouse ti dà abbracci, cinque e balli. Cos'altro potresti desiderare? Dopo aver girato l'ultima pagina del libro, posso dire con certezza di essermi divertito molto con Moss e mi piacerebbe tornare un giorno nel suo mondo, sia grazie alla potenza di un visore VR sia a un terzo capitolo di quella che potrebbe rendere una trilogia spettacolare.